Один на один: Франческа Кирби и Джордан Хендерсон

Джордан: Думаю, что наивысшая точка в моей карьере — это победа в Лиге чемпионов. Но у меня навсегда отложились в памяти дни после победы, не было особого чувства удовлетворения. Было немного… Я не могу сказать, что было грустно, но это не то, чего я ожидал. Я думал, что буду в приподнятом настроении в течение нескольких недель, потому что достиг того, о чем мечтал всю жизнь.



Возможно, я подуспокоился, но некоторое время после победы мне было трудно. Я не до конца понимал, что произошло, и чего мы вместе добились. Тогда я думал: «Так, а что нам теперь делать? Что мне теперь делать?» Очевидно, что довольно быстро внимание переключилось на Премьер-лигу. Мы не выигрывали ее очень давно, в том числе и в 2019 году. Так что это помогло, но эмоции после Лиги чемпионов… Я совсем не на это рассчитывал.



Франческа: Мне знакомо это чувство. Наверное, уходит адреналин. Сначала ты максимально заполняешь себя эмоциями, а после думаешь: «А что теперь?» Самое большое событие для меня произошло в прошлом сезоне, когда я вернулась к игре после болезни, которая долго не позволяла мне выходить на поле. [В конце 2019 года у Франчески было диагностировано заболевание сердца, перикардит. Она потеряла сознание во время ужина с близкими друзьями и товарищами по команде «Челси» Бет Ингленд и Марен Мьельде. Вирус привел к воспалению околосердечной сумки. Такой диагноз мог привести к завершению карьеры Франчески.] После того, через что я прошла, я была бы счастлива независимо от завоеванных трофеев. Но после победы у меня возникли эмоции, похожие на те, о которых говорил Джордан. У меня был потрясающий сезон, а потом он закончился, и я не позволила себе наслаждаться достижениями. Я думала: «Всё получилось. У меня пара недель отпуска, а потом я возвращаюсь к игре». Не получается перезагрузиться.