Один на один: Франческа Кирби и Джордан Хендерсон
Атлеты*
Лидерство, поражения и уроки от двух лучших футболистов.
Один на один — это рубрика, в которой лучшие атлеты Nike обсуждают друг с другом то, что их по-настоящему волнует.
У Франчески Кирби и Джордана Хендерсона было насыщенное лето. В прошлом сезоне Кирби вернулась к игре после опасного для карьеры обострения перикардита, чтобы стать лучшим бомбардиром «Челси» всех времен и чемпионкой женской суперлиги. Но на второй день главных летних игр в Токио футболистка получила травму. Джордан — капитан «Ливерпуля» и один из ключевых игроков сборной Англии в течение последнего десятилетия — пережил травму, которая сказалась на его подготовке к чемпионату Европы, а его команда проиграла по пенальти в финале. Оба этих атлета стали еще активнее обсуждать наиболее важные темы, и в этом трудном пути они увидели возможность для развития. Невзгоды, поражения, болезни и травмы побудили их самих стать защитниками и активистами. Оба стремятся к изменениям в мышлении, адаптации ролей и к лучшему пониманию того, что значит быть лидером на поле и за его пределами. Это больше, чем спорт. В словаре двух из самых уважаемых английских игроков своего поколения больше нет слова «поражение» — только «урок».
Травмы сильно повлияли на ваши турниры этим летом. Как они изменили ваш подход к роли лидера в команде?
Франческа: Участие в летних играх для меня очень много значило. И получив травму на столь раннем этапе, я испытала бурю эмоций. В такой момент осознаешь: что-то произошло, но не совсем понятно, насколько всё плохо… Мне было грустно. Но в этой ситуации нужно управлять своими ожиданиями — мне пришлось очень быстро этому научиться. Я стала скорее командным игроком, а не игроком стартового состава. Я поняла свою роль, и мне нужно было сосредоточиться на том, что было в моих силах: быть хорошим товарищем по команде.
Джордан: У меня много общего с Франческой. Я усердно работал, чтобы играть на Евро после долгого перерыва, поэтому попадание в состав было для меня большим достижением. Как только у меня это получилось, я подумал: «Всё супер. Я в отличной форме». Затем ко мне быстро пришло осознание того, что я не на том уровне, на котором играл раньше. Чтобы стать лучше как лидер, нужно было изменить образ мышления. Конечно, я хотел бы быть в безупречной форме с самого начала, но лето для нашей команды выдалось довольно успешным. И хотя всё закончилось не так, как мы хотели, я думаю, что мы принесли много радости нашей стране.
«Если честно, с травмой справиться труднее всего. Теперь мы можем сидеть и размышлять на эту тему, и кажется, что травма — пустяк, но это не так. Я страдал».
Джордан Хендерсон
Эбби Уомбак, легенда женской сборной США по футболу, описала в своей книге концепцию «лидера со скамейки запасных». Вы игроки, которые привыкли быть очень важной частью основного состава. Должно быть, адаптация к новым ролям стала для вас чем-то поучительным.
Джордан: Да, нужно отбросить свое эго в сторону. В начале Евро я думал: «Я готов на 100%. Я могу играть». Но оказалось, что это не так. Думаю, мы все это понимали. Но я по-прежнему был одним из лидеров в команде, поэтому старался разговаривать с товарищами. Я хотел убедиться, что все они на своем месте. Потому что цель — добиться успеха и выиграть турнир всей командой. Дело не только в тебе, игроках основы или замены. Главное — это команда.
Франческа: Я согласна. Мы с Джорданом теперь опытные игроки. В турнирном футболе много игроков, которые находятся на скамейке запасных или только что вошли в состав. Важно, чтобы они чувствовали, что их ценят. На мне лежала ответственность помогать тем игрокам, кто мог принести команде победу. С золотой медалью на шее я бы смирилась с тем, что реже выхожу на поле.
Наверное, трудно находить баланс, когда с одной стороны чувствуешь разочарование и печаль, а с другой — тебе нужно быть оптимистом для окружающих. Насколько важно показывать свою силу через свою уязвимость? Эмоциональные откровения опытных игроков с товарищами по команде, наверное, вдохновляют молодых футболистов.
Франческа: Да, согласна. Люди видели, что мне грустно. Видели, что мне больно. Мне пришлось научиться правильно выражать эту эмоцию. Конечно, я не хожу с широкой улыбкой на лице, когда мне говорят, что я не могу играть в первом матче, а потом и во втором… Меня это не радовало. При этом я показывала уязвимость и грусть, но вместе с тем и готовность работать, чтобы вернуться на прежний уровень. Это вдохновляло окружающих. Я говорила девочкам: «Вам нужно пройти групповой этап, чтобы я могла выйти на поле». Может, это эгоистично с моей стороны, но я не шутила. Моей мотивацией было постараться сделать так, чтобы они прошли.
Джордан: Если честно, с травмой справиться труднее всего. Теперь мы можем сидеть и размышлять на эту тему, и кажется, что травма — пустяк, но это не так. Я страдал. Но я капитан «Ливерпуля» и один из лидеров сборной Англии, на мне лежит ответственность. Иногда нужно думать об остальных, даже если ты расстроен или подавлен. У меня и раньше были травмы, но эта [травма паха, полученная в феврале, потребовала хирургического вмешательства и длительного периода реабилитации; Джордан отсутствовал до апреля] была одной из самых тяжелых. В конце концов, ты должен изо всех сил стараться быть примером как личность.
«На мне лежала ответственность помогать тем игрокам, кто мог принести команде победу. С золотой медалью на шее я бы смирилась с тем, что реже выхожу на поле».
Франческа Кирби
Вы завоевывали важные трофеи со своими клубами. Как думаете, что было наивысшей точкой в вашей игровой карьере? И как вы себя чувствовали после этого? Этот успех повлиял на вас положительно или отрицательно?
Джордан: Думаю, что наивысшая точка в моей карьере — это победа в Лиге чемпионов. Но у меня навсегда отложились в памяти дни после победы, не было особого чувства удовлетворения. Было немного… Я не могу сказать, что было грустно, но это не то, чего я ожидал. Я думал, что буду в приподнятом настроении в течение нескольких недель, потому что достиг того, о чем мечтал всю жизнь.
Возможно, я подуспокоился, но некоторое время после победы мне было трудно. Я не до конца понимал, что произошло, и чего мы вместе добились. Тогда я думал: «Так, а что нам теперь делать? Что мне теперь делать?» Очевидно, что довольно быстро внимание переключилось на Премьер-лигу. Мы не выигрывали ее очень давно, в том числе и в 2019 году. Так что это помогло, но эмоции после Лиги чемпионов… Я совсем не на это рассчитывал.
Франческа: Мне знакомо это чувство. Наверное, уходит адреналин. Сначала ты максимально заполняешь себя эмоциями, а после думаешь: «А что теперь?» Самое большое событие для меня произошло в прошлом сезоне, когда я вернулась к игре после болезни, которая долго не позволяла мне выходить на поле. [В конце 2019 года у Франчески было диагностировано заболевание сердца, перикардит. Она потеряла сознание во время ужина с близкими друзьями и товарищами по команде «Челси» Бет Ингленд и Марен Мьельде. Вирус привел к воспалению околосердечной сумки. Такой диагноз мог привести к завершению карьеры Франчески.] После того, через что я прошла, я была бы счастлива независимо от завоеванных трофеев. Но после победы у меня возникли эмоции, похожие на те, о которых говорил Джордан. У меня был потрясающий сезон, а потом он закончился, и я не позволила себе наслаждаться достижениями. Я думала: «Всё получилось. У меня пара недель отпуска, а потом я возвращаюсь к игре». Не получается перезагрузиться.
Как меняется ваш внутренний диалог после большой победы и после досадного поражения?
Франческа: Не могу сказать точно. Я думаю, после проигрыша приходится труднее, чем после выигрыша. Я несколько раз выигрывала чемпионат с «Челси» и каждый раз получала удовольствие. Но в последние несколько лет я старалась не слишком радоваться, когда всё идет хорошо, и не слишком грустить, когда всё идет плохо. Иначе это похоже на эмоциональные качели. Постоянные волны печали, счастья, печали, счастья… Эти эмоции влияют на всё, что я делаю: и на то, что нравится сейчас, и на то, что любила раньше.
Джордан: Согласен. Я считаю, что атлетам важно сохранять эмоции на нейтральном уровне. Оглядываясь назад, я могу сказать, что мне легче было реагировать на поражение — скажем, в финале Лиги чемпионов, когда мы проиграли «Реалу». Это было очень обидно. Мы сразу же начинали думать только об одном: «Нам нужно предпринять новую попытку и постараться еще сильнее». После проигрыша получаешь заряд энергии, который двигает тебя к цели.
Франческа: В этом спорте обязательно будет победитель и проигравший. Невозможно побеждать всегда. Очевидно, что проигрывать больно. Я не люблю проигрывать. Я люблю соревноваться даже на тренировках. Я хочу быть победительницей. Но мне пришлось изменить свое отношение к слову «поражение»: я заменила его словом «урок».
Джордан: Понимаю, о чем ты. Я всегда думал, что для успеха нужно проигрывать. Это исходит из опыта: ты должен почувствовать, что значит поражение. Нужно побывать в ситуации, когда всё не в твою пользу. Когда я был начинающим игроком в «Ливерпуле», неприятности, через которые я прошел, стали важной частью моего пути и моего развития. Так ты становишься сильнее. И лучше готовишься к тому, что будет дальше. Если бы «Ливерпуль» не проиграл «Реалу» в финале Лиги чемпионов, смогли бы мы выиграть этот трофей в следующем году? Не проиграй мы таким образом в Премьер-лиге, смогли бы мы победить через год?
«В этом спорте обязательно будет победитель и проигравший. Невозможно побеждать всегда. Очевидно, что проигрывать больно. Я люблю соревноваться. Я хочу быть победительницей. Но мне пришлось изменить свое отношение к слову „поражение”: я заменила его словом „урок”».
Франческа Кирби
Как меняется общественное давление, когда ты из молодого футболиста становишься признанным игроком сборной?
Джордан: Молодой игрок просто пытается произвести хорошее впечатление на команду и тренера, а еще старается улучшить все аспекты своей игры. Но со временем роль меняется. Когда я стал капитаном «Ливерпуля», этот пост показался мне сложным. Я многое взвалил на свои плечи. Я не отработал всё то, что хотел сделать как игрок, потому что очень беспокоился об остальных. Я был капитаном и думал, что на мне лежит ответственность делать всё для всех и всегда. Мне нужно было поработать с тренером, чтобы найти баланс между мной как капитаном и мной как личностью.
Франческа: В 16 лет я сразу попала в стартовый состав «Рединга». Это был настоящий скачок. [Год спустя Франческа временно ушла из футбола из-за смерти матери и депрессии.] Я перешла от игры с 16-летними к игре с теми, кому было по 26, 27 и 28 лет. Сейчас я занимаю одну из лидирующих позиций «Челси», но в самом начале я тоже почувствовала, что потеряла небольшую часть себя. Я думала: «Чем я могу помочь этому человеку? А тому?» Приоритеты меняются. Но через несколько лет я поняла, что просто истощаю себя, постоянно беспокоясь о других. Это не позволяет выкладываться на поле на все 100%. Поэтому я изменила свое мышление. Да, конечно, я буду лидером, я буду делать то, что нужно, для любого человека в моей команде, — я всегда была такой. Но я также знаю, что мне еще нужно заботиться о себе.
Вы большие сторонники повышения осведомленности о психическом здоровье. Этим летом мы увидели, насколько это значимо для атлетов мирового уровня. Вы осознавали важность этой темы в начале своей карьеры?
Джордан: Психология играет огромную роль в любом виде спорта. Я стараюсь как можно больше помогать молодым игрокам: слежу, чтобы они не слишком беспокоились о том, что пишут в соцсетях или в СМИ. Это может сильно повлиять на качество игры. Когда я перешел в «Ливерпуль» в 20 лет, временами у меня было плохое психологическое состояние. Я прошел через это. И мне важно помогать другим улучшить свое самочувствие и узнать больше о психическом здоровье — я использую для этого те возможности, что у меня есть. Здесь не стоит вопрос: «А нужно ли мне что-то говорить или нет?» Я по себе знаю, что это такое, поэтому мне нужно это сделать. Мне нужно попытаться помочь людям.
Франческа: Я тоже через это проходила. Люди действительно начали по-другому относиться к психическому здоровью, особенно в футболе. Многое еще предстоит сделать, но уже произошел положительный сдвиг. Я всегда говорила одно: футболисты — не роботы. Мы не запрограммированы на то, чтобы испытывать одну и ту же эмоцию каждый день. У нас есть взлеты и падения. Мы проходим в жизни то, через что проходят все остальные. Мы теряем людей. Мы беспокоимся о том же, о чем и окружающие.
«Когда я перешел в „Ливерпуль” в 20 лет, временами у меня было плохое психологическое состояние… Здесь не стоит вопрос: „А нужно ли мне что-то говорить или нет?” Я по себе знаю, что это такое, поэтому мне нужно это сделать. Мне нужно попытаться помочь людям».
Джордан Хендерсон
Франческа, ранее ты говорила о поражениях как уроках. Получается, извлечь урок можно даже в ситуациях, когда тему сложно обсуждать или опыт кажется болезненным.
Франческа: Думаю, что так. Мы многому научились за последние несколько лет, и очень важно помочь людям лучше понимать друг друга. Я была сторонницей осведомленности о психическом здоровье и выступала за права ЛГБТК+, но еще за последние годы я узнала больше об истории чернокожих. Многих этому не учат. Теперь мы видим удивительных людей, которые говорят с уверенностью и делятся своими обширными знаниями. Мы можем разобраться, через что прошли люди, и почему так важно бороться с проблемами. Футбол способен сыграть важную роль в достижении поставленной цели. Мы готовы помочь тем, кто хочет больше узнать о нашем мире и о совместной деятельности, задача которой — создать нечто лучшее.
Джордан: Мне кажется, чем больше атлетов будут высказываться, тем больше людей услышат эти слова. Не только в области спорта или в Великобритании, но и во всём мире. Если человек чем-то искренне увлечен и сам прошел через это, потратил время на изучение темы и понимает ее важность, он способен по-настоящему повлиять на ситуацию. В такие моменты и просходят изменения.
Иллюстрации: Леонардо Сантамария