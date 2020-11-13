Как научиться засыпать в нужный момент

1. Правильно выбирай момент.

Лечь спать пораньше, чтобы выспаться после сложного периода, может оказаться не самой удачной идеей. Все может закончится бесконечным прокручиванием в голове негативных мыслей. А если немного потерпеть и лечь позже, сработает естественный механизм засыпания, считает Люк. Короче говоря, усталость и желание спать — вовсе не одно и то же. Идти спать следует только во втором случае. Как понять, что пора ложиться? Тело сообщает тебе об этом (веки тяжелеют, ты постоянно зеваешь), а не наоборот.



2. Отключи мысли.

Возбуждение (мы о навязчивых мыслях, а не о сексуальном возбуждении) может помешать тебе быстро заснуть. Люк рекомендует поставить барьер для тревожных мыслей или записывать, что тебя беспокоит, перед сном или во время неожиданного приступа беспокойства, когда сон уже почти пришел. Таким образом ты не только избавишься от тревоги, но и получишь целый список вопросов к размышлению.



3. Возьми любимую вещь в незнакомое место. В поездках, даже если ты едешь в гости к родителям, тебя может настигнуть бессонница или, как говорят исследователи, «эффект первой ночи». Так на тебя влияет незнакомая среда. Потом тело адаптируется к изменениям. Но чтобы с самого начала избежать подобных проблем, возьми с собой любимую наволочку или какие-то личные вещи, например фотографию (настоящую фотографию, просмотр изображений на телефоне не считается), советует Люк. Распакуй вещи из чемодана, чтобы «обжить пространство». Люк говорит, что это поможет тебе почувствовать себя более комфортно и, таким образом, быстрее заснуть.



4. Ляг на спину и расслабься.

«Со сном все не так, как с тренировками или питанием: чем больше ты активно пытаешься заснуть, тем меньше вероятность, что получится», — объясняет Люк. И наоборот, если упорно пытаться не спать, постоянно борясь с собой, или глядеть в одну точку на потолке, то так ты заснешь быстрее. Этот эффект «парадоксального намерения» можно объяснить тем фактом, что сон имеет пассивную природу. Вероятность заснуть выше, если не прилагаешь к этому слишком много усилий.



Эти советы помогут тебе лучше отдыхать ночью, но они не дадут мгновенного эффекта. Чтобы заметить разницу, Люк рекомендует практиковать их каждую ночь в течение нескольких недель. Попробуй! И, возможно, скоро тебе будут завидовать все друзья.