Как научиться засыпать в нужный момент

Если способность быстро засыпать не относится к твоим талантам, знай — этому можно научиться. Именно так поступают атлеты мирового уровня. Мы расскажем, как они это делают, и ты сможешь применить эти рекомендации на практике.
«На старт, внимание... спать!» Если ты тайком завидуешь друзьям, родственникам или попутчикам, которые быстро засыпают, пора с этим покончить. Согласно новому исследованию (барабанная дробь), теперь и ты сможешь так же.
В недавнем исследовании профессиональные атлеты засыпали днем быстрее, чем атлеты любительского уровня или люди, не имеющие отношения к спорту, даже если предыдущей ночью все участники спали одинаковое количество времени. «Можно предположить, что они обладают замечательной способностью засыпать, когда нужно», — считает Люк Гапта, доктор наук, старший физиолог и ведущий сомнолог английского Института спорта, соавтор этого исследования. Согласно одной из его теорий, касающихся способности быстро засыпать, профессиональные атлеты приобретают этот навык.
От чего зависит способность быстро засыпать
«Скорее всего, способность засыпать определяется генетически», — считает Юлиана Хартеску, доктор наук, преподаватель психологии в школе спорта, физкультуры и здоровья при Университете Лафборо. Частично влияние оказывает окружающая среда. Чем дольше ты бодрствуешь, тем сильнее твой организм (и мозг) хочет спать. Но это также вопрос привычки. «Еще в раннем детстве мы узнаем, как и когда следует засыпать», — говорит Юлиана. Такие действия, как чистка зубов, выключение света и принятие удобного горизонтального положения являются бессознательными ритуалами, которые помогают отключить сознание.
«Тем не менее, с возрастом мы сами формируем свои привычки и в результате получаем возможность быстро засыпать в любом месте, например в автомобиле, либо регулярно страдаем, бесконечно ворочаясь в постели без сна», — рассказывает Юлиана.
Тем не менее, с возрастом мы сами формируем свои привычки и в результате получаем возможность быстро засыпать в любом месте, например в автомобиле, либо регулярно страдаем, бесконечно ворочаясь в постели без сна.
Доктор наук Юлиана Хартеску,
преподаватель психологии в школе спорта, физкультуры и здоровья при Университете Лафборо.
Как улучшить качество сна
Следует заметить, что не все атлеты имеют прекрасные отношения со сном. Исследование, проведенное Люком Гаптой в 2017 году, показало, что часто атлеты сталкиваются со множеством проблем сна, особенно в период соревнований. Это связано с волнением перед выступлениями и сложностью успокоиться после них. Кроме того, атлеты могут плохо спать из-за переездов, плотного графика и интенсивных тренировок. Вспомни, как сложно бывает заснуть перед важным экзаменом или встречей, в гостиничном номере или после большой порции десерта на ужин.
По результатам своего очередного исследования Люк сделал вывод, что лучше всего засыпают люди, которые приобрели такую привычку с постоянной практикой. Быстро засыпать им помогают особые ритуалы и правила, которые ты можешь позаимствовать.
1. Правильно выбирай момент.
Лечь спать пораньше, чтобы выспаться после сложного периода, может оказаться не самой удачной идеей. Все может закончится бесконечным прокручиванием в голове негативных мыслей. А если немного потерпеть и лечь позже, сработает естественный механизм засыпания, считает Люк. Короче говоря, усталость и желание спать — вовсе не одно и то же. Идти спать следует только во втором случае. Как понять, что пора ложиться? Тело сообщает тебе об этом (веки тяжелеют, ты постоянно зеваешь), а не наоборот.
2. Отключи мысли.
Возбуждение (мы о навязчивых мыслях, а не о сексуальном возбуждении) может помешать тебе быстро заснуть. Люк рекомендует поставить барьер для тревожных мыслей или записывать, что тебя беспокоит, перед сном или во время неожиданного приступа беспокойства, когда сон уже почти пришел. Таким образом ты не только избавишься от тревоги, но и получишь целый список вопросов к размышлению.
3. Возьми любимую вещь в незнакомое место. В поездках, даже если ты едешь в гости к родителям, тебя может настигнуть бессонница или, как говорят исследователи, «эффект первой ночи». Так на тебя влияет незнакомая среда. Потом тело адаптируется к изменениям. Но чтобы с самого начала избежать подобных проблем, возьми с собой любимую наволочку или какие-то личные вещи, например фотографию (настоящую фотографию, просмотр изображений на телефоне не считается), советует Люк. Распакуй вещи из чемодана, чтобы «обжить пространство». Люк говорит, что это поможет тебе почувствовать себя более комфортно и, таким образом, быстрее заснуть.
4. Ляг на спину и расслабься.
«Со сном все не так, как с тренировками или питанием: чем больше ты активно пытаешься заснуть, тем меньше вероятность, что получится», — объясняет Люк. И наоборот, если упорно пытаться не спать, постоянно борясь с собой, или глядеть в одну точку на потолке, то так ты заснешь быстрее. Этот эффект «парадоксального намерения» можно объяснить тем фактом, что сон имеет пассивную природу. Вероятность заснуть выше, если не прилагаешь к этому слишком много усилий.
Эти советы помогут тебе лучше отдыхать ночью, но они не дадут мгновенного эффекта. Чтобы заметить разницу, Люк рекомендует практиковать их каждую ночь в течение нескольких недель. Попробуй! И, возможно, скоро тебе будут завидовать все друзья.
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