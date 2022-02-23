Тренер Nike Джо Холдер рассказывает о своем подходе к здоровью

С того дня как Джо Холдер заявил о себе в мире фитнеса, его инновационные стратегии тренировок привлекают всех — от бизнесменов до супермоделей. Этот тренер Nike стал одной из самых влиятельных личностей в индустрии, и дело не в его знаменитых клиентах. Он пришел к этому, бросив вызов правилам и постоянно работая над тем, чтобы сделать фитнес более доступным и инклюзивным. В этом эпизоде Джо присоединяется к ведущей Жаклин Байрер и рассказывает, как его знаменитая философия Ocho System учит нас заботиться о себе, чтобы мы могли лучше помогать другим. Он объясняет, почему идею Plant-Based Gang ни в коем случае нельзя назвать ограничивающей, и почему «тренировочные перекусы» могут помочь любому человеку превратить спорт в привычку. Он также откровенно говорит о том, что его беспокоит в мире фитнеса, и предлагает простой способ изменить мышление, чтобы эффективнее достигать целей. Концепции Джо показывают, что барьеры на пути к здоровью и фитнесу не так уж трудно разрушить, и что если мы решаем позаботиться о себе, мы можем вдохновить на это и других.