Подкаст Trained. Нарушай правила вместе с Джо Холдером

Советы

Для этого тренера Nike нет «правильного» способа тренироваться или питаться. Узнай, как он делает здоровый образ жизни реальным и доступным для всех.

Последнее обновление: February 23, 2022
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Тренер Nike Джо Холдер рассказывает о своем подходе к здоровью

Trained — это подкаст, посвященный самым передовым направлениям фитнеса.

С того дня как Джо Холдер заявил о себе в мире фитнеса, его инновационные стратегии тренировок привлекают всех — от бизнесменов до супермоделей. Этот тренер Nike стал одной из самых влиятельных личностей в индустрии, и дело не в его знаменитых клиентах. Он пришел к этому, бросив вызов правилам и постоянно работая над тем, чтобы сделать фитнес более доступным и инклюзивным. В этом эпизоде Джо присоединяется к ведущей Жаклин Байрер и рассказывает, как его знаменитая философия Ocho System учит нас заботиться о себе, чтобы мы могли лучше помогать другим. Он объясняет, почему идею Plant-Based Gang ни в коем случае нельзя назвать ограничивающей, и почему «тренировочные перекусы» могут помочь любому человеку превратить спорт в привычку. Он также откровенно говорит о том, что его беспокоит в мире фитнеса, и предлагает простой способ изменить мышление, чтобы эффективнее достигать целей. Концепции Джо показывают, что барьеры на пути к здоровью и фитнесу не так уж трудно разрушить, и что если мы решаем позаботиться о себе, мы можем вдохновить на это и других.

«Я не думаю, что люди должны просто плыть по течению,
которое им случайно выбрала жизнь. Если ты можешь
немного контролировать волну, почему бы не сделать это?»

Джо Холдер
Тренер Nike и основатель системы Ocho

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Остались вопросы об образе мышления, движении, питании, восстановлении или сне? Хочешь предложить гостя или тему? Напиши Жаклин по адресу trained@nike.com, и она рассмотрит твои предложения.

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