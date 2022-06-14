Николь Снелл рассказывает, как защититься в путешествиях в одиночку

Испытывать страх во время путешествий в одиночку или вечерней прогулки — совершенно обычное дело, особенно для женщин и темнокожих людей. Эксперт по самообороне и глава организации Girls Fight Back Николь Снелл сама неоднократно становилась участницей неприятных встреч. Однако благодаря своей любви к самостоятельности она также получила много жизнеутверждающего опыта. Николь прошла сотни часов обучения в области психологической и физической самообороны и знает, как выявить опасность и взять под контроль быстро меняющуюся ситуацию. Теперь она обучает этому других, и среди ее учеников особенно много людей из темнокожих сообществ. В этом эпизоде она присоединится к ведущей подкаста Жаклин Байрер, чтобы объяснить, почему самооборона редко бывает связана с глазами и паховой областью и почему тебе не нужно быть парнем-каратистом, чтобы уметь защищаться, а также расскажет, чем так прекрасны путешествия в одиночку.