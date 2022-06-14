Подкаст Trained: защищай себя с Николь Снелл

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Приключения зовут тебя. Эксперт по самообороне Николь Снелл поможет тебе уверенно встретиться с любыми неожиданностями.

Последнее обновление: November 4, 2021
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Николь Снелл рассказывает, как защититься в путешествиях в одиночку

Trained — это подкаст, посвященный самым передовым направлениям фитнеса.

Испытывать страх во время путешествий в одиночку или вечерней прогулки — совершенно обычное дело, особенно для женщин и темнокожих людей. Эксперт по самообороне и глава организации Girls Fight Back Николь Снелл сама неоднократно становилась участницей неприятных встреч. Однако благодаря своей любви к самостоятельности она также получила много жизнеутверждающего опыта. Николь прошла сотни часов обучения в области психологической и физической самообороны и знает, как выявить опасность и взять под контроль быстро меняющуюся ситуацию. Теперь она обучает этому других, и среди ее учеников особенно много людей из темнокожих сообществ. В этом эпизоде она присоединится к ведущей подкаста Жаклин Байрер, чтобы объяснить, почему самооборона редко бывает связана с глазами и паховой областью и почему тебе не нужно быть парнем-каратистом, чтобы уметь защищаться, а также расскажет, чем так прекрасны путешествия в одиночку.

«Наш мир — огромное и прекрасное место, и если нам хочется исследовать его, знакомиться с ним, ничто не должно нас удерживать».

Николь Снелл
Эксперт по самообороне и глава организации Girls Fight Back

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Остались вопросы об образе мышления, движении, питании, восстановлении или сне? Хочешь предложить гостя или тему? Напиши Жаклин по адресу trained@nike.com, и она рассмотрит твои предложения.

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