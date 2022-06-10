Новое поколение: Скай Браун

Она стала первой девушкой, выполнившей разворот на 540 градусов и самой молодой участницей игр в Токио в этом году. То, как Скай Браун относится к своим многочисленным достижениям, проявляется в простой и жизнерадостной фразе, опубликованной в ее профиле в Инстаграм: «Делай то, что любишь!».

Скай представляет новое поколение атлетов: радикальная оптимистка, которая занимается спортом ради радости от процесса, а не ради победы. Подобное отношение говорит о том, что в отличие от предыдущего поколения эти ребята воспринимают спорт как игру, а не соревнование.