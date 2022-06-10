Новое поколение: Скай Браун

Атлеты*

В свои 13 лет Скай Браун — самая молодая профессиональная скейтбордистка в мире, и она ведет за собой поколение в будущее безграничных возможностей и оптимизма.

Последнее обновление: October 7, 2021
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Она стала первой девушкой, выполнившей разворот на 540 градусов и самой молодой участницей игр в Токио в этом году. То, как Скай Браун относится к своим многочисленным достижениям, проявляется в простой и жизнерадостной фразе, опубликованной в ее профиле в Инстаграм: «Делай то, что любишь!».

Скай представляет новое поколение атлетов: радикальная оптимистка, которая занимается спортом ради радости от процесса, а не ради победы. Подобное отношение говорит о том, что в отличие от предыдущего поколения эти ребята воспринимают спорт как игру, а не соревнование.

Скай и ее друзей-скейтбордистов привлекает сам процесс тренировки и развития. «Мы все хотим хорошо себя проявить. Мы хотим поднимать планку в спорте и крушить преграды. А еще мы все хотим весело проводить время», — говорит Скай.

«Мы все хотим хорошо себя проявить. Мы хотим поднимать планку в спорте и крушить преграды. А еще мы все хотим весело проводить время».

Скай Браун

Когда Скай спрашивают, чем она и ее друзья отличаются от предыдущих поколений скейтбордистов, она отвечает: «У нас много энергии, и мы можем кататься на скейтборде много часов подряд. А когда мы заканчиваем, мы не идем отдыхать. Мы играем во что-нибудь другое».

Занимается ли она танцами, серфингом или скейтбордингом — Скай не знает преград и ведет за собой целое поколение. «Я люблю разрушать стереотипы и показывать, что для скейтбордиста не важно, какого он возраста и какая у него фигура, — говорит она. — Я хочу доказать миру, что если ты в себя веришь и прикладываешь усилия, ты можешь достичь чего угодно».

«У нас много энергии, и мы можем кататься на скейтборде много часов подряд. А когда мы заканчиваем, мы не идем отдыхать. Мы играем во что-нибудь другое».

Скай Браун

«Я хочу доказать миру, что если ты в себя веришь и прикладываешь усилия, ты можешь достичь чего угодно».

Скай Браун

Новое поколение: Скай Браун
Новое поколение: Скай Браун

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