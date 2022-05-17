Не переставая ломать преграды: наследие Джоан Бенуа Самуэльсон

Два часа, двадцать четыре минуты и пятьдесят две секунды спустя Джоан Бенуа убедилась в том, что больше никто и никогда не станет задаваться вопросом о способности женщин принимать участие в забегах на любой дистанции.



Ее результативность была ошеломительной не только среди женщин, но и среди всех других бегунов. Ее время было лучше, чем у 13 из 20 предыдущих победителей среди мужчин. Несмотря на жару в Южной Калифорнии, Бенуа вырвалась вперед уже на третьей миле забега и завершила его примерно на полторы минуты раньше, чем остальные участницы, невзирая на то, что за три месяца до этого ей провели артроскопическую операцию на коленном суставе.