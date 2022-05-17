Не переставая ломать преграды: наследие Джоан Бенуа Самуэльсон

Не переставая ломать преграды
Department of Nike Archives
Поразительная победа Джоан Бенуа Самуэльсон в марафоне 1984 года разрушила представления о том, на что способны атлетки. Погрузись в этот момент и узнай, как многие люди внесли в него свой вклад.
На протяжении многих лет считалось, что самая длинная дистанция, которую женщина может пробежать без вреда для себя — 1500 метров. Удивительно, но это необоснованное предположение считалось правдивым еще 40 лет назад — до тех пор, пока Джоан Бенуа и многие другие атлетки навсегда не изменили ситуацию в мире спорта.
Невероятно, что хотя в начале 1980-х годов женщины уже долгие годы бегали марафоны, им не позволяли пробегать более трех кругов и трех четвертей на Олимпийских играх. Им говорили, что они недостаточно сильны для более длинных забегов и уж тем более не смогут пробежать 40 километров по дорожному покрытию. Их возможности ограничивали из-за мизогинии.
Однако при поддержке Nike женщина, дважды ставшая обладательницей мирового рекорда в марафоне, основала комитет, который выступал за возможность женщин бороться за золотые медали на длинных дистанциях. К ней присоединилась ее хорошая подруга и партнер по тренировкам Джоан Бенуа, которая благодаря своей выдающейся карьере в конечном итоге и стала атлеткой, вошедшей в историю забегов на длинные дистанции.
Компания Nike помогала с финансированием, рекламой и обеспечивала связи с лучшими бегунами, а также подготавливала корреспонденцию и ее перевод для Бенуа и комитета. Их усилия увенчались успехом, когда в 1984 году в Лос-Анджелесе женщинам позволили участвовать в забегах на дистанции 3000 м и в марафоне. Тем не менее многие по-прежнему придерживались своих устаревших предрассудков, в то время как 5 августа 50 участниц начали забег.
Кроссовки с индивидуальным дизайном, созданные специально для Джоан Бенуа. В них она участвовала в Играх 1984 года.
Два часа, двадцать четыре минуты и пятьдесят две секунды спустя Джоан Бенуа убедилась в том, что больше никто и никогда не станет задаваться вопросом о способности женщин принимать участие в забегах на любой дистанции.
Ее результативность была ошеломительной не только среди женщин, но и среди всех других бегунов. Ее время было лучше, чем у 13 из 20 предыдущих победителей среди мужчин. Несмотря на жару в Южной Калифорнии, Бенуа вырвалась вперед уже на третьей миле забега и завершила его примерно на полторы минуты раньше, чем остальные участницы, невзирая на то, что за три месяца до этого ей провели артроскопическую операцию на коленном суставе.
Ее забег оказал влияние не только на события того лета. Наряду с предыдущими достижениями по времени забега в женском марафоне, он открыл новые возможности для атлеток по всему миру и стал прямым ответом всем тем, кто говорил, что это невозможно. Несмотря на то что с тех пор сила духа многих женщин разрушила все преграды, без храбрости Джоан и ее смелого забега всё могло сложиться совсем иначе.
Женщинам по-прежнему не позволяют участвовать в некоторых событиях на высшем уровне из-за возмутительных предположений. Кроме того, они сталкиваются с несправедливыми предрассудками и двойными стандартами во время принятия решений об их соответствии требованиям. Несмотря на то что победа Джоан в 1984 году положила начало новой волне возможностей для женщин-бегунов по всему миру, их борьба до сих пор далека от завершения.