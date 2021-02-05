Сестры Наоми и Мари Осака о своем общем детстве

С самого детства конкуренция и самоотверженность на теннисном корте укрепили отношения между Наоми Осакой и ее старшей сестрой Мари. Сначала, когда они играли друг против друга, а затем, по словам Наоми, когда они играли с другими противниками.



«Моя сестра — моя движущая сила, — говорит 23-летняя Наоми. — Когда я была маленькой, Мари каждый день меня обыгрывала, и думаю, именно это во многом сформировало мой соревновательный дух. У меня появилась цель выигрывать каждый свой матч».



Как и многие из нас, в этом году сестры Осака провели вместе даже больше времени, чем обычно. Пока теннисные соревнования на паузе, девушки тренируются дома, а также вместе работают над креативными проектами.



«На самом деле она берет на себя больше ответственности, чем я могла подумать, — говорит 24-летняя Мари. — Я всегда воспринимаю ее как свою младшую сестру, но в действительности она настоящая бизнесвуман».



В этом видео профессиональные теннисистки рассказывают о том, как этот период сказался на их взаимоотношениях, и как они продолжают лучше узнавать друг друга вне корта.