Перейти к содержанию (нажми Enter).
|

Популярные поисковые запросы

Лучшие совпадения

      Атлеты

      Сестры Осака о поиске себя

      Даже профессиональные атлеты проводят время с семьей во время самоизоляции. Знаменитые теннисистки Наоми и Мари Осака рассказывают, как за этот год их сестринство стало еще крепче.

      В кругу своих: нас разделяет расстояние, но это не мешает нам оставаться на связи.
      Мы поговорили с героями съемки Holiday 2020 LookBook о том, что сегодня означает единство.

      С самого детства конкуренция и самоотверженность на теннисном корте укрепили отношения между Наоми Осакой и ее старшей сестрой Мари. Сначала, когда они играли друг против друга, а затем, по словам Наоми, когда они играли с другими противниками.

      «Моя сестра — моя движущая сила, — говорит 23-летняя Наоми. — Когда я была маленькой, Мари каждый день меня обыгрывала, и думаю, именно это во многом сформировало мой соревновательный дух. У меня появилась цель выигрывать каждый свой матч».

      Как и многие из нас, в этом году сестры Осака провели вместе даже больше времени, чем обычно. Пока теннисные соревнования на паузе, девушки тренируются дома, а также вместе работают над креативными проектами.

      «На самом деле она берет на себя больше ответственности, чем я могла подумать, — говорит 24-летняя Мари. — Я всегда воспринимаю ее как свою младшую сестру, но в действительности она настоящая бизнесвуман».

      В этом видео профессиональные теннисистки рассказывают о том, как этот период сказался на их взаимоотношениях, и как они продолжают лучше узнавать друг друга вне корта.

      «Я всегда воспринимаю ее как свою младшую сестру, но в действительности она настоящая бизнесвуман».

      Мари

      Сестры Наоми и Мари Осака о своем общем детстве

      Наоми (слева), Мари (справа)

      Связанные истории

      Как стать быстрее?

      Поддержка тренеров

      Ускоряйся с комфортом

      Что такое эталонное тестирование и как его использовать?

      Поддержка тренеров

      Тестирование на пути к целям

      Нужно ли делать перерывы во время тренировки?

      Поддержка тренеров

      Сделай перерыв во время тренировки

      Продукты для оптимального восстановления после тренировок

      Поддержка тренеров

      Еда для восстановления мышц

      Как подойти к виртуальному забегу

      Поддержка тренеров

      Забег виртуальный — настрой реальный