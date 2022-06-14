Теланд Кикносвей бегает ради себя и своего сообщества

Теланд регулярно посещает и танцует на пау-вау — традиционных празднованиях, принятых у многих индейских коренных народов. Танцоры, одетые в яркие наряды, исполняют разные стили танцев под современные и традиционные песни. С ранних лет Теланд танцевал на пау-вау в Онтарио и Квебеке. На самом деле, он и его родители являются постоянными участниками так называемой «тропы пау-вау» — ряда культурных мероприятий, которые индейцы посещают в течение года на выходных.

«Я буду придерживаться своих культурных обычаев, — говорит Теланд. — Я горжусь теми знаниями, которые у меня есть. Я пронесу их через жизнь, в хорошем смысле этого слова, и передам их своим детям и внукам».