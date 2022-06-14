Теланд Кикносвей бегает ради себя и своего сообщества
Культура
Познакомься с 17-летним коренным американцем, атлетом, танцором и активистом, который использует движение, чтобы поддерживать связь с родной культурой и рассказывать другим о ее истории.
«Ближе к природе» — это рубрика о том, как атлеты находят источник силы и баланса во взаимодействии с природой.
Теланд Кикносвей двигается ритмично. Это чувство, энергия и экспрессия, с которыми он знаком большую часть своей жизни. Он танцует под звуки барабанов своего племени, отдавая дань уважения индейским традициям. Занимаясь бегом на территории своего сообщества, он продвигает идею здорового образа жизни и поднимает крайне важные вопросы для своего племени. Движение для него связано с высокой целью. «Когда я танцую или бегаю, я чувствую особую духовную энергию, единение с землей», — говорит он.
Теланд танцует в традиционной одежде в лесах Мер-Блё. «Когда я танцую или бегаю, я чувствую особую духовную энергию, единение с землей», — говорит он.
Теланд родом из коренных племен кри и потаватоми, он живет в столице Канады, Оттаве, и в свои 17 лет является опытным бегуном, танцором пау-вау, певцом и национально признанным защитником интересов коренного населения, а также учащимся старших классов. Во всех его начинаниях им движет четкая мотивация: «Я делаю это, чтобы поделиться светом с окружающими», — говорит Теланд, у которого большая аудитория в социальных сетях.
По словам Теланда, он бегает с тех пор, как начал ходить. В раннем детстве это был простой способ выплеснуть энергию. Но он начал относиться к этому серьезнее в третьем классе, когда стал участвовать в соревнованиях по легкой атлетике и бегу по пересеченной местности. Теперь же, как и многим другим, бег помогает ему сохранять баланс.
Теланд стоит посреди деревьев на тропе водно-болотного угодья Мер-Блё. «Думаю, самое важное для наших сообществ — это рассказывать о здоровом образе жизни», — говорит он.
«Бег помогает на время отвлечься от тревоги и стресса, ведь ты сосредоточен на каждом шаге и бежишь вместе с ветром, чувствуя природу вокруг, — объясняет Теланд. — Сегодня утром на пробежке я слышал пение птиц, и мне было очень приятно, что я могу выйти на улицу и насладиться красотой окружающего мира».
Сегодня бег имеет особое значение для Теланда и его индейского сообщества. С 2015 года Теланд участвует в ежегодном грандиозном забеге на дистанцию более 128 км, который длится 4–6 дней. Его цель — привлечь внимание к программе MMIWG2S, посвященной пропавшим и убитым индейским женщинам, девочкам и «людям с двумя душами» (термин в культуре коренного индейского населения для обозначения людей, относящих себя к сообществу ЛГБТКИА+), а также организующей сбор средств для поддержки детей и близких пропавших и погибших.
Он определяет смысл бега так: «использовать стихию, дар и энергию бега во благо».
Теланд старается регулярно ходить босиком по земле. «Я делаю это, чтобы поделиться светом с окружающими, сподвигнуть их вести такой образ жизни и дать понять, что это хорошо», — говорит он.
Теланд начал задавать вопросы о детях из числа MMIWG2S («Пропавшие и убитые женщины, девочки и люди с двумя душами из коренного населения») в 9 лет. «В детстве я был на ночных бдениях. Я пел песни, — вспоминает он. — Но всё сводилось к одному: „Где теперь эти дети, и что теперь с ними будет?“. Будучи ребенком, я и сам приглядывал за другими детьми».
Его тетя Бриджет — соучредительница некоммерческой организации, которая помогает близким погибших. А еще Теланда вдохновляли другие атлеты, которые привлекали внимание к проблемам с помощью спорта. Поэтому у юноши возникла идея. «Я сказал: „Я пробегу через всю Канаду“. Моя мама воскликнула: „Ничего себе! Подумай, Канада ведь очень большая“. Я ответил: „Хорошо, тогда я проеду через Онтарио на велосипеде, давайте поступим так и так“. В итоге у нас появилась другая идея: мы решили спросить тетю Бриджет, могу ли я добежать до ее дома».
Со временем к Теланду присоединились друзья и родственники. Сейчас он планирует свой первый национальный забег. «Это определенно непростая задача, но благодаря поддержке и любви людей из нашего племени у нас получится», — считает он. В настоящее время Теланд изучает маршруты и погодные условия и надеется летом 2021 года пробежать от Ванкувера до Оттавы. Это тяжелый маршрут через Скалистые горы, широкие степи на западе и дикую местность Канадского щита — большого выступа докембрийского фундамента.
Теланд размышляет о своем духовном и культурном пути, гуляя среди растений по водно-болотному угодью Мер-Блё.
Поддержание физической формы и правильное питание — важный аспект повседневной жизни Теланда. Для подготовки к серии последовательных марафонов он чередует бег и езду на велосипеде. «Стараться заниматься каждый день, есть здоровую пищу и просто готовиться — это лучшее, что мы можем сделать», — говорит он. Теланд часто тренируется с друзьями и приглашает всех желающих присоединиться к его ежегодным забегам — ко всем или только части из них.
Он благодарен своим родителям за то, что они воспитывали в нем чувство принадлежности к своей культуре с ранних лет. Его мать Элейн принадлежит к племенам кри Питера Баллантайна и болотных кри с cевера провинции Саскачеван, а его отец Винс — индеец потаватоми из первой нации Уолпол-Айленда (также именуемых «бкейванонг») на юге Онтарио.
Для Теланда трепетное отношение к своей культуре, так же как и бег, основывается на уважении к природе.
Теланд исполняет песню на ручном барабане, восхваляя реку Ридо. «Когда я пою песню, бью по барабану или в любой другой момент ощущаю эту духовную энергию, я чувствую себя особенным. Я чувствую себя как дома», — говорит он.
«Бег помогает на время отвлечься от тревоги и стресса, ведь ты сосредоточен на каждом шаге и бежишь вместе с ветром...».
Теланд регулярно посещает и танцует на пау-вау — традиционных празднованиях, принятых у многих индейских коренных народов. Танцоры, одетые в яркие наряды, исполняют разные стили танцев под современные и традиционные песни. С ранних лет Теланд танцевал на пау-вау в Онтарио и Квебеке. На самом деле, он и его родители являются постоянными участниками так называемой «тропы пау-вау» — ряда культурных мероприятий, которые индейцы посещают в течение года на выходных.
«Я буду придерживаться своих культурных обычаев, — говорит Теланд. — Я горжусь теми знаниями, которые у меня есть. Я пронесу их через жизнь, в хорошем смысле этого слова, и передам их своим детям и внукам».
Отец Теланда, Винс, заплетает ему косу на заднем дворе их дома в Оттаве. «Повышать осведомленность, носить длинные косы, с гордостью демонстрировать их другим юношам и мужчинам из нашего сообщества... Важно, чтобы у людей был пример, — говорит он. — Надеюсь, я вдохновлю других поступать так же».
У Теланда уже есть своя аудитория, с которой он делится мнением, рассказывает о себе, сообществе и волнующих его проблемах. У него 450 000 подписчиков в социальных сетях, которых он обучает особенностям культуры и истории коренных жителей. «У меня есть видео, которое набрало почти 5 миллионов просмотров. А я там просто рассказываю о значимости молодых людей с косами», — говорит он. Во многих культурах коренных народов мальчики и мужчины традиционно носили длинные волосы, и эта традиция возвращается. В других видео он показывает свой наряд для пау-вау.
«Я очень счастлив и благодарен за возможность танцевать для людей и демонстрировать свой традиционный наряд, — говорит Теланд. — А еще показывать людям, что мы сильные и стойкие, несмотря на всё, что было с нами в прошлом».
«Я говорю, что пел и танцевал еще до того, как появился на свет», — сообщает Теланд, с гордостью демонстрируя свой традиционный костюм.
Один из его любимых нарядов для танцев сделан из блестящей цветной ткани, которую он купил на рынке пау-вау. Тетя помогла ему сшить наряд, превосходно сочетающийся со светодиодными обручами, которые он заказал в сети. «Насколько я знаю, танец с обручами пришел к нам из Аризоны от племени хопи, — объясняет Теланд. — Этот танец рассказывает историю. Вращая обручи, мы воссоздаем различные природные картины и показываем разных существ».
Дом семьи Теланда наполняют традиционные предметы, такие как барабаны и музыкальные шейкеры, а также лекарственные растения, например шалфей и зубровка душистая. Он говорит, что подобные ценные вещи и энергия его дома помогают ему сохранять баланс, а это особенно важно сейчас, когда он перешел в выпускной класс.
Бег и танцы не менее эффективно помогают ему поддерживать баланс во всех его начинаниях. «Когда я пою песню, бью по барабану или в любой другой момент ощущаю эту духовную энергию, я чувствую себя особенным. Я чувствую себя как дома», — говорит он.
Текст: Ваубгешиг Райс
Фотографии: Карен Джойнер
Впервые опубликовано: сентябрь 2020 г.