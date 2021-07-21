Ближе к природе: погружение в мир женского дайвинга

Культура
Мариам Аль-Саиф: погружение в мир дайвинга
Дайвер и предпринимательница из Кувейта создает инклюзивное сообщество, где женщины могут с головой окунуться в новую жизнь.
«Ближе к природе» — это рубрика о том, как атлеты находят источник силы и баланса во взаимодействии с природой.
Над столицей Кувейта, небольшого государства на берегу Персидского залива, городом Эль-Кувейтом только что взошло солнце. Профессиональный дайвер Мариам Аль Саиф начинает свой день с медитации. Она приводит тело и разум в равновесие на земле перед тем, как провести весь день под водой. «Дайвинг — это очень медленный процесс, в котором важно внимание к дыханию. Я пытаюсь продумать всё до начала погружения и до начала дня», — объясняет 27-летняя атлетка.
К 9:00 Мариам, основатель дайвинговой компании MER, уже проводит на берегу инструктаж по безопасному поведению на лодке и таймингу погружения для группы из 20–30 дайверов. Сейчас из-за ограничений в период пандемии она в основном работает с местными сертифицированными дайверами и любителями. Однако работа с новичками, по ее словам, приносит ей особую радость и удовлетворение. «Когда люди говорят мне, что очень боялись открытой воды, а теперь хотят получить сертификат, это придает мне мотивацию и драйв», — уверяет она.
Всего два года назад, отдыхая в Австралии, Мариам решила получить сертификат дайвера. «Это было непросто, — вспоминает она о четырехдневной сертификации, которая включала теорию и работу в бассейне перед погружением, — Но зато ничто не сравнится с этим чувством удовлетворенности, которое ты в итоге получаешь».
Любовь к воде у Мариам в крови. Ее предки из Кувейта веками ныряли в море в поисках драгоценного жемчуга на продажу. «[Они] могли не дышать в течение пяти минут без маски и без трубки, — говорит она. — Я могу оставаться под водой в 10 раз дольше, но все равно ощущаю связь с ними. Под водой они видели ту же землю, что вижу я».
Когда Мариам однажды поехала на экскурсию по подводному плаванию, она просто влюбилась в этот вид спорта, но ей не с кем было поделиться своей страстью. Это и привело ее к новой цели и разожгло ее интерес. «Я осознала истинную цель своего увлечения подводным плаванием, когда поняла, что могу создать сообщество для женщин-дайверов», — говорит Мариам, которая, в конечном итоге, оставила офисную работу в отделе маркетинга элитной косметики и не планирует туда возвращаться. Несмотря на трудности, связанные с продвижением в преимущественно мужских видах спорта, она создала собственную компанию и стала примером для многих женщин-дайверов и женщин-предпринимателей в этом регионе.
«Я нашла работу в море, как и мои предки. Подводный мир неудержимо манит меня к себе».
«На Ближнем Востоке женщины-дайверы — редкое явление, — объясняет Мариам. — Но я рада, что выбрала путь, который помогает мне создавать особое, неприкосновенное пространство для женщин на глубине 25 метров ниже уровня моря». По данным Профессиональной ассоциации подводных инструкторов (PADI), доля женщин среди сертифицированных дайверов в 2018 году составила всего 38%, что на 3,6% больше, чем в 2013 году. Это не в последнюю очередь обусловлено недостаточным выбором дайвинговой экипировки для женщин, а еще многим из них очень не хватает своего сообщества.
«В этой отрасли доминируют мужчины. Это неоспоримо», — говорит Мариам, добавляя, что ее работа заключается в том, чтобы «сократить это несправедливое неравенство и заявить своим примером, что женщины имеют право быть здесь так же, как и мужчины». Она надеется изменить ситуацию с помощью своей компании Mer, а также выступая в роли амбассадора Girls That Scuba. Это исключительно женское сообщество, которое видит свою миссию в том, чтобы привлечь к дайвингу как можно больше женщин и помочь им проявить себя в спорте. Мариам использует свою платформу, чтобы повысить осведомленность о гендерном неравенстве в области плавания с аквалангом и мотивировать больше женщин на Ближнем Востоке попробовать занятия подводным плаванием. «Когда вы учитесь нырять, необходимо сохранять спокойствие, — говорит она. — А когда рядом с тобой женщина-дайвер, это очень помогает».
«Я осознала истинную цель своего увлечения подводным плаванием, когда поняла, что могу создать сообщество для женщин-дайверов».
Лодка бросает якорь в нескольких милях от места погружения. Сидя на краю лодки, гости готовятся к погружению. В воздухе чувствуется волнение и ожидание новых невероятных открытий. Каждый надевает гидрокостюм и маску, которая плотно прилегает к глазам, носу и верхней губе. Маска соединена с загубником регулятора, который люди зажимают зубами и дышат через рот, а регулятор подсоединен к баллону. Именно возможные проблемы с дыханием вызывают тревогу у большинства дайверов. Чтобы помочь им справиться с беспокойством, Мариам подробно описывает технику дыхания и отвечает на все возникающие вопросы.
«После погружения перестаешь ощущать свой вес. Это своеобразная медитация, — объясняет Мариам. — В воде между нами и рыбами нет разницы». Исследуя глубины Персидского залива, они находят коралловые рифы, в которых проворно снуют рыбы и колышутся морские растения. «Взгляд отсюда позволяет по-настоящему осознать всю хрупкость наших океанов, — говорит она. — Мы не должны позволять климатическим изменениям оставить будущие поколения без радости подводного плавания».
«Я рада, что выбрала путь, который помогает мне создавать особое, неприкосновенное пространство для женщин на глубине 25 метров ниже уровня моря».
Для Мариам важно, что люди доверяют ей учить их подводному плаванию, и что она вносит вклад в развитие этого вида спорта. «Подводное плавание с аквалангом может помочь вам взглянуть на ваши самые уязвимые стороны. Я очень радуюсь тому, что женщины хотят учиться у меня дайвингу и доверяют мне, — говорит она. — Я нашла работу в море, как и мои предки. Подводный мир неудержимо манит меня к себе».
Текст: Джия Пиндер
Фото: Маха Аласакер и Мариам Альмашан
Впервые опубликовано: сентябрь 2020 г.