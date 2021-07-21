Ближе к природе: погружение в мир женского дайвинга

Над столицей Кувейта, небольшого государства на берегу Персидского залива, городом Эль-Кувейтом только что взошло солнце. Профессиональный дайвер Мариам Аль Саиф начинает свой день с медитации. Она приводит тело и разум в равновесие на земле перед тем, как провести весь день под водой. «Дайвинг — это очень медленный процесс, в котором важно внимание к дыханию. Я пытаюсь продумать всё до начала погружения и до начала дня», — объясняет 27-летняя атлетка.



К 9:00 Мариам, основатель дайвинговой компании MER, уже проводит на берегу инструктаж по безопасному поведению на лодке и таймингу погружения для группы из 20–30 дайверов. Сейчас из-за ограничений в период пандемии она в основном работает с местными сертифицированными дайверами и любителями. Однако работа с новичками, по ее словам, приносит ей особую радость и удовлетворение. «Когда люди говорят мне, что очень боялись открытой воды, а теперь хотят получить сертификат, это придает мне мотивацию и драйв», — уверяет она.