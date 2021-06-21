Ближе к природе: учись любить природу вокруг себя

Культура
Маркус Ростен помогает другим восстановить связь с природой
Познакомься с преподавателем по охране окружающей среды, который хочет изменить мир, поделившись знаниями о красоте, таящейся прямо у тебя за окном.
«Ближе к природе» — это рубрика о том, как атлеты находят источник силы и баланса во взаимодействии с природой.
Довольно сложно ценить организмы, которые портят природную экосистему, но кто-то должен это делать. «Я помешан на инвазивных паразитах», — признается Маркус Ростен, учитель в школе водной экологии из северной части штата Нью-Йорк.
На Элликотт-Крик утро. Это приток Ниагары к северу от Буффало, штат Нью-Йорк. Маркус плавно управляет 5-метровым каяком в спокойной петле реки длиной 17 км среди других любителей водных видов спорта.
Маркус изучает берег и ведет дневник наблюдений за дикой природой. Это его обычное занятие в этой водной петле. Большинство животных уже знакомы ему, но сегодня его ждет сюрприз. Он заметил черепаху, вид которой не может определить. Когда он возвращается домой и загружает ее фотографию в iNaturalist, социальную сеть для любителей науки, оказывается, что это желтобрюхая черепаха, которая не водится в тех краях. Такие черепахи — популярное домашнее животное. Вероятно, она потеряла своих хозяев. Он первым в приложении задокументировал факт нахождения черепахи в западной части Нью-Йорка — это уникальное и редкое достижение на масштабной и очень популярной платформе.
Поиск незнакомых существ — это всего лишь одна часть головоломки для 27-летнего Маркуса, окончившего Колледж экологии и лесного хозяйства SUNY. По словам Маркуса, более глобальная проблема заключается в том, что сегодня люди максимально удалились от живоносных водных путей. Он стремится изменить это положение вещей. «Я ощущаю родственную связь с теми, кто наиболее болезненно переживает этот разрыв и страдает от экологической несправедливости», — говорит он.
«Именно мы являемся причиной большинства экологических проблем, — уверен Маркус, который считает, что изменения возможны только при условии пристального изучения людьми среды своего обитания. — Образование позволяет нам расширить границы сознания. Вокруг нас вся эта красота, все чудеса природы, а мы просто не замечаем их».
Маркус учит других тому, чему сам научился в детстве, когда жил в тесной квартире со своей мамой, братьями и сестрами, и всем часто не хватало места. «Улица для меня была пространством для отдыха и исследования, — вспоминает Маркус. — Каждую минуту я посвящал изучению окрестностей. В детстве я все свободное время проводил на улице и шел домой, только когда мама звала меня обедать».
Мама Маркуса поощряла его любовь к природе. Каждое лето она ходила с детьми в походы с палатками в ближайший национальный парк. «Любой национальный парк — по-прежнему мое самое любимое место в мире», — говорит Маркус. В одном из таких детских походов он присоединился к экскурсии, и это событие открыло в нем стремление к изучению наук о природе, определившее его карьеру. «В тот раз я впервые побывал в чаще леса, вдали от туристических троп, — рассказывает Маркус. — Экскурсовод поразила меня до глубины души, она знала названия и историю всех растений и животных, которые встречались на нашем пути».
«Именно мы являемся причиной большинства экологических проблем, — уверен Маркус, который считает, что изменения возможны только при условии пристального изучения людьми среды своего обитания. — Образование позволяет нам расширить границы сознания. Вокруг нас вся эта красота, все чудеса природы, а мы просто не замечаем их».
Маркус учит других тому, чему сам научился в детстве, когда жил в тесной квартире со своей мамой, братьями и сестрами, и всем часто не хватало места. «Природа для меня была пространством для отдыха и исследования, — вспоминает Маркус. — Каждую минуту я посвящал изучению окрестностей. В детстве я все свободное время проводил вне дома и возвращался, только когда мама звала меня обедать».
Мама Маркуса поощряла его любовь к природе. Каждое лето она ходила с детьми в походы с палатками в ближайший национальный парк. «Любой национальный парк — по-прежнему мое самое любимое место в мире», — говорит Маркус. В одном из таких детских походов он присоединился к экскурсии, и это событие открыло в нем стремление к изучению наук о природе, определившее его карьеру. «В тот раз я впервые побывал в чаще леса, вдали от туристических троп, — рассказывает Маркус. — Экскурсовод поразила меня до глубины души, она знала названия и историю всех растений и животных, которые встречались на нашем пути».
Маркус круглый год проводит на свежем воздухе — здесь он и работает, и отдыхает. Когда наступает осень, он прячет каяк и начинает ходить за грибами. Он обожает грибы и собирает их, чтобы потом идентифицировать. А вот в пищу грибы Маркус не употребляет. «Я до сих пор не могу заставить себя есть грибы, как ни стараюсь», — рассказывает он.
Когда ложится снег, он на лыжах исследует окрестные леса в поисках лисьих, кроличьих и енотовых троп. Вдоль береговой линии реки Ниагара он фотографирует птиц, которые зимуют в этой местности, например, красногрудого крохаля — утку с красными глазами и непокорным зеленым хохолком. Весной он старается отмечать всех птиц, которые мигрируют через Атлантику — это крупнейший миграционный путь. Только в 2020 году он зафиксировал более 185 видов.
Для Маркуса это не просто физическое занятие и движение ради движения, хотя он отмечает, что хорошая физическая форма — приятный побочный эффект. «Вот почему я никогда не хожу в походы. Все мои походы заканчиваются тем, что я начинаю идти по звериной тропе или по птичьему маршруту».
Каякинг объединяет в себе лучшее из двух миров: возможность почувствовать силу своего тела и соединиться с природой. «Каждый раз настолько удивительно понимать, что ты здесь только благодаря своему телу. И, конечно, ветру с волнами, — говорит Маркус. — Это самодвижущийся и полностью автономный транспорт. Мне не нужно полагаться на двигатель. Мне не нужно зависеть от топлива. Только я, мои собственные мышцы. Я могу отправиться куда угодно, используя полностью возобновляемую энергию и не оказывая никакого негативного воздействия на природу».
«Чтобы увидеть чудо природы, нужно всего лишь дойти до ближайшего парка».
Маркус призывает всех выходить из дома в любое время и с любой целью. Он хочет донести до людей, что для воссоединения с природой вовсе не обязательно отправляться в национальный парк или искать водоем с кристально чистой водой, чтобы опубликовать фотографию в социальных сетях. Он находит наслаждение в изучении природного многообразия в своем собственном дворе. «Чтобы увидеть чудо природы, нужно всего лишь дойти до ближайшего парка», — уверяет Маркус, который надеется, что более близкое знакомство с природой поможет людям защитить эти пространства.
Парк Грэтуик Уотерфронт, расположенный неподалеку от дома Маркуса, раньше был просто мусорной свалкой. С тех пор на месте свалки разбили парк, который стал популярным местом отдыха на берегу реки Ниагары. Именно на такие изменения хочет вдохновить нас Маркус. «Мы создаем эти природные пространства, уделяем им особое внимание, и внезапно это дает толчок развитию сообщества, — говорит он. — Моя цель — делать все, что в моих силах, чтобы это место процветало».
Текст: Колин Стинкомб
Фотографии: Жасмин Роуз
Впервые опубликовано: сентябрь 2020 г.