Ближе к природе: учись любить природу вокруг себя

«Именно мы являемся причиной большинства экологических проблем, — уверен Маркус, который считает, что изменения возможны только при условии пристального изучения людьми среды своего обитания. — Образование позволяет нам расширить границы сознания. Вокруг нас вся эта красота, все чудеса природы, а мы просто не замечаем их».



Маркус учит других тому, чему сам научился в детстве, когда жил в тесной квартире со своей мамой, братьями и сестрами, и всем часто не хватало места. «Улица для меня была пространством для отдыха и исследования, — вспоминает Маркус. — Каждую минуту я посвящал изучению окрестностей. В детстве я все свободное время проводил на улице и шел домой, только когда мама звала меня обедать».



Мама Маркуса поощряла его любовь к природе. Каждое лето она ходила с детьми в походы с палатками в ближайший национальный парк. «Любой национальный парк — по-прежнему мое самое любимое место в мире», — говорит Маркус. В одном из таких детских походов он присоединился к экскурсии, и это событие открыло в нем стремление к изучению наук о природе, определившее его карьеру. «В тот раз я впервые побывал в чаще леса, вдали от туристических троп, — рассказывает Маркус. — Экскурсовод поразила меня до глубины души, она знала названия и историю всех растений и животных, которые встречались на нашем пути».