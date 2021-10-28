Ближе к природе: борьба за будущее планеты

Культура
Гарима Тхакур выходит на акции протеста во имя будущего Земли
15-летняя активистка из Индии борется против изменений климата, не позволяя властям ее родного города забыть о случившейся катастрофе.
«Ближе к природе» — это рубрика о том, как атлеты находят источник силы и баланса во взаимодействии с природой.
15-летняя Гарима из индийского города Бхопал осознала разрушительное воздействие изменений климата на планету еще до того, как стать активисткой. Когда ей было 13 лет, она посмотрела озвученный Леонардо Ди Каприо документальный фильм «До потопа», и он произвел на нее тягостное впечатление, заставив волноваться за экологическое будущее мира. Девушка увидела тревожные признаки в экологическом состоянии своего родного города и страны, и поняла, что проблемы экологии находятся ближе, чем казалось.
«Я начала улавливать детали, о которых говорится в фильме, на каждом углу: где-то брошена горящая автомобильная шина, где-то срубили дерево, где-то толпятся люди, набирая воду для своих семей, — говорит Гарима. — Это всё сигналы о чрезвычайной ситуации, и в Индии они повсюду. Однажды увидев их, больше не забудешь».
Гарима вспоминает ручей с пресной водой рядом с домом ее бабушки в районе Биласпур, расположенном в горных лесах штата Химачал-Прадеш. «В детстве я там часто бывала с моими кузенами. Там было очень мало людей, и мы приходили туда играть. В водоемах плавала рыба», — вспоминает она с любовью.
Сегодня это любимое место из воспоминаний детства покрыто асфальтом, в том числе и живой когда-то ручей. «Вместо него теперь просто лужа у края дороги, — говорит Гарима. — Мне было лет 11, когда построили дорогу. До этого я приходила к этому ручью всего пару лет, но мне было больно видеть, что с ним сделали».
«Я очень надеюсь, что рано или поздно какой-нибудь депутат или политик обратит внимание на то, что я делаю, остановится и выслушает то, что я хочу сказать».
Подобные ситуации могут повторяться, и не раз, если не будут приняты нужные меры. Прогулки, пробежки и игры на улице станут невозможны, если воздух не будет чистым, а планета — здоровой.
Однако Гарима видела и другую жизнь. Она смогла испытать на себе преимущества процветающей окружающей среды. Ее отец — военный, и в детстве Гарима часто переезжала, живя в городах, не попавших на карту загрязнения Индии. «Мне очень повезло провести детство в городах с хорошей экологией, таких как Дехрадун и Дхарамкот. Я каждый вечер гуляла на свежем воздухе и чувствовала себя здоровой и энергичной». Когда ее семья переезжала в большой город, она скучала по прогулкам. Сейчас Гарима планирует вернуться в Дехрадун, чтобы продолжить обучение.
Вдохновляясь своим чувством ответственности перед планетой и воспоминаниями о детстве, проведенном на природе, Гарима вошла в ряды активных молодых женщин по всему миру, которые следуют примеру шведской активистки Греты Тунберг и привлекают внимание к проблеме климатических изменений. Так как наука не является ее сильной стороной, Гарима собирается заняться другим аспектом экологического кризиса: законодательством.
С объективной беспристрастностью, несвойственной ее возрасту, она говорит: «Экологическое регулирование — это мой главный интерес. Именно таким образом я хочу изменить мир к лучшему и подчеркнуть безотлагательность проблемы климатических изменений». Гарима хорошо понимает масштабы этой задачи.
Кроме того, Гарима уже готовится к вступительным экзаменам в один из престижных вузов Индии — Национальный юридический университет. Одной из причин выбора ее специализации стала история города Бхопал, в котором, по словам Гаримы, она нашла свое призвание в области защиты окружающей среды.
В ночь со 2 на 3 декабря 1984 года в городе Бхопал центрального индийского штата Мадья-Прадеш произошла одна из крупнейших техногенных катастроф в истории. Выброс около 40 тонн токсичного газа на заводе по производству пестицидов, расположенном в центре города, привел к мгновенной гибели нескольких тысяч людей. Еще несколько тысяч человек умерли в течение последующих лет, так как катастрофа стала прямой или косвенной причиной медицинских осложнений и хронических заболеваний у населения. По некоторым экспертным оценкам, эта трагедия унесла не менее 25 000 жизней.
Несмотря на то что Гарима родилась уже спустя несколько десятилетий после катастрофы, она много знает о происшествии 1984 года и экологических реформах, проведенных впоследствии. «Я бы хотела лучше разбираться в этих законах, чтобы понимать, могут ли они принести еще больше пользы», — говорит она.
Готовясь к будущей юридической карьере, Гарима каждую пятницу устраивает пикет на обочине главной магистрали в 20 минутах пути от завода по производству пестицидов. Эта юная активистка по защите окружающей среды стала самым узнаваемым лицом движения «Пятницы ради будущего» Греты Тунберг в Бхопале.
Какая бы ни стояла погода, Гарима пока не пропустила ни одного «дня революции» с прошлой весны, когда она присоединилась к движению. Иногда Гариму сопровождают друзья или родители, но чаще всего она протестует в одиночестве, вооруженная собственным упорством и картонным плакатом с надписью «Забастовка за климат!» большими черными буквами.
Пока большинство подростков в Индии считают успехом академические достижения, Гарима решила ломать стереотипы. Она хочет заниматься наиболее неотложными нуждами планеты вне школьных стен. «Если я смогу хотя бы немного обратить внимание властей или таких же людей, как я, на важность этой проблемы для нашего поколения, то все мои усилия не будут потрачены зря».
В данный момент внимание Гаримы направлено на другую половину земного шара: лесные пожары на западном побережье США, которые бушуют всё сильнее в последние годы. Образ лесного пожара прочно ассоциируется с защитой окружающей среды в сознании девушки. «Когда я думаю о чрезвычайной климатической ситуации, мне всегда представляется пожар, — говорит она. — Это сильная ассоциация, потому что я на себе испытала чувство, когда ты задыхаешься, сделав вдох».
Гарима рассматривает трагедию своего города Бхопал, произошедшую более трех десятилетий назад, как предвестник событий, которые будут происходить в мире, если мировые лидеры не предпримут мер для их предотвращения. «Воздух будет отравлен, вода непригодна для питья. Реки без рыбы, поля без урожая, — говорит она. — Что может быть важнее, чем попытка это предотвратить?».
Но есть еще одна мысль, которая помогает Гариме продолжать борьбу. «Я часто думаю о таком варианте развития событий, — говорит она. — Надеюсь, что рано или поздно какой-нибудь депутат или политик обратит внимание на то, что я делаю, остановится и выслушает то, что я хочу сказать».
Текст: Праяг Арора Десай
Фото: Долли Хаорамбам