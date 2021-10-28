Ближе к природе: борьба за будущее планеты

15-летняя Гарима из индийского города Бхопал осознала разрушительное воздействие изменений климата на планету еще до того, как стать активисткой. Когда ей было 13 лет, она посмотрела озвученный Леонардо Ди Каприо документальный фильм «До потопа», и он произвел на нее тягостное впечатление, заставив волноваться за экологическое будущее мира. Девушка увидела тревожные признаки в экологическом состоянии своего родного города и страны, и поняла, что проблемы экологии находятся ближе, чем казалось.



«Я начала улавливать детали, о которых говорится в фильме, на каждом углу: где-то брошена горящая автомобильная шина, где-то срубили дерево, где-то толпятся люди, набирая воду для своих семей, — говорит Гарима. — Это всё сигналы о чрезвычайной ситуации, и в Индии они повсюду. Однажды увидев их, больше не забудешь».



Гарима вспоминает ручей с пресной водой рядом с домом ее бабушки в районе Биласпур, расположенном в горных лесах штата Химачал-Прадеш. «В детстве я там часто бывала с моими кузенами. Там было очень мало людей, и мы приходили туда играть. В водоемах плавала рыба», — вспоминает она с любовью.



Сегодня это любимое место из воспоминаний детства покрыто асфальтом, в том числе и живой когда-то ручей. «Вместо него теперь просто лужа у края дороги, — говорит Гарима. — Мне было лет 11, когда построили дорогу. До этого я приходила к этому ручью всего пару лет, но мне было больно видеть, что с ним сделали».