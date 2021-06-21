Ближе к природе: вверх с новыми силами

Культура
Фавия: вверх с новыми силами
Скалолазка из Альбукерке победила рак, вернулась к любимому делу и вновь обрела силы и цель в жизни.
«Ближе к природе» — это рубрика о том, как атлеты находят источник силы и баланса во взаимодействии с природой.
Под Альбукерке, штат Нью-Мексико, восемь часов вечера. Налобный фонарь освещает следующий уступ, за который цепляется Фавия Дубик в известняковой пещере. Она приходит сюда каждую неделю. Мошкара летит на свет фонаря, облепляя ее лицо. Нагретый за день воздух еще не начал остывать, и тело Фавии блестит от пота. Девушка взбирается вверх уже в течение часа. Она знает, что пытаться отогнать мошкару бесполезно, и потому просто упорно продолжает свой путь вверх. Ее маршруту присвоен уровень V11, на пути встречается множество гладких подхватов, за которые она подтягивается, и небольших выступов, за которые она едва цепляется пальцами. «Это довольно непросто, но это наименее неприятное из всех мест, куда можно отправиться», — признается она со смехом.
Фавия продолжает подъем до 22:30, а затем упаковывает экипировку и свистом зовет свою собаку Ханса возвращаться вниз. Дома ее ждет богатый белком ужин, после которого она дает адреналину время выйти из организма. А потом уже можно спокойно идти спать. Так выглядит ее жизнь, пять дней в неделю. Это тяжело, но ей нравится. «Это моя главная причина вставать с постели по утрам, — говорит она. — Нет ничего, никаких других занятий в жизни, которые приносили бы мне больше удовольствия, чем скалолазание».
Невероятная способность сохранять равновесие проходит красной чертой через всю жизнь Фавии. В 33 года, будучи профессиональной скалолазкой и практикующим врачом, она старается поддерживать баланс между этими важными задачами, работая по основной профессии от 60 до 100 часов и занимаясь скалолазанием по 20–25 часов в неделю. Такая преданность делу впечатлит любого. Однако еще более восхищает то, что Фавия, которая победила рак, открыла для себя скалолазание примерно 10 лет назад — всего за год до постановки диагноза в 2012 году.
«До увлечения скалолазанием я никогда не интересовалась активным отдыхом, — признается Фавия. — Я даже не знала, что такое существует. Меня пригласили попробовать, но мне сначала было совершенно непонятно, зачем карабкаться вверх по пластиковой стене». При этом Фавия была хорошо знакома со спортом: она с детства занималась гимнастикой, каталась на коньках и занималась верховой ездой. Она уделяла много времени этим видам спорта, предпочитая эти занятия походам и активному отдыху.
Постепенно она начала заниматься скалолазанием пару раз в месяц, выбирая подходящие места в 4–7 часах езды от дома. Еще до того как она осознала, что в ее жизни появилось новое регулярное увлечение, поездки стали происходить каждую неделю. «У меня получалось всё лучше, я привыкла выбираться в скалы всё чаще. Я привыкла к городку, к мошкаре, к пешим переходам. Я получала всё больше навыков работы с телом на открытом воздухе», — рассказывает Фавия. «Мне нравится звук, с которым мои альпинистские ботинки стучат по настоящей скальной породе, — говорит она о легком приглушенном звуке, словно кто-то тихонько постукивает пальцами по столу. — Этот звук помогает мне почувствовать себя единым целым со скалой».
Однако Фавия точно знала, что она была единственной афроамериканкой среди всех местных скалолазов. «Я привыкла, что обо мне всегда ходит много разговоров», — признается она. Но когда вокруг появились и другие афроамерканцы-альпинисты, она была счастлива. «Иногда кто-нибудь из них заходил в спортзал, и я всегда очень этому радовалась».
Несмотря на то что она быстро росла как скалолазка и продолжала справляться со сложным обучением в медицинском университете, с осени 2011 года Фавия стала постоянно болеть. Фельдшеры в ее медицинском центре не придавали значения ее жалобам: ей диагностировали астму и прописали ингаляции. «Это были ужасно», — вспоминает Фавия. Она начала подозревать у себя лимфому, к изучению которой она только что приступила, но к ней не прислушались. «Я несколько раз просила сделать мне рентген, но получала отказ», — добавляет она. К июню симптомы усилились, ей стало трудно дышать и глотать. На одном из подъемов она начала задыхаться и упала со стены. Через месяц врачи обнаружили в ее грудной клетке образование размером 13 см и диагностировали догадливой студентке лимфому в запущенной стадии. Она приостановила учебу и посвятила следующий год борьбе с раком. «Когда я проходила химиотерапию, моей единственной задачей было выжить», — говорит она.
Несмотря на то что до постановки диагноза Фавия занималась скалолазанием не так долго, она говорит, что после завершения лечения это занятие дало ей цель в жизни. «Это стало моей причиной продолжать жить. Я не могла жалеть себя, потому что мне слишком сильно нравилось лазать по скалам, — вспоминает женщина, которая победила рак и находится в ремиссии с 2013 года. — Я смогу противостоять чему угодно, если у меня просто будет возможность забираться на скалы».
Фавия вернулась к цели, о которой мечтала до болезни, — идеально пройти на время заданный путь. Это была пещера уровня V5 под названием Хеликоптер в государственном заповеднике Куперс-Рок недалеко от Моргантауна, штат Западная Вирджиния. Это такое низкое место, что Фавия не смогла бы даже выпрямиться сидя. Она снова и снова отрабатывала движения, пока не достигла вершины. Это достижение вновь пробудило в ней любовь к скалолазанию. Она захотела на деле узнать, на что способно ее тело.
«Скалолазание делает тебя сильнее. Ты видишь скалу, и кажется, что забраться на нее невозможно. А затем ты делаешь это и чувствуешь себя просто фантастически, — объясняет она. — Нужно выходить из множества различных зон комфорта. Отвага, сила, загадка. Это позволяет многое понять о себе, узнать, насколько далеко твой ум может привести твое тело».
Проблемы со здоровьем не до конца покинули Фавию. Ей приходится остерегаться порезов и царапин, ведь теперь они заживают дольше, и к тому же она стала более восприимчива к инфекциям. Кроме того, рубцовая ткань после лечения рака снижает ее подвижность, послужив причиной многолетних проблем со спиной и тазобедренными суставами. Она только недавно снова смогла нормально ходить, и чтобы добраться до места подъема, ей требуется помощь друзей. «Теперь 20–25 кг экипировки — слишком много для меня», — говорит она. Хотя большинство альпинистов уверены, что работа ног является ключевым фактором в стратегии подъема, болезнь Фавии превратила ее восхождения в спорт с упором на верхнюю часть тела. Именно поэтому она предпочитает взбираться по выступам, а не по отвесным скалам. «Когда я опираюсь на ноги, тазобедренный сустав смещается. Но если я переношу нагрузку на спину, бедро меня совсем не беспокоит», — объясняет она.
Активность на свежем воздухе помогла Фавии. За последние семь лет скалолазание стало для нее отдыхом от стрессовой работы, на которой она принимает важные решения о здоровье других людей. «Почему мне так нравится царапать кожу об острую породу, получать синяки и раны с риском сломать себе кости и умереть? Я не знаю, — говорит она. — Но я точно знаю, что мне нравится отгадывать загадки, а скалолазание — это просто головоломка, которую нужно решить, используя свои ум и тело».
«В маленьком мире, который я создала, есть безопасное место. И это безопасное место находится в горах».
Фавия также нашла сообщество любителей активного отдыха. Она принимает участие в работе лагеря Melanin Base Camp. Это платформа для поддержки культурного многообразия и инклюзивности в сфере спорта на открытом воздухе. Она пишет о своем опыте и любви к скалолазанию на своем веб-сайте Traverse Girl. Фавия также начала приводить в спорт новых людей. «Я узнала о существовании скалолазания только после колледжа. Поэтому, если это может изменить жизнь человека к лучшему, как было у меня, я хочу, чтобы и другие открыли для себя эти возможности, — поясняет Фавия. — Я хочу дать им возможность понять, что скалолазание — это то, чем они хотели бы заниматься всю жизнь».
По словам Фавии, сейчас еще слишком рано говорить, приведут ли к значительному успеху их усилия сделать спорт на открытом воздухе более инклюзивным. Она также считает, что в альпинистских тренажерных залах недостаточно разнообразно представлены люди разных рас, гендера и навыков. Но она надеется, что ее пример покажет чернокожим людям и тем, кто победил рак, что они тоже могут найти себя в природе. «В течение нескольких часов я думаю только о том, как подняться на эту каменную стену, — говорит Фавия. — В маленьком мире, который я создала, есть безопасное место. И это безопасное место находится в горах».
Текст: Колин Стинчком
Фото: Эван Грин
Впервые опубликовано: сентябрь 2020 г.