Ближе к природе: вверх с новыми силами

Проблемы со здоровьем не до конца покинули Фавию. Ей приходится остерегаться порезов и царапин, ведь теперь они заживают дольше, и к тому же она стала более восприимчива к инфекциям. Кроме того, рубцовая ткань после лечения рака снижает ее подвижность, послужив причиной многолетних проблем со спиной и тазобедренными суставами. Она только недавно снова смогла нормально ходить, и чтобы добраться до места подъема, ей требуется помощь друзей. «Теперь 20–25 кг экипировки — слишком много для меня», — говорит она. Хотя большинство альпинистов уверены, что работа ног является ключевым фактором в стратегии подъема, болезнь Фавии превратила ее восхождения в спорт с упором на верхнюю часть тела. Именно поэтому она предпочитает взбираться по выступам, а не по отвесным скалам. «Когда я опираюсь на ноги, тазобедренный сустав смещается. Но если я переношу нагрузку на спину, бедро меня совсем не беспокоит», — объясняет она.



Активность на свежем воздухе помогла Фавии. За последние семь лет скалолазание стало для нее отдыхом от стрессовой работы, на которой она принимает важные решения о здоровье других людей. «Почему мне так нравится царапать кожу об острую породу, получать синяки и раны с риском сломать себе кости и умереть? Я не знаю, — говорит она. — Но я точно знаю, что мне нравится отгадывать загадки, а скалолазание — это просто головоломка, которую нужно решить, используя свои ум и тело».