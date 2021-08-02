«У каждого своя роль, — говорит Крис. — Иногда нужно просто работать синхронно с членами команды и верить в них». Ходить под парусом бывает очень сложно, но такая профессиональная команда, как эта, может найти выход из любой ситуации. Так же как и Крис, его товарищи занимаются этим долгие годы. «Чтобы быть профессиональным яхтсменом, нужно знать свое судно, развивать самодисциплину и изучать воду», — утверждает он. Несмотря на многолетний опыт, Крис ощущает всплеск адреналина перед каждой гонкой. «Когда я на воде наблюдаю, как ветер наполняет парус жизнью, я понимаю: оно того стоит», — говорит он. Эти местные гонки помогают ему подготовиться к более крупным регатам, которые традиционно проводятся в Гренаде. Он уже был на пьедестале победителей, но занял тогда только второе место. Профессиональный яхтсмен надеется однажды завоевать первое место.

Настойчивость Криса сыграла важную роль в его карьере, потому что его путь не был простым. Он открыто говорит о финансовых трудностях в его семье, которой дорого обходится парусный спорт, о том, что этот вид спорта считается на острове занятием преимущественно для белых, и о расизме, с проявлениями которого он столкнулся.

«Когда я начинал, было только трое детей с таким же цветом кожи. Остальные были белыми, — говорит Крис. — Ты чувствуешь на себе все эти взгляды. Это в какой-то степени отбивало желание. Но в конечном счете я смог научиться чему-то новому».