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Chrisanki Flood Is Finding Suspense and Serenity on the Seas
22-летний мореплаватель из Сент-Люсии, который меняет облик любимого вида спорта и представляет культуру своего острова.
«Ближе к природе» — это рубрика о том, как атлеты находят источник силы и баланса во взаимодействии с природой.
Первая профессиональная гонка Крисанки Флада между островами была очень напряженной. «Я участвовал в 18-дневной гонке от Большого Каймана до Сент-Люсии. Вокруг была кромешная тьма, и я еще никогда не видел такие огромные волны, — вспоминает он. — Мы услышали по радио, что в 112 км затонул контейнеровоз... Было страшно, но нашему экипажу удалось преодолеть бурю. На рассвете я увидел большую стаю дельфинов, плывущих рядом с нами. Хоть мы и не выиграли, это приключение стало нашей наградой».
После того волнительного путешествия Крисанки (сокращенно Крис) почти каждый день проводил в море. Как профессиональный яхтсмен, родившийся на острове Сент-Люсия, Крис убежден, что связать свою жизнь с морем — единственный верный для него путь. Он ступил на него в 10 лет, когда начал ходить под парусом.
Управление судном — не такая популярная профессия на острове, как может показаться. Парусное сообщество — это небольшая сплоченная группа людей, которые обмениваются друг с другом советами и объединяются во время плавания в море, несмотря на то, что они соперники. Моменты безмятежности, которые Крис испытывает в море, — это для него особое удовольствие. «Когда я в море, даже в разгаре гонки, ничто меня не отвлекает. Я чувствую умиротворение, когда я могу расслабиться и проживать свое предназначение», — говорит он.
«Судно заряжается силой природы и несет тебя в увлекательное плавание. Именно поэтому я хожу под парусом».
Крису 22 года, и он ходит в море большую часть своей жизни. В школе он выбрал парусный спорт в качестве дополнительных занятий после уроков и вступил в профессиональную юношескую команду, с которой с тех пор он проплыл через все Карибские острова, участвуя в регатах (крупных соревнованиях по парусному спорту). «Чтобы достичь мастерства в парусном спорте, нужно время, но неповторимая связь с океаном, помогает мне не останавливаться», — говорит Крис.
По словам Криса, в море он находит связь с самим собой. Ежедневно он выполняет определенные ритуалы, чтобы поддерживать баланс. Он встает в 6 утра и сразу отправляется на пляж, непременно оставляя дома одну вещь. «Это правило №1. Если я иду на пляж или в море, я оставляю свой телефон дома», — говорит он.
«Море — это, так сказать, моя медитация, — говорит он. — Да, моя мини-терапия».
Чаще всего у него получается застать рассвет, и он всегда находит время для медитации под шум волн и пение птиц. К счастью, он живет близко к воде. Путь от его кровати до пляжа занимает одну минуту.
Примерно в 8 утра Крис идет на работу в местный курортный отель, где учит гостей основам мореплавания и, как он говорит: «внутреннему ощущению ветра и судна». Так он спонсирует свои занятия парусным спортом и практикует обращение с канатами. После работы он встречается со своей парусной командой, чтобы пойти на гонки на закате в ближайшей гавани, где местные жители и такие же профессионалы соревнуются в интервальных гонках длительностью от двух до пяти минут. Погода редко останавливает Криса от плавания. «Даже в проливной дождь я хожу в море, — говорит он. — Я хожу под парусом в любую погоду просто ради ощущений».
«У каждого своя роль, — говорит Крис. — Иногда нужно просто работать синхронно с членами команды и верить в них». Ходить под парусом бывает очень сложно, но такая профессиональная команда, как эта, может найти выход из любой ситуации. Так же как и Крис, его товарищи занимаются этим долгие годы. «Чтобы быть профессиональным яхтсменом, нужно знать свое судно, развивать самодисциплину и изучать воду», — утверждает он. Несмотря на многолетний опыт, Крис ощущает всплеск адреналина перед каждой гонкой. «Когда я на воде наблюдаю, как ветер наполняет парус жизнью, я понимаю: оно того стоит», — говорит он. Эти местные гонки помогают ему подготовиться к более крупным регатам, которые традиционно проводятся в Гренаде. Он уже был на пьедестале победителей, но занял тогда только второе место. Профессиональный яхтсмен надеется однажды завоевать первое место.
Настойчивость Криса сыграла важную роль в его карьере, потому что его путь не был простым. Он открыто говорит о финансовых трудностях в его семье, которой дорого обходится парусный спорт, о том, что этот вид спорта считается на острове занятием преимущественно для белых, и о расизме, с проявлениями которого он столкнулся.
«Когда я начинал, было только трое детей с таким же цветом кожи. Остальные были белыми, — говорит Крис. — Ты чувствуешь на себе все эти взгляды. Это в какой-то степени отбивало желание. Но в конечном счете я смог научиться чему-то новому».
После соревнований Крис и его команда едят и возвращаются на пляж, чтобы отдохнуть. Если они в настроении, они рыбачат с острогой или плавают под водой с дыхательной трубкой. Или же останавливаются послушать игру на стальных барабанах возле Pantime Steel — Крис с детства любит так делать. «Я слушал стальные барабаны каждый день, пока мне не исполнилось достаточно лет, чтобы вступить в группу, и с тех пор я не прекращал занятия», — вспоминает он. Как он говорит, это похоже на парусный спорт: «Тут важен ритм, равномерное движение и гармония с окружающим тебя миром», — это чувство, которое он всегда ищет.
Здоровый ночной сон очень важен для Криса, и поскольку он встает в 6 утра, он рано ложится. По его мнению, именно благодаря самодисциплине он достиг выдающихся результатов в парусном спорте — и еще благодаря любви к природе. «Чувство, как ветер раздувает парус, создавая движение на воде... Судно заряжается силой природы и несет тебя в увлекательное плавание. Именно поэтому я хожу под парусом».
Текст: Джия Пиндер
Фотографии: Киа Ислам
Впервые опубликовано: сентябрь 2020 г.