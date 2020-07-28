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Тренировки и питание

Правильные движения при усталости

От Джо Холдера

Как правильно двигаться для достижения лучших результатов.

Когда ты устаешь от сложной тренировки, твоя техника может пострадать. Научись двигаться правильно, даже если испытываешь усталость.

Правильные движения при усталости

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Правильные движения при усталости

Присоединяйся к Nike Training Club

Получи доступ к советам экспертов и тренеров международного уровня, чтобы поддерживать здоровье и активный образ жизни.

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