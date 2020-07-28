Хочешь ясности ума? Двигайся.

«Нейронный шум» — это на самом деле вовсе не шум. Для атлета это не рев толпы, не сработавшая сигнализация стоящего неподалеку автомобиля или голос соперника, говорящего гадости. «Считайте, что это радио-помехи в вашем мозге, — говорит Нина. — Это постоянная нейронная активность, происходящая в фоновом режиме. Если фонового шума слишком много, он мешает мозгу обрабатывать поступающую информацию». Например, это может затруднить восприятие чужой речи. Действительно, сотрудники лаборатории отметили сильную корреляцию между высоким уровнем нейронного шума и проблемами с академической успеваемостью. «Это соотношение „сигнал — шум“, — говорит Нина. — Чем ниже уровень фонового шума, тем легче мозг распознает звуки вокруг».



По словам Нины, тот факт, что у этих молодых атлетов меньше нейронного шума — это хороший знак. Он свидетельствует об улучшенной концентрации и восприятии, которые пригодятся им в любой сфере деятельности. И хотя Нине и ее команде по-прежнему неизвестно, почему у атлетов уровень нейронного шума ниже, у них есть две убедительные теории на этот счет.



Первая: мозг атлета адаптируется к особенностям игры. «Атлеты должны слушать сигналы, — говорит Нина. — Они должны слушать тренера, других игроков, звуки своего снаряжения. Атлеты должны быть в курсе всего, что происходит вокруг. Они должны знать, что слушать, а что игнорировать». Нина Краус предполагает, что мозг атлетов может каким-то образом «убавлять» нейронный шум, чтобы слышать происходящее, к примеру, на поле — это своего рода приобретенный эволюционный механизм.



А что насчет второй теории? «Есть множество исследований, показывающих, что физическая активность полезна как для тела, так и для мозга, — утверждает Нина. — Это уже общеизвестный факт. Возможно, причина более низкого уровня нейронного шума у атлетов заключается в их хорошей физической форме».



Если вторая теория верна, это заставило бы нас по-другому взглянуть на ежедневные тренировки. Это означало бы, что каждая утренняя пробежка, каждая тренировка дома или игра на дворовой баскетбольной площадке способствует более ясному восприятию мира.



«В любом случае, это исследование актуально для всех, не только для профессиональных атлетов, — говорит Нина. — Для большей наглядности в исследованиях влияния физической активности на мозг зачастую рассматриваются крайние случаи. Однако эти биологические принципы работают для всех. Это знание должно сподвигнуть каждого на ежедневные занятия спортом». И хотя важны даже самые незначительные усилия, чем больше ты занимаешься, тем ощутимее эффект.



Нина Краус подчеркивает: чтобы начать, не обязательно собирать команду. «Атлеты, участвовавшие в исследовании, огромную часть времени тренируются самостоятельно, — говорит она. — Мы получаем все больше подтверждений тому, что любые физические упражнения невероятно полезны для тела и мозга».