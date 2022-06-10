Мексиканский футболист Алан Ландерос оттачивает свои навыки

Игра как искусство: как футболист из Мехико совершенствует свои навыки
Атлеты*
Алан Ландерос попал в местную футбольную тусовку, когда ему было уже 16 лет. Теперь он хочет наверстать упущенное.
«Моменты спорта» — рубрика, в которой мы встречаемся с обычными любителями спорта со всего мира.
Не существует неправильного способа открыть для себя страсть к спорту. Алан Ландерос, 20-летний студент из Мехико, случайно узнал об уличном футболе из Интернета, и был поражен необычным стилем игроков. По сравнению с обычным футболом в уличном футболе, как правило, забивают больше голов за матч, а игра проходит в более ограниченном пространстве. Здесь всё решают контроль, личные навыки и скорость реакции. Такие игроки, как Алан, проводят много времени, отрабатывая самые разные приемы, а затем демонстрируют свое искусство в футбольных сражениях с другими игроками. Для Алана это в меньшей степени игра и в большей степени — способ самовыражения.
Мы встретились с ним в парке Аксомиатла, где он оттачивает свой впечатляющий арсенал движений. Во время короткого перерыва Алан рассказал нам о местном футбольном сообществе и о том, как этот спорт помогает ему раскрыть свой творческий потенциал.
Как ты заинтересовался уличным футболом?
Когда я был младше, я играл в своем районе с соседскими ребятами в обычные детские игры, догонялки или прятки. Когда мы выросли из этих забав, я, в основном, смотрел видео в Интернете. Именно так я и узнал об уличном футболе, когда мне было 16. Никто из моих знакомых не интересовался уличным футболом, некому было играть со мной. Но это было нестрашно, ведь, по крайней мере, приемы и связки в этом виде спорта можно оттачивать самостоятельно. Я просто повторял то, что видел в Интернете, финты и переходы, которые знаменитые игроки делали в связках, а затем у меня выработался свой собственный стиль.
Как выглядит уличный футбол в Мехико?
У каждого уличного игрока свой стиль. Мы все друзья, но на тренировках и во время матчей мы соперники. Когда я только начинал играть в уличный футбол, я боялся, потому что не знал, примет ли меня сообщество. Я восхищался местными игроками еще до того, как познакомился с ними лично, и не перестаю восхищаться сейчас. Теперь я часть большой команды, а еще я создал свою команду с моим другом.
Почему тебе нравится тренироваться здесь?
Это очень тихий район, сюда можно приходить пешком и спокойно заниматься на свежем воздухе. Эта часть города находится намного выше над уровнем моря, чем центр, поэтому здесь немного холоднее, чтобы сюда попасть, нужно идти в гору, но я воспринимаю это как часть моей тренировки.
«Я могу назвать себя нонконформистом. [...] Сначала я присматриваюсь, не увлекаюсь с первого же взгляда».
Как уличный футбол помогает тебе выразить себя?
Именно уличный футбол помог мне раскрыть мой творческий потенциал. Например, когда я отрабатываю связки, я оттачиваю каждое движение, и это раскрывает то, какой я человек. Или я беру приемы, которые я уже освоил, и пробую придумывать новые варианты, чтобы создать нечто совершенно иное. Я могу назвать себя нонконформистом. Сначала я присматриваюсь, не увлекаюсь с первого же взгляда.
Ты начал играть довольно поздно. Как это повлияло на тебя как личность?
Раньше я очень стеснялся, мне было неловко тренироваться в парке или другом общественном месте, потому что люди останавливаются и смотрят. Это меня нервировало. Теперь всё по-другому. Я тренируюсь каждый день по два-три часа в разных местах. Иногда я снимаю связки на камеру в историческом центре города, например у Памятника Революции, где ходит много людей. Если вокруг меня собирается толпа, я пользуюсь моментом и вставляю эти кадры в видео.
Как ты развиваешь свои навыки?
Новые идеи приходят ко мне в любое время дня, иногда во время просмотра старых видео, но я предпочитаю не торопиться и практиковаться в сложных приемах, пока не освою их. В прошлом у меня были травмы, когда я пытался сделать что-то новое, не подготовившись как следует. После серьезной травмы колена я не мог тренироваться в течение четырех месяцев. Когда я вернулся к спорту, я заметил, что мне страшно пробовать новое, потому что я боялся снова повредить что-нибудь. Но на самом деле это было еще хуже, потому что я чувствовал, что не развиваюсь и начинал терять мотивацию. Теперь я стараюсь как можно лучше продумать движение, но в итоге я всё равно иду на риск. Если я упаду, это ничего. Но я не хочу топтаться на месте.
Текст: Карина Затарайн
Фото: Дэррил Ричардсон
Впервые опубликовано: сентябрь 2020 г.