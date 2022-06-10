Мексиканский футболист Алан Ландерос оттачивает свои навыки

Новые идеи приходят ко мне в любое время дня, иногда во время просмотра старых видео, но я предпочитаю не торопиться и практиковаться в сложных приемах, пока не освою их. В прошлом у меня были травмы, когда я пытался сделать что-то новое, не подготовившись как следует. После серьезной травмы колена я не мог тренироваться в течение четырех месяцев. Когда я вернулся к спорту, я заметил, что мне страшно пробовать новое, потому что я боялся снова повредить что-нибудь. Но на самом деле это было еще хуже, потому что я чувствовал, что не развиваюсь и начинал терять мотивацию. Теперь я стараюсь как можно лучше продумать движение, но в итоге я всё равно иду на риск. Если я упаду, это ничего. Но я не хочу топтаться на месте.