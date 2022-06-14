«Мы — семья танцующих ниндзя»

Атлеты*

Узнай, как эта танцевальная группа поддерживает свою семью любой ценой.

Последнее обновление: October 6, 2021
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Kinjaz — семья танцующих ниндзя

Сооснователь Kinjaz Майк Сонг и команда из центра Лос-Анджелеса.

Когда Kinjaz собираются вместе, то приветствуют друг друга движением, которое отражает их связь как танцевальной команды и группы старых друзей. Этот жест — пара сцепленных пальцев, направленных вверх. При этом у нескольких основателей команды становятся видны одинаковые татуировки — символ их единения. «Он отражает идею движения вперед к общей цели единой командой», — говорит Майк Сун.

Во время занятия в студии в центре Лос-Анджелеса основатели команды движутся естественно, повторяя движения друг за другом и вспоминая, с чего всё начиналось. Вскоре после своего основания в 2010 году команда быстро стала известной на национальном телевидении благодаря синхронности своих движений. «Мы затеяли это всё веселья ради — хотели просто встречаться на барбекю и выступать на небольших мероприятиях сообщества, — говорит Майк. — А теперь нас стали узнавать по всему миру».

«Наша общая цель — поддерживать семью любой ценой».

Kinjaz — семья танцующих ниндзя
Kinjaz — семья танцующих ниндзя

В названии группы лаконично отражены их главные ценности. «Kin обозначает семью, но это также [в греческом языке] означает „движение“ — как в слове „кинетический“. Поэтому идея „семьи танцующих ниндзя“ нашла свое отражение в слове Kinjaz», — объясняет Майк.

«Наша общая цель — поддерживать семью любой ценой, мотивировать и вдохновлять друг друга по максимуму реализовывать наш общий потенциал», — говорит Энтони Ли.

Чувство общей цели особенно важно с учетом того, насколько развился бренд Kinjaz: у них есть своя линия одежды, команда организации мероприятий и даже компания по производству лапши. Но в основе всего лежат танцы.

«Для меня очень важно то, что когда мы испытываем стресс, мы всегда можем прийти сюда и позаниматься вместе — потанцевать под хорошую музыку, повеселиться, — говорит Вин Нгуен. — Это помогает нам успокоиться и вспомнить, почему мы этим занимаемся, — ради друг друга и нашей любви к танцам».

Kinjaz — семья танцующих ниндзя
Kinjaz — семья танцующих ниндзя

«Танец преодолевает барьеры... и объединяет людей».

В своих соцсетях и на выступлениях команда всегда старается рассказывать какую-то историю, которая помогает им установить контакт со зрителями и вдохновить их на движение. «Танец преодолевает барьеры — будь то гендерные нормы, сексуальная ориентация, гражданство, этническая принадлежность или язык, — говорит Энтони. — Танец объединяет людей».

«Танец — один из старейших видов спорта, и у всех есть с ним естественная связь, — говорит Бен Чон. — Ребенок, услышав музыку, начинает подпрыгивать. А если смотреть на другой уровень — на Олимпиаде в 2024 году будет представлен брейк-данс... Мир танцев очень многообразен».

«К тому же это самый доступный спорт, — говорит Эдди Чан. — В отличие от других видов спорта, в которых нужно много ресурсов, денег на снаряжение, доступ к полю или бассейну, танцы открыты каждому».

Kinjaz — семья танцующих ниндзя
Kinjaz — семья танцующих ниндзя

А еще они доступны каждому вне зависимости от типа фигуры. «Для разных видов спорта порой требуется определенное телосложение, — говорит Майк. — В танцах же каким бы ни было твое тело, это твой инструмент. Может, ты очень худой человек, и потому какие-то виды спорта не для тебя. Но в танцах понимаешь — „О, да я гибкий, с этим можно работать!“. Или наоборот, ты переживаешь из-за своих объемов, из-за того, что у тебя крупные ноги, но тут ты думаешь — „Зато у меня отлично получается держать равновесие»“ — и пользуешься этим как преимуществом».

Учитывая, сколько всего происходит в мире Kinjaz, возникает вопрос — каков их следующий шаг? Что ж, вот ответ: последние три года они работали над тайным проектом, который скоро выпустит Nike.

Kinjaz — семья танцующих ниндзя

Видео: Эйми Хоффман
Фотографии: Талия Гочес
Текст: Дэн Роквуд

Опубликовано: июль 2021 г.

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