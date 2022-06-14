А еще они доступны каждому вне зависимости от типа фигуры. «Для разных видов спорта порой требуется определенное телосложение, — говорит Майк. — В танцах же каким бы ни было твое тело, это твой инструмент. Может, ты очень худой человек, и потому какие-то виды спорта не для тебя. Но в танцах понимаешь — „О, да я гибкий, с этим можно работать!“. Или наоборот, ты переживаешь из-за своих объемов, из-за того, что у тебя крупные ноги, но тут ты думаешь — „Зато у меня отлично получается держать равновесие»“ — и пользуешься этим как преимуществом».



Учитывая, сколько всего происходит в мире Kinjaz, возникает вопрос — каков их следующий шаг? Что ж, вот ответ: последние три года они работали над тайным проектом, который скоро выпустит Nike.