Танцевальные движения для хорошего самочувствия от мистера YouTube

Mr. YouTube делится позитивом через танцы
Атлеты*
Как король Lite Feet наполняет всех энергией
Mr. YouTube демонстрирует свои фирменные движения Lite Feet в центре Лос-Анджелеса
«Прошу минутку внимания», — говорит он, и студия танцев замирает в тишине. «БУМ! А вот и я, ваш старый друг Mr. YouTube, единственный и неповторимый, из Бронкса, Нью-Йорк!».
Никто не сможет представить танцора Mr. YouTube лучше, чем сам Mr. YouTube — он же Свитцен Хэни или Свитц. Самоучка и самопровозглашенный «король Lite Feet» — танцевального стиля, который он придумал и популяризировал в Гарлеме и Бронксе в 2000-х — также считает, что именно он стал первым популярным танцовщиком на YouTube: отсюда и псевдоним.
«Я стараюсь заряжать людей уверенностью, которую излучаю».
У Mr. YouTube энергии и уверенности не занимать — и он готов делиться ими со всеми. «Я стараюсь заряжать людей уверенностью, которую излучаю», — говорит он во время занятия по Lite Feet в студии танцев в центре Лос-Анджелеса. «Уверенность — вот что главное».
Его уверенность в себе далека от высокомерия — это лишь сила самоубеждения. Его харизма вдохновляет окружающих на танцы. «Иногда ты видишь, как кто-то круто танцует, но боишься попробовать, — говорит он. — Тебе кажется, что это слишком сложно. Я стараюсь представить свой стиль танцев как открытый и универсальный. Хочу увидеть, как другие пробуют себя в нем».
Но каков именно его стиль? Lite Feet видел каждый, кто когда-либо ездил в метро Нью-Йорка и слышал знакомые звуки «It’s showtime! Showtime!» при закрытии дверей.
В эту технику входит много маневров, обманных движений и трюков с обувью — например, когда танцовщик сбрасывает обувь посреди танца и затем ловко надевает ее обратно. Трюки не даются легко даже Mr. YouTube, но его это не волнует. Совершенство здесь не главное. Вся суть в том, чтобы наслаждаться свободой самовыражения без страха неудачи. Именно поэтому танцоры Lite Feet всегда подбадривают друг друга и всячески выражают свою поддержку.
«Излучай оптимизм, делись им с другими, и он к тебе вернется».
Бесконечный оптимизм не всегда был свойственен Mr. YouTube. «Я вырос на улицах... Наш район был довольно опасным, — говорит он серьезным тоном. — Вокруг было столько негатива».
В трудные времена он обратился к танцам, чтобы помочь себе и другим. «Для меня танцы всегда были источником силы. Когда я переживаю что-то, то танцы мне помогают. Они положительно влияют на мое самочувствие, на душевное и физическое здоровье. Это как психотерапия. Заботься о своем разуме, своем теле и душе, излучай оптимизм, делись им с другими, и он к тебе вернется».
Вот-вот начнется занятие по танцам — пора поднять настроение. Выражение его лица тут же меняется. «БУМ! Вот вам одна безумная история...». История и правда была безумной, но, увы, поделиться ею мы не можем.
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Видео: Эйми Хоффман
Фотографии: Талия Гочес
Текст: Дэн Роквуд
Впервые опубликовано: июль 2021 г.