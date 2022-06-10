Танцевальные движения для хорошего самочувствия от мистера YouTube

Вот-вот начнется занятие по танцам — пора поднять настроение. Выражение его лица тут же меняется. «БУМ! Вот вам одна безумная история...». История и правда была безумной, но, увы, поделиться ею мы не можем.

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