Знакомьтесь: Джавахир «Джей-Джей» Робле, первая в Великобритании арбитр в хиджабе

Дети задают Джей-Джей Робле любые вопросы
С одной стороны — больше двадцати детишек, бегающих по футбольному полю, с другой — масса домашних дел, а с третьей — напряженный график работы арбитром. Казалось бы, с такой занятостью Джаваир Робле, которую ласково называют Джей-Джей, давно пора взять перерыв. Однако каждый, кто знает Джей-Джей, готов подтвердить обратное — что бы ни случилось, на ее лице всегда сияет широкая улыбка, на шее болтается судейский свисток, а ее положительный взгляд на мир просто заразителен.
Джаваир — беженка родом из Сомали, которой удалось преодолеть все барьеры и стать первой женщиной-арбитром в Великобритании, носящей хиджаб. Хотя ей нравится быть арбитром и играть в футбол, особое место в ее жизни всегда занимало тренерство. «В нашем районе в футбол играет не так уж много детей, тем более девочек. Мне хотелось изменить это, и поэтому я собрала девчачью команду. Я планирую собрать еще одну такую команду и потом еще одну. Так мы преобразим наш район. Это моя мечта», — говорит Джаваир. Она создала команду в первую очередь потому, что хотела мотивировать своих семерых племянниц наконец поиграть на свежем воздухе. Эта инициатива быстро переросла в нечто большее, став отдушиной для многих детей и родителей в районе, где живет Джаваир.
Лидер на поле за его пределами
Свою уникальную стратегию тренерства Джей-Джей применяет не только на футбольном поле. Она всегда поддерживает участников своих команд в любых начинаниях, объясняя им: «Если вам нужно с кем-то поговорить, я всегда здесь — в прямом смысле слова. Я сохраню все ваши секреты. Если у вас вдруг возникли проблемы, которыми вы не хотите делиться с родителями, я вас выслушаю». Мы решили воспользоваться этим подходом и дать возможность ее главным фанатам — участникам одной из ее команд — задать тренеру Джей-Джей любые вопросы. Вот что из этого получилось.
Хадиджа: Почему ты решила стать арбитром?
Джей-Джей: Когда меня впервые попросили выступить в роли арбитра, я думала, что в жизни не соглашусь на это. Но когда я увидела девочек, чью игру я судила, их выражения лиц, их удивление и радость от того, что они играют с арбитром-женщиной, то поняла, что не смогу бросить это дело. После этого я начала тренировать взрослых и выполнять еще более сложные задачи.
Хадиджа: Кого тебе больше нравится тренировать — нас или детей постарше?
Джей-Джей: Мне просто нравится учить играть в футбол. Я чувствую большее удовлетворение от работы, когда тренирую вас, потому что знаю, что вы будете рады меня видеть и у вас появится интерес к игре. Взрослым уже нравится играть — они знают, к какой цели идут. А вот вас я могу подтолкнуть в нужном направлении, привить любовь к футболу, и он станет вашей мечтой.
Ильхам: Что вдохновило тебя начать играть в футбол?
Джей-Джей: Мне всегда нравилось играть в футбол, и я знала, что когда-нибудь стану футболисткой. Поэтому я решила следовать за мечтой.
Ильхам: Когда ты судила свою первую важную игру, было ли тебе страшно?
Джей-Джей: Да, мне было очень страшно. В первый раз я выступала в роли арбитра для маленьких девочек, и все было хорошо. А на первую игру среди мужчин я позвала своих братьев и сестер посмотреть на мою работу. Мне нужна была поддержка, и они готовы были ее оказать.
Сальма: Кто научил тебя судить игры?
Джей-Джей: Я наблюдала за работой других арбитров. Больше всего мне нравится Марк Клаттенбург, я часто смотрю записи с ним. Я смотрела видео и с другими арбитрами с игр Премьер-лиги и других высших лиг. Во время матчей я слежу не только за игрой, но и за арбитрами.
Сальма: Какой самый крупный матч ты судила?
Джей-Джей: Самой крупной игрой в моей работе был благотворительный матч, он проходил на стадионе Чемпион-Хилл, а до этого я никогда не работала арбитром на стадионе.
Эднан: Кто из арбитров лиги больше всего тебя вдохновляет?
Джей-Джей: Их трое! Пьерлуиджи Коллина, Марк Клаттенбург и Майкл Оливер.
Эднан: Твоя любимая команда — Ливерпуль?
Джей-Джей: А на этот интересный вопрос я отвечу как-нибудь в другой раз!
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