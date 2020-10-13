Знакомьтесь: Джавахир «Джей-Джей» Робле, первая в Великобритании арбитр в хиджабе

Дети задают Джей-Джей Робле любые вопросы

С одной стороны — больше двадцати детишек, бегающих по футбольному полю, с другой — масса домашних дел, а с третьей — напряженный график работы арбитром. Казалось бы, с такой занятостью Джаваир Робле, которую ласково называют Джей-Джей, давно пора взять перерыв. Однако каждый, кто знает Джей-Джей, готов подтвердить обратное — что бы ни случилось, на ее лице всегда сияет широкая улыбка, на шее болтается судейский свисток, а ее положительный взгляд на мир просто заразителен.



Джаваир — беженка родом из Сомали, которой удалось преодолеть все барьеры и стать первой женщиной-арбитром в Великобритании, носящей хиджаб. Хотя ей нравится быть арбитром и играть в футбол, особое место в ее жизни всегда занимало тренерство. «В нашем районе в футбол играет не так уж много детей, тем более девочек. Мне хотелось изменить это, и поэтому я собрала девчачью команду. Я планирую собрать еще одну такую команду и потом еще одну. Так мы преобразим наш район. Это моя мечта», — говорит Джаваир. Она создала команду в первую очередь потому, что хотела мотивировать своих семерых племянниц наконец поиграть на свежем воздухе. Эта инициатива быстро переросла в нечто большее, став отдушиной для многих детей и родителей в районе, где живет Джаваир.