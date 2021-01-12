Познакомься с французским фехтовальщиком Медди Элисом

Можешь рассказать о своей семье? У тебя ведь есть старшие братья, да?

Со всеми старшими братьями у нас очень разные отношения. Самый старший, Джерри, которому 40 лет, для меня почти как отец. Он всегда проверяет, как у меня дела, переживает за меня и понемногу поддерживает. Он хочет, чтобы я серьезно относился к своей жизни, и волнуется, что будет после того, как я закончу спортивную карьеру. Моргану 33, и он всегда меня радует. Он старается научить меня позитивно смотреть на мир. И третий брат, Майк, которому 30 лет, никогда не пытается в чем-то со мной соревноваться, а поддерживает меня, подталкивает в нужном направлении. Это у него от мамы. Она всегда говорила нам, что мы должны гордиться собой, но при этом не ставить себя выше других. Скромность — вот главная черта нашей семьи.