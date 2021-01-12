Познакомься с французским фехтовальщиком Медди Элисом

Мэдди Элис застает оппонентов врасплох благодаря скорости и особому стилю.
Мэдди Элис, родившийся в Гваделупе, знаменит своим непринужденным и оригинальным стилем фехтования. Конечно, этот королевский вид спорта всегда предполагал определенную драматичность, но Мэдди привносит в него свою изюминку.
Нам довелось увидеть 24-летнюю звезду в деле во время тренировки в спортивном комплексе Эрика Табарли — сооружении мирового класса на окраине Парижа. Мы пообщались с Мэдди, чтобы узнать, как он внедряет свои особенные приемы в такой консервативный вид спорта.
Фехтование считается элитным спортом. Что ты об этом думаешь?
Экипировка и снаряжение и вправду стоят целое состояние. Однако встречаются в этом спорте и такие, как я — простые люди, которым повезло, ведь моя мама работала в муниципалитете, а папа был механиком.
Как и почему ты решил заняться фехтованием?
В детстве мы все время шалили дома и не помогали по хозяйству. Тогда мама решила отдать нас в спортивный клуб, чтобы нам было куда выплеснуть энергию. В том спортивном клубе, что она выбрала, проводились занятия по карате, дзюдо и фехтованию. Поначалу мне больше понравились боевые искусства, мне хотелось научиться карате. А у старшего брата было более четкое представление о своей цели. Он сразу сказал, что хочет стать фехтовальщиком, так как его вдохновляла олимпийская чемпионка Лора Флессель — она тоже родом из Гваделупы. Думаю, вдобавок она еще очень ему нравилась. Она вдохновила целое поколение своими победами на разных Олимпиадах [в Атланте в 1996 году, в Сиднее в 2000 году и в Афинах в 2004 году]. Всего она завоевала пять олимпийских медалей. Для каждого в Гваделупе она словно часть семьи.
Можешь рассказать о своей семье? У тебя ведь есть старшие братья, да?
Со всеми старшими братьями у нас очень разные отношения. Самый старший, Джерри, которому 40 лет, для меня почти как отец. Он всегда проверяет, как у меня дела, переживает за меня и понемногу поддерживает. Он хочет, чтобы я серьезно относился к своей жизни, и волнуется, что будет после того, как я закончу спортивную карьеру. Моргану 33, и он всегда меня радует. Он старается научить меня позитивно смотреть на мир. И третий брат, Майк, которому 30 лет, никогда не пытается в чем-то со мной соревноваться, а поддерживает меня, подталкивает в нужном направлении. Это у него от мамы. Она всегда говорила нам, что мы должны гордиться собой, но при этом не ставить себя выше других. Скромность — вот главная черта нашей семьи.
Какому стилю фехтования ты отдаешь предпочтение?
Обычно я выбираю рапиру. Это самое популярное снаряжение в этом виде спорта. Оно требует точности, поэтому во время соревнований нужно действовать быстро и при этом сохранять спокойствие. Фехтование на рапирах предполагает классическую технику, однако мой стиль от этого далек. Мое главное качество — невероятная скорость, которая позволяет мне заставать противников врасплох. Однако порой мне не хватает терпения. Мой стиль определенно нетривиальный, и, я бы сказал, легкий — с легкими движениями, и мне это нравится. Мне говорили, что мой стиль фехтования забавный, свободный или даже чудной.
«Мне говорили, что мой стиль фехтования забавный, свободный или даже чудной».
Париж и фехтование у многих ассоциируются с элегантностью и стилем. Какую роль стиль играет в твоей жизни?
Фехтование нравится мне как раз из-за элегантности. Париж помог мне найти свой, особенный стиль — я сменил его, переехав из Вест-Индии. Мне нравятся доступные и красивые вещи. Люблю ходить в художественные галереи и на фотовыставки, чтобы приучить себя видеть прекрасное во всём.