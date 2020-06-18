Медитация для более здорового сна

Если тебе не приходилось этим заниматься, слово «медитация» может показаться пугающим, но все проще, чем кажется. Медитацией может служить молитва, позитивные аффирмации или любой успокаивающий ритуал, который ты обычно совершаешь перед сном. Почти всем атлетам, которых я тренирую, я помог сформировать привычку медитировать перед сном. Во многих приложениях для медитации есть специальные программы для сна, так что ты сможешь полностью расслабиться перед сном всего за пять или десять минут.



Если у тебя нет времени на медитацию, пойди по пути наименьшего сопротивления: после того, как ляжешь, не листай ленты социальных сетей, а включи одну из медитаций для сна с аудиосопровождением, положи голову на подушку и слушай. Это тоже займет десять минут, но вместо того, чтоб беспокойно ворочаться, перебирая мысли, ты сможешь подготовить организм к полноценному сну.



Скачай приложение для медитации прямо сейчас, чтобы вечером перед сном сразу же его включить. Сделай это своим ежевечерним ритуалом, и тебе намного легче будет засыпать.