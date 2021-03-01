Как готовить полезную еду просто и увлекательно

1. Переосмысли свое отношение



Взгляни на приготовление пищи как на заботу о себе, а не как на обязанность. «Возможность готовить для себя — это роскошь», — считает мастер-тренер Nike Кирсти Годсо. С начала пандемии она готовит ужины почти каждый вечер. Кирсти использует это время, чтобы развить новый навык и одновременно с этим расслабиться под приятную музыку, отложив телефон и ноутбук. «Сосредоточенность на том, что я создаю, помогает мне отдохнуть в конце трудного дня», — говорит она.





2. Найди для себя вызов



Иногда сложная задача разжигает в сердце долгожданный огонек энтузиазма. Почему так происходит? По словам Меган, новый рецепт может вернуть тебе вкус к кулинарии и прогнать скуку с кухни. Кирсти предлагает вспомнить, по какому блюду из любимого ресторана ты скучаешь больше всего, и попытаться приготовить его дома.





3. Устрой тематический ужин



Многие сохраняют десятки интересных рецептов на отдельную доску в Pinterest, но продолжают готовить одни и те же блюда привычными способами. «Тематический вечер поможет прервать эту скучную череду», — уверена Мариза. Заведи новую традицию (вроде тако по вторникам, пиццы по пятницам или чего-то другого) и каждую неделю пробуй по одному новому рецепту. Или время от времени устраивай тематические ужины, выбирая совершенно незнакомое блюдо или напиток из кухни другой страны. Составь плейлист с музыкой местных исполнителей и готовь под него. В любом случае, повеселись от души.





4. Купи новую кулинарную книгу



«В рецептах из интернета нет ничего плохого. Однако в кулинарных книгах они прошли более тщательный отбор. А еще книги позволяют исследовать новое, не тратя часы на бесконечное чтение рецептов онлайн», — считает Мариза. Кроме того, в них часто содержатся полезные рекомендации для новичков. Подобные ценные указания придадут смелости, и ты сможешь решиться окунуться в неизведанное. Купи кулинарную книгу с блюдами, которые тебе хотелось приготовить, но пока не довелось. А если книг накопилось много, то обменивайся ими с друзьями или загляни в местную библиотеку.





5. Развивай в себе интерес

«Если совместить готовку с чем-то приятным, ты сможешь разжечь свой энтузиазм в будущем, поскольку мозг начнет ассоциировать приготовление пищи с хорошим настроением», — объясняет Меган. Разумеется, не получится помешивать жаркое во время выполнения чатуранги, но можно заниматься другими делами, которые не требуют активного участия. Например, слушать подкаст, напевать под музыку, говорить с другом по телефону — в общем, делать всё, что вызовет улыбку на лице и не приведет к ожогам или порезам.





6. Составь план



Самая сложная часть приготовления пищи — это выбор блюд. «Поэтому вместо того, чтобы с отчаянием вглядываться в содержимое холодильника каждый вечер в 17:00 (знаем, проходили), избавь себя от стресса и заранее реши, чем будешь ужинать», — советует Меган. Для некоторых это означает составление меню сразу на неделю. Для других это будет пара блюд за раз или даже несколько минут с утра на планирование ужина.



«Если принять решение заранее, шансы на успех значительно вырастут», — считает Меган. Голод и усталость не лучшие помощники в выборе логичного, согласованного с твоими целями варианта. Поэтому выбирай, что будешь есть до того, как тебя утомит сам процесс этого выбора (эксперты называют такое явление усталостью от принятия решений).





7. Распредели задачи



Меган предлагает помыть продукты утром, нарезать овощи в полдень, потратив на это минут десять, или закинуть ингредиенты в мультиварку после завтрака. Это упростит и ускорит приготовление ужина вечером, когда уже накопится усталость и стресс, и ты сможешь больше наслаждаться процессом. («Кстати, поскольку на измельчение овощей требуется время, в следующий раз нарежь их побольше и положи в холодильник», — советует Мариза.)





8. Готовь один раз, ешь два (или больше!)



Чтобы восстановить силы, устраивай себе пару выходных от готовки. По словам Маризы, если приготовить несколько порций про запас (будь то суп или запеченный батат), получится отдохнуть и в то же время не отказываться от домашней еды в течение недели. Заготовки, которые хранятся в морозилке (например соусы для пасты и чили), можно смело делать в двойном объеме. Убрав их в холодильник заранее, ты сэкономишь время перед следующим ужином.





9. Используй заготовки



Когда приготовление пищи становится утомительной рутиной, Мариза напоминает себе, что необязательно делать всё с нуля. Покупай нарезанные или замороженные овощи, соусы или заправки высокого качества — и вот несколько шагов подготовительной работы уже выполнено. Всё по-честному. Иногда этого достаточно для того, чтобы вернуться в режим «счастливого шеф-повара».





Как и с тренировками, на пути к приготовлению еды дома с должным энтузиазмом и энергией тебя жду как взлеты, так и падения. Разожги огонь внутри себя и на плите, и тогда ты будешь чувствовать себя намного лучше.