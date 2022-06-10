Новая норма

Как игра в футбол повлияла на тебя?



МАРКУС РЭШФОРД: в детстве я играл в футбол, потому что мне просто нравилась эта игра, и я не знал, что это может быть работой. Позже, когда я был в академии, на меня не накладывали никаких ограничений. Напротив, мне говорили, что нужно выражать себя всеми возможными способами. Я всегда говорю, что только так ты будешь играть в футбол лучше всего.