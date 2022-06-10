Новая норма
Маркус Рэшфорд
Человек, изменивший правила игры. Активист. И просто очень хороший парень. Кавалер ордена Британской империи Маркус Рэшфорд — это сила, с которой приходится считаться на футбольном поле, но это никогда не было для него поводом зазнаваться. Посмотри, как Маркус выступает за то, во что верит, — в игре и в жизни.
Если Маркуса Рэшфорда можно было бы описать одним словом, то это слово было бы «скромность». Он заработал репутацию человека, который остается верным своим корням и отдает должное сообществу, которое помогло ему начать карьеру в спорте. Мы встретились с Маркусом, чтобы узнать, как он привлекает внимание общественности к проблемам детей — таким, каким он сам был когда-то. Маркус показывает всему миру, что значит сегодня быть настоящим лидером в спорте, и как футбол может быть силой во благо.
Человек, изменивший правила игры. Активист. И просто очень хороший парень. Кавалер ордена Британской империи Маркус Рэшфорд — это сила, с которой приходится считаться на футбольном поле, но это никогда не было для него поводом зазнаваться. Посмотри, как Маркус выступает за то, во что верит, — в игре и в жизни.
Если Маркуса Рэшфорда можно было бы описать одним словом, то это слово было бы «скромность». Он заработал репутацию человека, который остается верным своим корням и отдает должное сообществу, которое помогло ему начать карьеру в спорте. Мы встретились с Маркусом, чтобы узнать, как он привлекает внимание общественности к проблемам детей — таким, каким он сам был когда-то. Маркус показывает всему миру, что значит сегодня быть настоящим лидером в спорте, и как футбол может быть силой во благо.
Как игра в футбол повлияла на тебя?
МАРКУС РЭШФОРД: в детстве я играл в футбол, потому что мне просто нравилась эта игра, и я не знал, что это может быть работой. Позже, когда я был в академии, на меня не накладывали никаких ограничений. Напротив, мне говорили, что нужно выражать себя всеми возможными способами. Я всегда говорю, что только так ты будешь играть в футбол лучше всего.
«То, как ты выражаешь себя, показывает какой ты игрок и какой ты человек».
— Маркус Рэшфорд
Ты помогаешь своему сообществу. Как, на твой взгляд, футбол может изменить жизнь молодых людей?
МАРКУС: футбол для меня стал своеобразной платформой для общения с молодежью. Если говорить с детьми о проблемах, с которыми сталкиваются люди в разных уголках мира, то дети потом начнут менять мир к лучшему, а эти знания будут с ними на всю жизнь. Они будут защищать свое будущее с большим энтузиазмом.
Ты помогаешь своему сообществу. Как, на твой взгляд, футбол может изменить жизнь молодых людей?
МАРКУС: футбол для меня стал своеобразной платформой для общения с молодежью. Если говорить с детьми о проблемах, с которыми сталкиваются люди в разных уголках мира, то дети потом начнут менять мир к лучшему, а эти знания будут с ними на всю жизнь. Они будут защищать свое будущее с большим энтузиазмом.
«Сила футбола огромна. Думаю, мы еще не полностью раскрыли свой потенциал, но мы определенно на верном пути».
— Маркус Рэшфорд
«Сила футбола огромна. Думаю, мы еще не полностью раскрыли свой потенциал, но мы определенно на верном пути».
— Маркус Рэшфорд
Тебя называли «вредителем» за то, что ты рассказываешь о проблемах детей, растущих так, как рос ты. А еще тебе говорили, что ты должен оставаться в своей колее и заниматься только футболом. Что ты думаешь о таких комментариях?
«Дело, в которое ты веришь, будет кому-то нравится, а кому-то нет».
— Маркус Рэшфорд
МАРКУС: как я верил раньше, что поступаю правильно, так я верю в это и сейчас. Поэтому я буду продолжать заниматься этим. Я всегда знал, что хочу помогать. Поэтому неважно, как отреагируют люди, хорошо или плохо, меня это не собьет с пути.
Какого рода изменения ты хотел бы увидеть больше всего?
МАРКУС: я хотел бы, чтобы больше детей из неблагополучных семей получили возможность изменить свою жизнь с помощью футбола и выражать себя через игру. Ведь существует много способов улучшить ситуацию и дать детям больше шансов. Например, можно увеличить число любительских команд, предоставлять больше снаряжения и площадок.
Какого рода изменения ты хотел бы увидеть больше всего?
МАРКУС: я хотел бы, чтобы больше детей из неблагополучных семей получили возможность изменить свою жизнь с помощью футбола и выражать себя через игру. Ведь существует много способов улучшить ситуацию и дать детям больше шансов. Например, можно увеличить число любительских команд, предоставлять больше снаряжения и площадок.
Ты заработал репутацию человека, верного своим убеждениям. Почему они так важны для тебя?
Ты заработал репутацию человека, верного своим убеждениям. Почему они так важны для тебя?
«Это [активизм] неразрывно связано с тем, что я делаю на поле».
— Маркус Рашфорд
МАРКУС: я просто делаю то, что делаю. Я просто человек, который сам прошел через всё это, но мне удалось прорваться и получить платформу для изменений, поэтому я всегда буду стараться изменить мир к лучшему для подрастающего поколения. Это то, чего не было в детстве у меня, и хочу, чтобы это было у нового поколения.
Режиссер: Эмили Макдональд @emily_mcdon
Второй режиссер: Рори Вуд @rawtape
Фотограф: Даника Магделена @siriusfilm
Второй фотограф: Том МакКин @tomckean