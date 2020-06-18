Сон для продуктивности

Например, тебе нужно отправить электронное письмо по работе, и у тебя свободен весь вечер. В таком случае ты можешь провести этот вечер, пытаясь выполнить это дело и отвлекаясь на игры в телефоне или просмотр телевизора.



Однако когда у тебя есть четкое время отхода ко сну, ты начинаешь лучше планировать свое время и успеваешь выполнить много дел за ограниченный период, не растягивая их на весь вечер.



Я советую ложиться спать не позже 10 или 11 вечера. Отсчитывай время, оставшееся до пробуждения на следующее утро. У тебя должно получиться как минимум шесть часов сна — и считать нужно именно сон, а не время, когда ты чистишь зубы или засыпаешь.



Конечно, ты всегда можешь установить для себя раннее время отхода ко сну и иногда делать исключения по мере необходимости. Главное – стремиться поддерживать этот график.