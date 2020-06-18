Сон для продуктивности

От Джо Холдера
Как получать максимум от сна каждый день.
Большинство дней нашей жизни подчиняются закону Паркинсона: работа заполняет время, отпущенное на нее.
На практике это означает, что твой день — заполнен ли он работой или выполнением дел по списку — плавно перетекает в вечер, и, незаметно для себя, ты ложишься спать намного позже запланированного. Это особенно ощутимо в дни, когда дом становится как местом отдыха, так и местом работы.
Поэтому я советую установить определенное время отхода ко сну. Когда ты в одно и то же время начинаешь готовиться ко сну, ты четко отделяешь этот период от остального дня. Это помогает развить привычку, которая будет работать на упреждение. Так ты не будешь отвлекаться на бесцельные занятия и затягивать с выполнением дел.
«Когда ты отходишь ко сну всегда в одно и то же время, то возрастает продуктивность, целенаправленность, умение планировать».
Джо Холдер
Например, тебе нужно отправить электронное письмо по работе, и у тебя свободен весь вечер. В таком случае ты можешь провести этот вечер, пытаясь выполнить это дело и отвлекаясь на игры в телефоне или просмотр телевизора.
Однако когда у тебя есть четкое время отхода ко сну, ты начинаешь лучше планировать свое время и успеваешь выполнить много дел за ограниченный период, не растягивая их на весь вечер.
Я советую ложиться спать не позже 10 или 11 вечера. Отсчитывай время, оставшееся до пробуждения на следующее утро. У тебя должно получиться как минимум шесть часов сна — и считать нужно именно сон, а не время, когда ты чистишь зубы или засыпаешь.
Конечно, ты всегда можешь установить для себя раннее время отхода ко сну и иногда делать исключения по мере необходимости. Главное – стремиться поддерживать этот график.
«Выбери время, в которое будешь ложиться спать, и старайся в течение недели каждый вечер отходить ко сну незадолго до него».
Джо Холдер
Вскоре ты почувствуешь, насколько лучше планируешь свои вечера и лучше чувствуешь себя в течение дня.