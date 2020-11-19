Как упростить принятие решений и достичь своих целей

Жизнь — это серия выборов. Встать пораньше или поспать еще? Приготовить обед или купить? Позаниматься йогой на коврике или вздремнуть на диване? Это решения, которые ты принимаешь каждый день, пытаясь вести более здоровый образ жизни. Иногда они принимаются за доли секунды, и ты едва замечаешь это. В других случаях доступные варианты могут ввести тебя в ступор.
Все в какой-то момент испытывают трудности с принятием решений на благо своего здоровья. На самом деле, этому процессу посвящено целое направление науки: нейробиология принятия решений. Исследователи пытаются выяснить, как мозг реагирует на выбор, какие факторы неосознанно влияют на процесс и как все (включая тебя) могут использовать эту информацию, чтобы достичь любой цели.
Вот что они выяснили на данный момент: по словам исследователя Пола Лорсена, профессора в области физической культуры Оклендского технологического университета в Новой Зеландии, процесс принятия решения мозгом можно разделить на две системы, называемые просто «система 1» и «система 2». «Система 1 — это быстрое мышление. Решения принимаются мгновенно, как реакция на ситуацию, и эти решения редко можно объяснить», — рассказывает он. Система 1 активируется, когда на дороге появляется белка, и тебе приходится решать: затормозить, свернуть или продолжить ехать вперед. Когда ты хлопаешь дверью после ссоры или инстинктивно поднимаешь кусок разбитого стекла голыми руками. Система 1 — это решения, которые приходят сами собой.
Система 2 — «медленный процесс мышления, когда у тебя больше времени, и ты находишься в парасимпатическом состоянии „покоя и пищеварения“, и это обычно позволяет принимать более взвешенные решения», — говорит Пол. — Учиться использовать эту систему во благо очень важно для принятия правильных решений на регулярной основе, особенно в случаях, когда стресс, голод, усталость или другие сложные эмоциональные состояния вынуждают тебя действовать (или реагировать) быстро. Когда у тебя есть время подумать, ты можешь оценить последствия разных вариантов, чтобы прийти к лучшему решению.
Например, ты заказываешь завтрак и не знаешь, что выбрать — сладкие гренки или тост с авокадо. Если ты не будешь торопиться и подождешь, пока активируется система 2, ты сможешь выбрать тост с авокадо, ведь тогда у тебя будет больше энергии на дневной тренировке, потому что в нем больше жира и белка и меньше сахара. Это также может означать, что ты выберешь сладкие гренки (ты же так сильно хочешь их попробовать!), но поделишься ими с другом, чтобы не чувствовать вялости после. «Не торопиться» не значит, что нужно часами раздумывать, что же заказать. На это может уйти всего одна минута, но это все равно больше, чем требуется для того, чтобы схватить булочку из корзинки. Но если время действительно имеет значение, недавние исследования, опубликованные в журнале Nature Human Behaviour, предполагают, что сокращение количества вариантов до двух поможет быстрее принять наилучшее решение.
«Учиться использовать эту систему во благо очень важно для принятия правильных решений на регулярной основе, особенно в случаях, когда стресс, голод, усталость или другие сложные эмоциональные состояния вынуждают тебя действовать (или реагировать) быстро».
Пол Лорсен, доктор наук, профессор в области физической культуры Оклендского технологического университета в Новой Зеландии
По словам Пола, ты можешь тренироваться, чтобы замедляться эффективнее. Для начала попробуй давать себе минимум 60 секунд на размышления несколько раз в день, например когда тебе нужно решить, сколько времени выделить на пробежку и стоит ли выпить чашку кофе после обеда. Возможно, в итоге твоя пробежка продлится дольше, потому что ты поймешь, что сегодня у тебя больше не будет возможности провести время наедине с собой, или ты откажешься от дополнительной чашки кофе, потому что тебе бы не хотелось спать так же плохо, как вчера.
Эта практика будет очень полезна в эмоциональные моменты, когда активация системы 2 не будет твоим приоритетом. После неприятного разговора с начальником в конце рабочего дня твоя реактивная система 1 может настоять на решении отправиться в бар, но если сработает система 2, ты можешь решить успокоиться с помощью йоги, чтения или рисования.
Никак не получается выйти из этого эмоционального, реактивного состояния? Постарайся сконцентрироваться на дыхании, которое «помогает успокоить нервную систему, снизить концентрацию гормона стресса кортизола и достичь ясности ума», — говорит Эрик Стефански, специалист по психологии и владелец организаций Elevation Athletics и Lifesparq в Боулдере, штат Колорадо. Одна из его любимых техник — дыхание в боксе: на четыре счета сделай вдох через нос, на четыре счета задержи дыхание, на четыре счета сделай выдох через нос и снова задержи дыхание на четыре счета. Повторяй в течение двух минут или пока не почувствуешь, что разум успокоился.
Если ты все еще испытываешь трудности с принятием решения, доктор наук Себастьян Глут, руководитель центра нейробиологии принятия решений в Базельском университете Швейцарии и ведущий автор исследования Nature Human Behavior, рекомендует начать думать в долгосрочной перспективе. То есть представлять, кем ты хочешь быть и как ты хочешь чувствовать себя в последующие недели, месяцы и годы, активируя новую систему: систему проспективной памяти. По словам Себастьяна, исследование показывает, что это помогает людям быть терпеливее и принимать решения, которые приносят удовлетворение.
Возможно, в конечном счете ты выберешь тост с авокадо не только потому, что он поможет тебе на тренировке, но и потому, что ты поймешь: если сегодня у тебя будет качественная тренировка, на завтрашней тренировке ты будешь чувствовать себя увереннее и мотивированнее, а значит позитивный цикл тренировок продолжится, помогая тебе придерживаться графика.
Конечно, ты не можешь ежедневно контролировать каждое свое решение (это ужасно утомительно!), но теперь у тебя есть важная информация, которая поможет эффективнее принимать решения, связанные со здоровым образом жизни. Будешь ли ты пользоваться этой информацией? Выбор за тобой. Надеемся, этот выбор будет несложно принять.