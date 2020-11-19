Как упростить принятие решений и достичь своих целей

Все в какой-то момент испытывают трудности с принятием решений на благо своего здоровья. На самом деле, этому процессу посвящено целое направление науки: нейробиология принятия решений. Исследователи пытаются выяснить, как мозг реагирует на выбор, какие факторы неосознанно влияют на процесс и как все (включая тебя) могут использовать эту информацию, чтобы достичь любой цели.



Вот что они выяснили на данный момент: по словам исследователя Пола Лорсена, профессора в области физической культуры Оклендского технологического университета в Новой Зеландии, процесс принятия решения мозгом можно разделить на две системы, называемые просто «система 1» и «система 2». «Система 1 — это быстрое мышление. Решения принимаются мгновенно, как реакция на ситуацию, и эти решения редко можно объяснить», — рассказывает он. Система 1 активируется, когда на дороге появляется белка, и тебе приходится решать: затормозить, свернуть или продолжить ехать вперед. Когда ты хлопаешь дверью после ссоры или инстинктивно поднимаешь кусок разбитого стекла голыми руками. Система 1 — это решения, которые приходят сами собой.



Система 2 — «медленный процесс мышления, когда у тебя больше времени, и ты находишься в парасимпатическом состоянии „покоя и пищеварения“, и это обычно позволяет принимать более взвешенные решения», — говорит Пол. — Учиться использовать эту систему во благо очень важно для принятия правильных решений на регулярной основе, особенно в случаях, когда стресс, голод, усталость или другие сложные эмоциональные состояния вынуждают тебя действовать (или реагировать) быстро. Когда у тебя есть время подумать, ты можешь оценить последствия разных вариантов, чтобы прийти к лучшему решению.



Например, ты заказываешь завтрак и не знаешь, что выбрать — сладкие гренки или тост с авокадо. Если ты не будешь торопиться и подождешь, пока активируется система 2, ты сможешь выбрать тост с авокадо, ведь тогда у тебя будет больше энергии на дневной тренировке, потому что в нем больше жира и белка и меньше сахара. Это также может означать, что ты выберешь сладкие гренки (ты же так сильно хочешь их попробовать!), но поделишься ими с другом, чтобы не чувствовать вялости после. «Не торопиться» не значит, что нужно часами раздумывать, что же заказать. На это может уйти всего одна минута, но это все равно больше, чем требуется для того, чтобы схватить булочку из корзинки. Но если время действительно имеет значение, недавние исследования, опубликованные в журнале Nature Human Behaviour, предполагают, что сокращение количества вариантов до двух поможет быстрее принять наилучшее решение.