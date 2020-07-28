Три способа заинтересовать детей спортом

Не секрет, что для мотивации детей на что-либо (работа по дому, поход к врачу, длительные поездки на автомобиле) необходимо сделать процесс веселым. Занятия спортом — не исключение. «Если физическая активность не служит источником развлечений, дети вряд ли будут заинтересованы», — говорит руководитель центра развития детей Nike Карен Сантессон, которая проводит спортивную программу Everybody Moves в соответствии с нормами организации Shape America, управляемой Сообществом специалистов по здоровью и физической культуре. Не знаешь, с чего начать? Попробуй эти идеи, чтобы сделать совместные занятия спортом интересными.



1. Преврати упражнения в игру.

Самый простой (и, если честно, самый очевидный) способ сделать упражнения более увлекательными — это выполнять их в игровой форме. По словам Карен, привычные игры во дворе, например пятнашки, «красный свет, зеленый свет» и футбол, обычно помогают заинтересовать детей помладше (от 3 до 5 лет), в то время как дети постарше и подростки обычно предпочитают динамичные полосы препятствий, которые подходят для их рассеянного внимания. Чтобы создать полосу препятствий, установи во дворе или дома пять или шесть «препятствий», например стопки подушек, через которые нужно перепрыгнуть, или найди два дерева, между которыми необходимо пройти в позе мостика. Запусти таймер, брось детям вызов, чтобы они сделали все за определенное время, и подбадривай их в процессе.



2. Позволь детям контролировать процесс.

«Обычно детям нравится принимать решения самостоятельно, поскольку это дает им чувство контроля», — говорит Карен. Попробуй дать маленьким детям (от 3 до 6 лет) какое-либо задание. Скажи ребенку, что теперь он твой особый партнер по тренировкам, и его цель — повторять за тобой упражнения по йоге по мере своих сил или бросать тебе легкий набивной мяч между подъемами корпуса. Детям постарше разреши выбрать или создать свою тренировку из пяти-шести интересных упражнений. «Детям нравится командовать своими родителями, и когда они увидят, что ты двигаешься с удовольствием, они скорее всего захотят присоединиться», — добавляет Карен. Помоги им найти тренировки и упражнения в подборке «Для всей семьи» или «Основы тренинга» в приложении NTC.