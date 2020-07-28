Три способа заинтересовать детей спортом

От Nike Training
Как вдохновить детей на движение.
Как можно вдохновить детей на движение? Нужно наполнить процесс весельем. В этой статье мы расскажем о трех способах, как сделать движение более веселым для детей любого возраста.
Не секрет, что для мотивации детей на что-либо (работа по дому, поход к врачу, длительные поездки на автомобиле) необходимо сделать процесс веселым. Занятия спортом — не исключение. «Если физическая активность не служит источником развлечений, дети вряд ли будут заинтересованы», — говорит руководитель центра развития детей Nike Карен Сантессон, которая проводит спортивную программу Everybody Moves в соответствии с нормами организации Shape America, управляемой Сообществом специалистов по здоровью и физической культуре. Не знаешь, с чего начать? Попробуй эти идеи, чтобы сделать совместные занятия спортом интересными.
1. Преврати упражнения в игру.
Самый простой (и, если честно, самый очевидный) способ сделать упражнения более увлекательными — это выполнять их в игровой форме. По словам Карен, привычные игры во дворе, например пятнашки, «красный свет, зеленый свет» и футбол, обычно помогают заинтересовать детей помладше (от 3 до 5 лет), в то время как дети постарше и подростки обычно предпочитают динамичные полосы препятствий, которые подходят для их рассеянного внимания. Чтобы создать полосу препятствий, установи во дворе или дома пять или шесть «препятствий», например стопки подушек, через которые нужно перепрыгнуть, или найди два дерева, между которыми необходимо пройти в позе мостика. Запусти таймер, брось детям вызов, чтобы они сделали все за определенное время, и подбадривай их в процессе.
2. Позволь детям контролировать процесс.
«Обычно детям нравится принимать решения самостоятельно, поскольку это дает им чувство контроля», — говорит Карен. Попробуй дать маленьким детям (от 3 до 6 лет) какое-либо задание. Скажи ребенку, что теперь он твой особый партнер по тренировкам, и его цель — повторять за тобой упражнения по йоге по мере своих сил или бросать тебе легкий набивной мяч между подъемами корпуса. Детям постарше разреши выбрать или создать свою тренировку из пяти-шести интересных упражнений. «Детям нравится командовать своими родителями, и когда они увидят, что ты двигаешься с удовольствием, они скорее всего захотят присоединиться», — добавляет Карен. Помоги им найти тренировки и упражнения в подборке «Для всей семьи» или «Основы тренинга» в приложении NTC.
«Детям нравится командовать своими родителями, и когда они увидят, что ты двигаешься с удовольствием, они скорее всего захотят присоединиться».
Карен Сантессон, центр развития детей Nike
3. Пробуди воображение.
Во время игры, напоминающей кардиотренировку, или когда ребенок присоединяется к твоей тренировке, постарайся максимально вовлечь его в мир игры. «Воображение задействует мозг, упрощает взаимодействие во время тренировки, а также снижает риск отвлечься, — говорит Карен.
— Например, трехлетняя девочка представляет себя бабочкой, перелетающей из одного угла двора в другой. Попробуй узнать, какого цвета ее крылья. А 10-летний мальчик не просто делает выпады, а перешагивает от одного камня к другому, чтобы пересечь поток раскаленной лавы. Спроси его, насколько быстро он сможет убежать от вулкана, роль которого играет диван, и попроси продемонстрировать. Большинство детей будут рады сделать что-то, если увидят искренний интерес, и воображаемая ситуация идеально для этого подходит. Чтобы мгновенно привлечь внимание ребенка, попробуй заинтересовать его тем, что ему сейчас нравится, например балетом, динозаврами или историей про атлета», — предлагает Карен.
Если у тебя по-прежнему не получается заинтересовать детей тренировками, Карен советует предложить награду за занятие (например, пусть они выберут послеобеденный перекус или настольную игру). И, возможно, уже через несколько дней или недель веселых упражнений они начнут предпочитать спортивные игры времяпрепровождению на диване.