Познакомься с лондонской лигой Super 5

Представляем: лондонская футбольная лига Super 5
Сообщество
Они меняют мир футбола для небинарных людей и девушек в Лондоне. Познакомься с лигой и историями игроков.
Лига Super 5 — это футбольное сообщество, где играют пять на пять, основанное в районе Хакни на востоке Лондона. Оно было создано для женщин и небинарных людей, которые ранее не могли свободно заниматься футболом. Сейчас же у них есть свое место, где они играют по своим правилам.
Пандемия приостановила развитие женского футбола и сделала особенно наглядной разницу в возможностях для игроков разного пола. Теперь эти девушки выходят из тени, играя по собственным правилам, создавая новую культуру футбола для всех. Знают они об этом или нет, но все их действия пронизаны духом бунтарства — они здесь для того, чтобы играть в футбол, а это вдохновляет юное поколение идти по их стопам.
«Социальная жизнь — одна из самых важных вещей для подростка. Я перестала играть в футбол, потому что он был недоступен для меня, и я не знала, куда можно обратиться. Я очень жалею об этом... если бы сложилось иначе, я могла бы быть сейчас профессиональным игроком».
Анна Рос
женский ФК «Тодо Сидад»
Из этого выпуска In My Stride ты узнаешь, как лига Super 5 превзошла все ожидания от женского футбола — такой игры еще никогда не было.
Лига, которая теперь состоит из 56 команд в семи дивизионах, дает женщинам со всего Лондона чувство цели, идентичность и поддержку сообщества. Это безопасное место для самовыражения — место, где они могут встретиться с похожими по духу людьми и с теми, кто бросит вызов их представлениям о мире.
«Ключевая вещь для нашей команды — социальные связи. Встречи с новыми людьми и возможность найти друзей, которые будут с тобой не только на поле. Мы не просто играем, а потом расходимся по домам. У нас есть прочная связь».
Тайиба
женский ФК «МСА и Френфорд»
Эта лига состоит из совершенно разных людей, но их объединяет одно — футбол меняет и дополняет их насыщенную и наполненную смыслом жизнь.
Девушки привносят в игру особый стиль и креативное мышление, что заметно в их яркой форме и стиле общения. Это инклюзивное место, в котором можно найти интересных людей со всего Лондона и завести друзей на долгие годы.
«Мне кажется, лига — это то место, где я должна быть. Здесь я чувствую себя собой — больше, чем в каком-либо другом месте. Что я бы сказала юной себе? Просто пробуй. Ты не знаешь, сможешь ли, пока не попробуешь. Возможно, это будет лучшее решение в твоей жизни».
Эшли
ФК «Хакни Лэйсес» и «Импакт»
Это новая эра для нового футбола — здесь новые игроки становятся примерами для подражания и рулят спортом, который раньше был для них закрыт.
Текст: Лиз Болдуин
Фото: Кейт Боунс
Анимация: Стефан Ияпа
Видео: Марго Боуман, Олан Колларди