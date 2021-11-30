Познакомься с лондонской лигой Super 5

Лига Super 5 — это футбольное сообщество, где играют пять на пять, основанное в районе Хакни на востоке Лондона. Оно было создано для женщин и небинарных людей, которые ранее не могли свободно заниматься футболом. Сейчас же у них есть свое место, где они играют по своим правилам.



Пандемия приостановила развитие женского футбола и сделала особенно наглядной разницу в возможностях для игроков разного пола. Теперь эти девушки выходят из тени, играя по собственным правилам, создавая новую культуру футбола для всех. Знают они об этом или нет, но все их действия пронизаны духом бунтарства — они здесь для того, чтобы играть в футбол, а это вдохновляет юное поколение идти по их стопам.