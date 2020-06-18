Чечевичный суп

Способ приготовления

Для супа из чечевицы:

поставь большую кастрюлю на средний огонь, налей в нее кокосовое масло и обжаривай лук до прозрачности в течение примерно 5–7 минут. Добавь чеснок и обжаривай до появления аромата. Выложи морковь и сладкий картофель и обжаривай до мягкого состояния. Добавь чечевицу и овощной бульон и доведи суп до кипения. Положи тимьян и лавровые листья и уменьши огонь. Оставь суп томиться на медленном огне от 30 минут до 2 часов. За несколько минут до готовности добавь капусту кале. Разложи суп в 5 отдельных контейнеров. В холодильнике он хранится до 3 дней, а в морозильной камере — до двух недель.



Для добавки:

высыпь все ингредиенты в кухонный комбайн и измельчи их. Затем разложи по контейнерам и храни вместе с супом. Суп подается с вареным яйцом.