Чечевичный суп

От Nike Training
Как получить энергию для тренировок на целую неделю с помощью одного рецепта.
Это простое блюдо содержит углеводы, белки и полезные жиры, которые дадут тебе энергию для тренировок на всю неделю. А для его приготовления тебе понадобится всего одна кастрюля. Вперед!
Углеводы можно получить из сладкого картофеля. Белки — из чечевицы. Полезные жиры — из кокосов и грецких орехов. Это блюдо даст тебе всю необходимую для тренировки или восстановления энергию. Оно готовится в большой кастрюле, так что обедов хватит на неделю.
Ингредиенты
Для супа из чечевицы:
60 мл кокосового масла
2 головки репчатого лука, нарезанных кубиками
6 измельченных зубчиков чеснока
4 больших морковки, нарезанных кубиками
6 небольших сладких картофелин, нарезанных кубиками
760 г красной чечевицы
1890 мл овощного бульона
2 лавровых листа
10 г свежего тимьяна
270 г нарезанной тосканской капусты кале
Для острой хрустящей добавки:
96 г кокосовой стружки без сахара
150 г жареных грецких орехов
15 мл цельного кориандра
15 мл цельного кумина
15 мл цельного фенхеля
2,5 мл соли
Для яиц:
5 больших яиц
280 г льда
Способ приготовления
Для супа из чечевицы:
поставь большую кастрюлю на средний огонь, налей в нее кокосовое масло и обжаривай лук до прозрачности в течение примерно 5–7 минут. Добавь чеснок и обжаривай до появления аромата. Выложи морковь и сладкий картофель и обжаривай до мягкого состояния. Добавь чечевицу и овощной бульон и доведи суп до кипения. Положи тимьян и лавровые листья и уменьши огонь. Оставь суп томиться на медленном огне от 30 минут до 2 часов. За несколько минут до готовности добавь капусту кале. Разложи суп в 5 отдельных контейнеров. В холодильнике он хранится до 3 дней, а в морозильной камере — до двух недель.
Для добавки:
высыпь все ингредиенты в кухонный комбайн и измельчи их. Затем разложи по контейнерам и храни вместе с супом. Суп подается с вареным яйцом.