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Последнее обновление: November 17, 2021
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Леброн Джеймс
Леброн Джеймс

Королевский проект

На протяжении шести лет работы в Nike Тим Дей и его команда напрямую сотрудничали с Леброном, создавая новые модели кроссовок. Вдохновленный тем, как Леброн ведет себя со своим ближайшим окружением, Тим руководит командой, используя философию «семья на первом месте» и поддерживая личный контакт с каждым ее участником. Установка Тима: все люди в команде равны. Этому он научился у Леброна.

Леброн Джеймс
Леброн Джеймс

Только вперед

С того момента, как в 2017 году он помог команде своей школы SVSM стать чемпионом штата, Джейвон Грейвс стремится влиять на окружающих его людей так же, как это делает Леброн. Невероятный профессионализм и внутренняя энергия позволяют Джейвону добиваться успеха на высочайшем уровне как на площадке, так и в жизни. Цель Джейвона — помогать своему сообществу и оставить такой же след в Северо-Восточном Огайо, какой оставил Король до него.

Леброн Джеймс

«Леброн много вдохновлял меня через баскетбол. Я вырос в Огайо и смотрел много выступлений Леброна, хотел быть на него похожим. Когда наблюдаешь за ним на площадке, восхищаешься его навыками и тем, как он помогает другим становиться лучше. На меня это сильно повлияло».

Джейвон Грейвс,
выпускник SVSM, подающий надежды профессиональный баскетболист

Леброн Джеймс
Леброн Джеймс
Леброн Джеймс

Заработать своим трудом

Выпускница программы I PROMISE 2021 Дон'Мэри Рид идет к успеху с самой школы, когда она услышала слова Леброна: «В Северо-Восточном Огайо всё зарабатывается своим трудом». С решимостью и самоотдачей будущая студентка медицинского вуза хочет оставить свой след, вернувшись в сообщество Акрона и помогая новому поколению детей из программы I PROMISE.

Леброн Джеймс

«Благодаря Леброну у меня появилось кредо: “Заработать своим трудом”. Только потому, что ты чего-то хочешь, не значит, что ты это получишь. Нужно трудиться, если хочешь добиться чего-либо. Леброн учил меня этому на протяжении своей карьеры».

Дон'Мэри Рид,
выпускница программы I PROMISE 2021, будущий врач

Леброн Джеймс
Леброн Джеймс
Леброн Джеймс

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Леброн Джеймс
Леброн Джеймс

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