Леброн Джеймс

Королевский проект
На протяжении шести лет работы в Nike Тим Дей и его команда напрямую сотрудничали с Леброном, создавая новые модели кроссовок. Вдохновленный тем, как Леброн ведет себя со своим ближайшим окружением, Тим руководит командой, используя философию «семья на первом месте» и поддерживая личный контакт с каждым ее участником. Установка Тима: все люди в команде равны. Этому он научился у Леброна.
Только вперед
С того момента, как в 2017 году он помог команде своей школы SVSM стать чемпионом штата, Джейвон Грейвс стремится влиять на окружающих его людей так же, как это делает Леброн. Невероятный профессионализм и внутренняя энергия позволяют Джейвону добиваться успеха на высочайшем уровне как на площадке, так и в жизни. Цель Джейвона — помогать своему сообществу и оставить такой же след в Северо-Восточном Огайо, какой оставил Король до него.
Заработать своим трудом
Выпускница программы I PROMISE 2021 Дон'Мэри Рид идет к успеху с самой школы, когда она услышала слова Леброна: «В Северо-Восточном Огайо всё зарабатывается своим трудом». С решимостью и самоотдачей будущая студентка медицинского вуза хочет оставить свой след, вернувшись в сообщество Акрона и помогая новому поколению детей из программы I PROMISE.
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