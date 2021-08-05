Площадка в Кастель-Вольтурно, Италия

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Баскетбольная школа для детей мигрантов
На побережье Северной Италии дети из семей мигрантов нашли поддержку сообщества и чувствуют себя на своем месте благодаря баскетболу.
Эта история была опубликована в ноябре 2019 года.
Поездка из Неаполя в прибрежный городок Кастель-Вольтурно занимает около сорока минут. Тридцать, если за рулем итальянец. Но, хотя путь довольно близкий, этот неприметный город кажется бесконечно далеким от романтического великолепия Амальфитанского побережья.
Расцвет этого района пришелся на 1960-е, когда там был построен курорт Вилладжо Коппола для состоятельных неаполитанцев. Однако после землетрясения 1980 года и обнаружения того, что при строительстве новых резиденций были нарушены законы о зонировании, многим жителям пришлось покинуть это место, а социально-экономическое положение района резко ухудшилось.
Здесь, среди заброшенных зданий разрушенной утопии, находится баскетбольная площадка. Иссушенное солнцем покрытие уже начало крошиться, а баскетбольные щиты поблекли и покрылись ржавчиной. От вида на море, открывающегося с ближайшего пляжа, захватывает дух. Жизнь словно остановилась, и лишь баскетбольные сетки слегка колыхаются на ветру.
Вдруг — движение. Из стоящего неподалеку фургона высыпается толпа детей, и все они направляются к площадке. Ученики баскетбольной академии Tam Tam выбрали это место в качестве своей домашней площадки, несмотря на ее состояние. С тех пор как Кастель-Вольтурно покинули состоятельные жильцы, район переживает наплыв мигрантов, многие из которых прибыли из Нигерии и поселились там, где смогли найти убежище, например в полуразрушенных зданиях, разбросанных по городу. Волонтерская некоммерческая академия, создателем и руководителем которой является местный житель Массимо Антонелли, стремится предоставить детям мигрантов дружелюбный прием и возможности для роста и развития. Помимо прочего, эта баскетбольная площадка расположена в живописном месте. «Мне нравится здесь играть и слушать шум волн, — говорит 12-летняя Синтия Оробор. — Рядом с морем такой свежий воздух».
Для детей эта площадка стала настоящим раем. Здесь каждый может самовыражаться без слов, ярлыков и осуждения. «Играть и справляться с трудностями вместе — это здорово, — говорит 15-летняя Дестини Лаваль. — Это очень нас сближает».
Прежде чем занять свои места, дети встают в круг и разминаются на площадке. Шумные игры с криками и смехом прекращаются лишь по свистку тренера. После серии упражнений на выполнение передач и ведение мяча и упражнений для ног приходит время для полноценной игры. Настроение сразу меняется, ощущается дух соперничества. Юные атлеты выкладываются на полную на каждой игре. Невероятная отдача и морской воздух создают идеальную атмосферу для динамичных игр, а после особенно удачного приема игра приостанавливается, и все дети празднуют момент. Тренеры наблюдают за этим, уперев руки в бока, и довольно улыбаются.
В этих баскетбольных тренировках есть особая прелесть, ведь они оказывают огромное влияние на юных атлетов, столь далеких от США и финансовых вознаграждений. «Баскетбол стал для меня семьей», — говорит 13-летняя Промис Колаволе, стоя у боковой линии. Она замолкает — возможно, чтобы перевести дух, а может, и чтобы обдумать сказанное. Но пауза длится всего секунду. Спустя мгновение она возвращается в игру, чтобы совершить быстрый рывок в противоположную сторону площадки. Игра идет, и Промис хочет выиграть, особенно у своей семьи.