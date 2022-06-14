Как упражнения улучшают психическое здоровье: принципы доктора Дженнифер Хайс

Когда доктор наук Дженнифер Хайс решила поучаствовать в соревновании по триатлону Ironman, она не просто хотела получить возможность этим похвастаться. На протяжении нескольких лет она изучала, как физическая активность может снижать уровень депрессии и тревожности, и хотела испытать это на собственном опыте. Из-за пандемии закрылась ее лаборатория, не работали спортзалы, и были отменены забеги. Перед лицом накопившегося стресса и неопределенности Дженнифер не только организовала собственную гонку Ironman, но и завершила ее в одиночку. В процессе она раскрыла парадокс пандемии: психологическое состояние становится одновременно мотиватором и преградой для физической активности. В этом эпизоде доктор Хайс присоединится к ведущей Жаклин Байрер, чтобы запустить нашу мини-серию из трех подкастов о психическом здоровье и объяснит, что же делать, когда тревога встает на пути у нашего желания подвигаться. Она также вкратце расскажет о том, что происходит в нашем мозге и теле, когда мы испытываем беспокойство, стресс или подавленность, а еще опишет, как движение помогает справиться с их симптомами. Рассуждая о своих научных открытиях и спортивном опыте, она покажет, что не обязательно участвовать в гонке Ironman, чтобы улучшить психическое состояние — для этого достаточно лишь понемногу двигаться каждый день.