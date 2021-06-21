Может ли йога считаться силовой тренировкой?

Сила коврика

По словам доктора наук Джона Поркари, директора программы клинической физиологии физических упражнений в университете Ла-Кросса в штате Висконсин, йога помогает развивать мышечную силу (чтобы, например, выполнить очень глубокое приседание) и выносливость (способность выполнить несколько приседаний подряд). Небольшое исследование Джона, опубликованное в журнале American Council on Exercise, показало, что женщины, которые в течение восьми недель три раза в неделю занимались хатха-йогой, смогли выполнить в среднем на 6 отжиманий и на 14 приседаний больше по сравнению с теми, кто не занимался йогой. Это может показаться незначительным, но учитывая, что они не выполняли другие виды силовых тренировок, прогресс очевиден.



Другое исследование показало, что йога может быть такой же эффективной, как упражнения с легким свободным весом и эспандерами для развития силы. «Позы и переходы йоги имитируют силовые упражнения с использованием веса своего тела, а статические позы являются некой формой упражнений с изометрической мышечной нагрузкой, при выполнении которых мышцы укрепляются за счет увеличения времени их напряжения», — объясняет автор исследования Неха Готе, доктор наук и директор лаборатории по психологии и физической культуре в университете Иллинойс в Эрбана-Шампейн.



Возьмем, к примеру, планку — это универсальное упражнение для укрепления мышц плеч, груди и корпуса. «Стандартный переход от высокой планки к низкой [чатуранга] в йоге позволяет проработать мышцы плеч, мышцы груди и трицепсы», — говорит Джон Поркари. Кроме того, здесь есть упражнения на мышцы пресса, такие как поза лодки, а также приседания, например позы богини и воина, в которых задействуются квадрицепсы и ягодицы.