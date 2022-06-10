Интервью с Мэдисон Киз и Слоун Стивенс

Слоан: всё детство я играла в теннис в клубе, и с ним связаны мои первые сильные впечатления. У меня был лучший тренер, с ним было весело. Я всегда говорю, что причина, по которой я играю в теннис, в том первом опыте. Это было лучшее время в моей жизни, я мечтаю туда вернуться. Мне очень хочется снова встретиться с Франциско. Он был таким интересным. У меня остались потрясающие воспоминания о том времени. Я так хочу снова увидеть своих друзей. Я уверена, что после первого удачного опыта в каком-то деле, дети всегда возвращаются к нему. Если вы начали играть в теннис, а ваш тренер — неприятный человек, то, скорее всего, вы никогда больше не возьмете в руки ракетку.



Теннис столько дал мне в жизни. Я могу путешествовать, встречаться с людьми и делать так много удивительных вещей. И я хочу дать такие же возможности другим — а именно детям, которые иначе никогда бы и не попробовали играть в теннис. Очевидно, что теннис — не самый инклюзивный вид спорта, но я могу дать ракетки тем детям, которые иначе не имели бы шанса попробовать себя в нем. Это главная причина, по которой я основала фонд. Я хочу иметь возможность показать детям пример, открыть перед ними возможности игры в теннис, показать ощущения, которые дает корт. Даже если ты не профессионал и играешь в школьной команде, теннис — это спорт на всю жизнь. В клубах для пожилых люди играют в теннис и в 85, и в 90 лет. Это невероятно, это спорт длиною в жизнь, который может дать так много. Я просто хочу передать эту эстафету еще одному поколению, самым разным детям, которые иначе не имели бы возможности даже попробовать играть в теннис.



Мэдисон: я основала свой фонд, потому что у меня уже был опыт работы с другим фондом — Fearlessly Girl. Этот фонд много делал для развития уверенности в себе и лидерских качеств девочек в средних и старших классах школы. Я посещала школы, встречалась с девочками и говорила с ними. Мне нравилась эта миссия. Я захотела расширить эту область и работать не только со школьницами. Среди сотрудников школ я встречала очень много женщин моего возраста и старше, которые говорили мне, что им тоже нужны подобные инициативы. На базе фонда я хотела дать эту возможность другим атлетам, ведь задача просто обширная. Я стремилась создать фонд, который объединил бы многих людей в большом и важном деле. Мне понравилась идея Kindness Wins, потому что она довольно широкая, и идти к этой цели можно разными путями. Для меня это лучший способ немного помочь миру.