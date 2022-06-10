Интервью с Мэдисон Киз и Слоун Стивенс

Один на один: Слоан Стивенс и Мэдисон Киз
Атлеты*
Две звездные теннисистки соперничают за первые места в рейтингах, но их дружба длится уже много лет.
«Один на один» — это рубрика, в которой лучшие атлеты Nike обсуждают друг с другом то, что их по-настоящему волнует.
Пути Мэдисон Киз и Слоан Стивенс впервые пересеклись на юниорских сборах, где, вместо того чтобы стать соперницами, они быстро подружились. Карьера в сфере профессионального тенниса вела девушек по схожей траектории: они перешли в разряд профессионалов, будучи подростками, и обе выступали на следующем крупном турнире. Однако каждая из них стала выдающейся атлеткой с собственным стилем. Мэдисон заработала пять титулов и занимает 7-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Слоан в этом рейтинге стала 3-й и заработала шесть титулов, включая победу на турнире Большого шлема в 2017 году.
Несмотря на то, что конкуренция — обычное дело в жизни Слоан и Мэдисон, атлетки считают, что они больше подруги, чем соперницы. В круговороте крупных побед, досадных поражений, пандемии и бесконечных этапов международных соревнований, дружба между ними становилась только крепче. В истории успеха обеих атлеток есть взлеты и падения. Они научились превращать неудачи в возможности для роста и отделять соперничество в профессиональной деятельности от личных отношений. В беседе с писателем и шеф-редактором Дейдре Дайер они обсудили путь развития их отношений, накопленную за эти годы мудрость, путь к активной общественной позиции и трудности, которые им пришлось преодолевать.
Начнем с начала. Вы помните, когда впервые встретились? Каково было ваше первое впечатление друг о друге?
Мэдисон: а когда мы познакомились?
Слоан: я даже не помню. Я думаю, ничего примечательного не случилось, раз мы не запомнили, и хорошо, что с этим не было связано каких-то неприятных событий.
Мэдисон: мне кажется, мы часто участвуем в одних турнирах.
Слоан: в теннисе всегда встречаешь одних и тех же людей. Я думаю, мы просто поняли, что мы примерно одного возраста и начали общаться.
Как меняются ваши отношения по пути из раздевалки на корт? Как вы переключаетесь из режима дружбы в режим игры?
Мэдисон: мне кажется, у нас это не очень получается. [смеется]
Слоан: я выхожу и просто настраиваюсь выложиться на максимум.
Мэдисон: думаю, дело в том, что мы соревновались на протяжении всей нашей дружбы. Естественно, мы обе знаем, что другая хочет выиграть этот матч. Но, когда мы соревнуемся, в этом нет ничего личного; только спорт.
Слоан: после такого богатого опыта соперничества мы прекрасно понимаем, что выиграть может только одна из нас. Мне нравится дружба, особенно в спорте и теннисе, это не простая доброжелательность ко всем и каждому. Дружба происходит не по правилам и не по плану. Я чувствую настроение Мэди и очень быстро реагирую. Вот мы непримиримые соперницы на корте, а через пять минут выбираем, куда пойдем поесть.
Как изменились ваши отношения за эти годы?
Слоан: мы вместе росли и взрослели, становились свидетелями перемен в жизни друг друга — переезд в новый дом, покупка мебели, новые парни... У нас было много общего. Мэди обожает растения, эту страсть я не могу с ней разделить, но я всегда смотрю их фотографии, которые она мне отравляет.
«Мы вместе росли и взрослели, становились свидетелями перемен в жизни друг друга — переезд в новый дом, покупка мебели, новые парни... У нас было много общего».
Слоан Стивенс
Какие изменения вы замечаете в игре друг друга?
Мэдисон: Слоан всегда была самой быстрой теннисисткой из всех, кого я знаю, это просто безумие. Вот соперник выполняет укороченный удар, ты моргнуть не успеешь, а она уже у сетки. Она и сегодня быстрее всех бежит к мячу. Когда мы были юниорами, она без проблем могла сделать миллион подач и отбить каждый мяч. С возрастом, набравшись опыта, она стала просто мастером баланса. Ведь иногда нужно сделать шаг назад и выполнить ряд подач, иногда — проявить решительность и попытаться вырвать победу, а иногда просто не торопиться. Она прекрасно умеет находить баланс в своей игре.
Слоан: о, это такая лестная оценка. Мне так приятно. Я думаю, Мэдисон блестяще подает. Мэди бьет очень сильно. Со временем она научилась не полагаться только на силу, а использовать множество комбинаций, которые, как мне кажется, отлично работают. И еще у нее блестящий удар справа. За годы практики она разработала собственные приемы, которые помогли ей выиграть столько турниров. Это одни из лучших моментов в ее игре — подача и удар справа.
Как вы поддерживаете друг друга за пределами корта?
Мэдисон: много раз случалось так, что у одной из нас были неприятности, а у другой в это время дела шли чудесно. Мы очень стараемся поддерживать друг друга в трудных ситуациях, ведь каждая из нас проходила через нечто подобное.
Слоан: все знают, насколько ужасно для атлета получить травму. Кажется, только перед Открытым чемпионатом США [2017 г.] случилось так, что мы обе травмировались. И мы пытались понять, что делать дальше. Сможем ли мы играть и выступать на соревнованиях, как раньше? Это был один из тех случаев, когда мы обе переживали не лучшие времена. Это был очень трудный момент.
Как вы мотивируете себя в период восстановления, и что помогает вам двигаться дальше?
Мэдисон: думаю, у нас обеих были такие периоды, особенно в начале карьеры, когда всё плохо, и мы обе точно знаем, что такое травмы. С возрастом перед нами открывается гораздо больше возможностей быстро восстанавливаться. Мы много размышляем, как исправить ситуацию и как не дать ей повториться впредь. Мы обе отлично умеем занять себя на период восстановления, заняться новыми интересными вещами. В один из таких периодов Слоан закончила учебу. Я тоже не сидела без дела: купила множество растений и тратила всё свое время на возню с ними. Слоан погрузилась в учебу, а я скупала мебель и растения.
Слоан: я не люблю травмы, но чувствую, что в этот период я делаю вещи, на которые обычно времени не остается. Я получала травмы в разное время года. Летом я собиралась пойти на несколько свадеб. Весной у меня также были планы. Травмы всегда нарушают планы. И нужно использовать все возможности этого периода. Конечно, первую неделю или дней десять ты ощущаешь подавленность и полное отсутствие душевных сил. Но затем ты выходишь из этого состояния и строишь новые планы. И в такое время я всегда стараюсь быть максимально продуктивной, идет ли речь об отдыхе или встречах с друзьями и родными.
«Мы очень стараемся поддерживать друг друга в трудных ситуациях, ведь каждая из нас проходила через нечто подобное».
Мэдисон Киз
Вы обе имеете богатый опыт выступлений на турнирах. Какой совет вы можете дать молодым атлетам, которые участвуют в турнире в первый раз?
Мэдисон: получайте удовольствие от игры и не относитесь ни к чему слишком серьезно. За год у вас будет много побед и поражений, если переживать слишком сильно, можно просто сойти с ума. Поэтому помните, что у вас впереди долгая карьера, и то, что вы сейчас считаете худшим из возможных проигрышей или самой важной из возможных побед, в будущем, вероятно, уже не покажется вам таковым. Смотрите на вещи в перспективе.
Слоан: я полностью согласна с Мэди. Даже после пяти проигранных матчей подряд нужно верить в себя. И вот дальше вы проигрываете восемь матчей подряд. Затем выигрываете турнир Большого шлема, а потом проигрываете 10 матчей подряд. Это бесконечный процесс. Нужно просто не сдаваться. Если посмотреть на всё это с точки зрения математики, становится немного понятнее. Подумайте: в турнире Большого шлема победить может только один, но ведь участников так много.
Мэдисон: сто двадцать восемь.
Слоан: да. Но победителем станет только один из них. Если вы попадете в полуфинал, это уже большое достижение. Если в финал, еще лучше. Я думаю, если смотреть под таким углом, становится ясно, что никто не может выигрывать каждую неделю.
Наше общество переживает сейчас неспокойные времена. В дополнение к пандемии мы испытываем всплеск гражданской активности в вопросах расового равенства и социальной справедливости. Вы обе использовали свои платформы для продвижения этой повестки. Почему важно говорить об этих темах?
Слоан: сейчас важно использовать все возможности, чтобы выражать свое мнение, ведь вопросы расового неравенства требуют информированности. Множество знаменитостей и инфлюэнсеров используют свои платформы для просвещения людей. Очень многое, что было неизвестно мне или Мэди раньше, я узнала из постов и историй [в Instagram]. Необходимо читать это и узнавать новое — так вы сможете взглянуть на некоторые вещи под другим углом. Мы проделали большой путь, ведь [первоначально] люди в Instagram просто хотели показать себя. А теперь мы перешли к более образовательным вещам и важным темам, таким как выборы в стране.
Мэдисон: кроме того, из-за пандемии всё воспринимается более остро. Мы и так переживали стресс, разочарование и сильное беспокойство. Всё это дало толчок масштабному движению, которое мы сейчас наблюдаем. Мы все почувствовали единение, оказались на одной волне. Впервые в жизни я видела, что так много людей говорят: «Мы больше не собираемся это терпеть и будем активно стремиться изменить ситуацию». Многие просто хотят стать частью этого большого общего дела. Они высказывают свое мнение, поднимают важные темы и верят, что это поможет нам достичь общей цели.
Мэдисон, ты основала фонд Kindness Wins, цель которого — развитие доброжелательности и эмпатии на корте и за его пределами. Фонд Слоан, Sloane Stephens Foundation, делает инвестиции в образование, обучение и ресурсы сообщества для следующего поколения. Кроме того, вы обе состоите в Совете игроков Женской теннисной ассоциации, выступая защитниками коллег. Откуда такое стремление к благотворительности и участию в большом общем деле?
Слоан: всё детство я играла в теннис в клубе, и с ним связаны мои первые сильные впечатления. У меня был лучший тренер, с ним было весело. Я всегда говорю, что причина, по которой я играю в теннис, в том первом опыте. Это было лучшее время в моей жизни, я мечтаю туда вернуться. Мне очень хочется снова встретиться с Франциско. Он был таким интересным. У меня остались потрясающие воспоминания о том времени. Я так хочу снова увидеть своих друзей. Я уверена, что после первого удачного опыта в каком-то деле, дети всегда возвращаются к нему. Если вы начали играть в теннис, а ваш тренер — неприятный человек, то, скорее всего, вы никогда больше не возьмете в руки ракетку.
Теннис столько дал мне в жизни. Я могу путешествовать, встречаться с людьми и делать так много удивительных вещей. И я хочу дать такие же возможности другим — а именно детям, которые иначе никогда бы и не попробовали играть в теннис. Очевидно, что теннис — не самый инклюзивный вид спорта, но я могу дать ракетки тем детям, которые иначе не имели бы шанса попробовать себя в нем. Это главная причина, по которой я основала фонд. Я хочу иметь возможность показать детям пример, открыть перед ними возможности игры в теннис, показать ощущения, которые дает корт. Даже если ты не профессионал и играешь в школьной команде, теннис — это спорт на всю жизнь. В клубах для пожилых люди играют в теннис и в 85, и в 90 лет. Это невероятно, это спорт длиною в жизнь, который может дать так много. Я просто хочу передать эту эстафету еще одному поколению, самым разным детям, которые иначе не имели бы возможности даже попробовать играть в теннис.
Мэдисон: я основала свой фонд, потому что у меня уже был опыт работы с другим фондом — Fearlessly Girl. Этот фонд много делал для развития уверенности в себе и лидерских качеств девочек в средних и старших классах школы. Я посещала школы, встречалась с девочками и говорила с ними. Мне нравилась эта миссия. Я захотела расширить эту область и работать не только со школьницами. Среди сотрудников школ я встречала очень много женщин моего возраста и старше, которые говорили мне, что им тоже нужны подобные инициативы. На базе фонда я хотела дать эту возможность другим атлетам, ведь задача просто обширная. Я стремилась создать фонд, который объединил бы многих людей в большом и важном деле. Мне понравилась идея Kindness Wins, потому что она довольно широкая, и идти к этой цели можно разными путями. Для меня это лучший способ немного помочь миру.
«Я просто хочу передать эту эстафету еще одному поколению, самым разным детям, которые иначе не имели бы возможности даже попробовать играть в теннис».
Слоан Стивенс
В борьбе за равенство полов теннис опережает другие виды спорта. Как вам кажется, в начале вашей карьеры этот фундамент уже был заложен?
Мэдисон: мы обе уверены, что большая часть работы уже была выполнена. Мы очень благодарны Билли [Джин Кинг] и Винус [Уильямс] за всё, что они сделали для нас. Если бы не они, мы определенно не имели бы того, что у нас есть сейчас. Мы продолжаем борьбу за равенство и верим в свою безоговорочную победу. Впереди еще много работы, но мы находимся в очень неплохом положении. И мы можем и дальше трудиться и вносить свой вклад на этом поприще, привлекая все больше сторонников в свои ряды.
Слоан: да, конечно. Я понимаю, что мы очень многому научились в Совете [игроков Женской теннисной ассоциации]. Тут уже сложно, ведь это женская ассоциация, мы не имеем столько же прав, сколько имеют мужчины и не получаем оплату такого же размера, как у них.
Я думаю, это то дело, которое нельзя просто взять и закончить. Не будет точки окончательного достижения цели. Мы всегда стремимся сделать мир лучше. Мы всегда хотим большего. Я считаю, что это важная часть работы в Совете: борьба за людей, которые находятся в менее выгодном положении и не могут свободно выбирать. Они знают, что хотят больше возможностей, а наша работа — помочь им получить это. Поэтому мы всегда будем стараться сделать мир лучше и не прекратим борьбу за всеобщее равенство.
Текст: Дейдре Дайер
Фотографии: Сара Максвелл
Впервые опубликовано: октябрь 2020 г.