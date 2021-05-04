Индеец по происхождению Хаатипа Клиабеа и его брат-близнец об отношениях с природой

Культура
Братья Клиабеа и гармония с природой
Уважение к природе — неотъемлемая часть культуры братьев Клиабеа, и они верят, что каждый может развить в себе это ощущение.
В кругу своих: нас разделяет расстояние, но это не мешает нам оставаться на связи.
Мы поговорили с героями съемки Holiday 2020 LookBook о том, что сегодня означает единство.
В кругу своих: нас разделяет расстояние, но это не мешает нам оставаться на связи.
Мы поговорили с героями съемки Holiday 2020 LookBook о том, что сегодня означает единство.
Братья-близнецы Клиабеа и Хаатепа считают, что ничто так не объединяет людей, как связь с окружающей средой и природой.
«Мы состоим из тех же жидкостей, металлов и минералов, что и все остальное на Земле и во Вселенной, — говорит Клиабеа, которому 22 года. — Это у нас в крови, это то, кем мы являемся, и нельзя об этом забывать».
Клиабеа вместе со своим партнером Куалией основали Объединяющее движение коренных жителей (Indigenous Alliance Movement), растущую организацию, которая помогает людям найти свои корни среди индейского населения. Это опыт, через который братья прошли сами, после того, как их усыновили в раннем детстве, а позже они обнаружили собственные индейские корни и принадлежность к племенам Кумейай, Пай Пай и Чичимека-Гуамаре. Теперь, осознавая себя частью коренного населения, они видят в этом возможность изменить положение дел и привлечь внимание к проблемам индейских племен и окружающей среды. По их словам, эти проблемы взаимосвязаны и касаются каждого.
«Мы — представители коренных народов, и наша жизнь тесно связана с этими землями, потому что мы и есть земля, — говорит Хаатепа. — Все мы — земля».
Братья-активисты, которые живут в Калифорнии и вместе пишут музыку, рассказали нам, как им удается сохранять близость, несмотря на расстояние, и о том, как каждый может воссоединиться с природой в наше время.
Похоже, что вас связывает не только то, что вы братья или близнецы, но и совместный поиск своих корней и своего происхождения, а также трудности, с которыми вы столкнулись при этом. Каково это было для вас?
Клиабеа: Мы были совсем маленькими [когда нас усыновили], поэтому нельзя сказать, что нам удалось что-то узнать о нашей культуре, мы были детьми. Сначала меня пугало, кто я есть на самом деле, не из-за истории моей семьи, а лишь потому, что я не знал, кем я был. Я не знал, кто я.
[Наши приемные родители сказали нам], «Ну, вы коренные американцы». Это очень расплывчато. Существует множество различных культур и языков, а также племен по всему континенту. Сказать нам, что мы коренные американцы, было недостаточно.
Но зная хотя бы это, мы смогли узнать о своей истории. Нас всегда вдохновляла история коренного населения и миграции, поэтому нам многое удалось выяснить.
Хаатепа: Когда нам было 8 или 9 лет, мы понимали, что относимся именно к коренным индейцам. Мы лишь не знали названий своих племен.
Поэтому в старшей школе мы создали клуб коренных жителей. Мы собрали всех учащихся-индейцев и проводили мероприятия, где пытались узнать больше о своей культуре. Так как мы не знали, из какого мы племени, мы просто впитывали знания обо всех племенах Северной, Центральной и Южной Америки — от Аляски до крайней точки Чили и Аргентины. Мы проводили исследования. Мы буквально стали одержимы поиском информации.
Клиабеа: Да. Так и было.
Хаатепа: Мы собрали столько информации, сколько смогли, а затем, когда мы нашли нашу биологическую семью, мы расспросили их, и нам удалось определить, из какого мы племени.
Что вы чувствовали в тот момент, когда наконец узнали о своем индейском происхождении и поняли: «Вот откуда мы, вот наш народ»?
Клиабеа: Честно, это было как... Знаешь, когда слушаешь очень хорошую песню, и у тебя дрожь по телу, потому что песня звучит просто потрясающе? Это было похоже на это. Просто, черт. Это было потрясающе. Ого! Я принадлежу к такому удивительному народу.
«Грубо говоря, мы являемся исконными защитниками окружающей среды. Мы всегда знали, как обращаться с землей».
Хаатепа
Вы оба активно повышаете осведомленность не только о правах коренных народов, но и об изменении климата и других экологических проблемах. Как поиск вашего происхождения привел вас к тому, чем вы занимаетесь?
Хаатепа: грубо говоря, мы являемся исконными защитниками окружающей среды. Мы всегда знали, как обращаться с землей, поддерживая баланс, а не действовать ей во вред. Таким образом, наша экологическая деятельность и нахождение нашего индейского происхождения на 100% идут рука об руку.
Клиабеа: в западной культуре больше внимания уделяется освоению земель и овладению территорий, а не работе с ней. Человеческое эго затмевает все вокруг, когда дело касается земли и ресурсов. Все имеет предел, кроме наших желаний и потребностей.
То, что наши предки проповедовали, и то, как они жили, их образ жизни тогда и сейчас во многом определяется полукультивацией: мы работаем вместе с землей. Мы работали с землей так, чтобы она могла процветать, мы питали ее, а она — нас.
Самое удивительное, что объединяет все эти культуры, языки и вероучения — общая черта, присущая всем коренным народам — то базовое знание о том, что человек является частью природы и то, как ты поступаешь с ней, она возвращает тебе.
«Ты не обязан пытаться бежать впереди планеты всей. Удели время отдыху».
Ясный Медведь
Все больше людей используют это время, чтобы выбраться на природу и насладиться природой, что является неотъемлемой частью индейской культуры, к которой вы принадлежите. Можете рассказать больше о том, как, по-вашему, выражается единство людей с природой?
Ясный Медведьмногие из нас будто сходят с ума от постоянного нахождения дома и мы ищем, своего рода, выход. Мы сбавляем обороты. На свежем воздухе ты можешь почувствовать связь с природой, Землей, своими предками, задуматься: А кто жил здесь до этого? или Вау, какая красота. Не могу поверить, что раньше не обращал на это внимания.
Большой объем работы и активизм могут вызывать тревогу и стресс. Лучшее естественное средство от стресса, по крайней мере для меня, — это, несомненно, природа. Я понимаю, что это звучит как клише, но это действительно так. Ты выезжаешь на природу, гуляешь и чувствуешь себя намного лучше.
У вас есть ощущение, что в данный период вы становитесь ближе друг к другу и ближе к природе?
Ясный Медведь: совсем недавно я купил себе дом на колесах, и сейчас я выезжаю на природу, конечно, соблюдая дистанцию с окружающими и меры безопасности. Я езжу в разные места и наслаждаюсь природой. Наше общество движется с безумной скоростью. Думаю, что как минимум одно преимущество самоизоляции в том, чтобы использовать это время, чтобы свободно вздохнуть, потому что возможность просто вздохнуть и насладиться моментом выпадает редко.
Вы также вместе пишете музыку. Какого это, будучи братьями, разделять эту страсть и совместно работать?
Хаатепа: когда ты рядом с кем-то, кто тебе не так близок и с кем у тебя не такая глубокая связь, ты всегда думаешь о том, как бы не выставить себя в плохом свете. Когда вы с братом, вы видели промахи друг друга много раз, поэтому...
Ясный Медведь: …Нет такого давления.
Хаатепа: Именно. И думаю многие творческие люди, как и мы, работают лучше всего, когда не чувствуют давления.
Ясный Медведь: когда мы создаем песню с определенным настроением или эмоцией, он отлично понимает, какую эмоцию я пытаюсь выразить, когда пою. Или когда он поет, я знаю, что делать. Примерно как: «О, я знаю о чем ты думаешь. Я знаю, что ты чувствуешь».
Хаатепа: Да, мы легко дополняем друг друга. У нас это получается лучше всего.
«Мы состоим из тех же жидкостей, металлов и минералов, что и все остальное на Земле и во Вселенной, — говорит Ясный Медведь, которому 22 года. — Это у нас в крови, это то, кем мы являемся, и нельзя об этом забывать».
Ясный Медведь
Как концепция коллективного влияния распространяется на вашу деятельность, будь то повышение осведомленности о правах коренного населения или экологических проблемах?
Ясный Медведь: многие люди, когда становятся активистами, могут даже не осознавать этого, но иметь такую подсознательную настройку: «Я хочу быть суперактивистом; я хочу сделать великое дело». И с таким настроем у тебя ничего не получится. Нужно быть скромнее и сотрудничать с другими, или ты ничего не изменишь. Невозможно сделать общественный вклад одному. Необходимо работать с другими людьми, и важно слушать старших. Нужно прислушиваться к людям, которые занимаются этим намного дольше, иначе ты тратишь свое время впустую.
Хаатепа: [у нашего племени] были татуировки, символизировавшие «сообщество прежде себя». Женщинам делали татуировки 111 — три единицы. Три линии на подбородке. Такая татуировка означает: я ценю свое сообщество, свой народ, людей, которые поддерживают меня, людей, которые показали мне путь и направляли меня в течение всей моей жизни, и я готова умереть за них и сделать для них все, что могу. Такую татуировку нужно заслужить. Сообщество прежде себя.
Ясный Медведь: во многих культурах коренных народов эгоцентричность считалась болезнью разума. Считалось, что эта черта приводит к алчности, при которой сила эго могла уничтожить сообщество.
И наконец, есть ли что-то, свойственное этому времени замедления и рефлексии, что вы сделаете частью своей будущей повседневной жизни?
Хаатепа: я бы сказал, что это терпимость к себе. Каждый из нас всего-навсего человек, и нам нужно это время, чтобы отдышаться. Рефлексируй свои действия и уважай Землю. Уважай Землю, уважай нашу Мать, потому что она дает нам жизнь, кем бы мы ни были, в течение сотен тысяч лет.
Ясный Медведь: и скажу напоследок, что ты не обязан пытаться бежать впереди планеты всей. Удели время отдыху — отдых важен — займись своим здоровьем, уважай себя, и тогда ты сможете завоевать уважение окружающих.
Впервые опубликовано: июль 2020 г.