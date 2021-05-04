Индеец по происхождению Хаатипа Клиабеа и его брат-близнец об отношениях с природой

Все больше людей используют это время, чтобы выбраться на природу и насладиться природой, что является неотъемлемой частью индейской культуры, к которой вы принадлежите. Можете рассказать больше о том, как, по-вашему, выражается единство людей с природой?



Ясный Медведьмногие из нас будто сходят с ума от постоянного нахождения дома и мы ищем, своего рода, выход. Мы сбавляем обороты. На свежем воздухе ты можешь почувствовать связь с природой, Землей, своими предками, задуматься: А кто жил здесь до этого? или Вау, какая красота. Не могу поверить, что раньше не обращал на это внимания.



Большой объем работы и активизм могут вызывать тревогу и стресс. Лучшее естественное средство от стресса, по крайней мере для меня, — это, несомненно, природа. Я понимаю, что это звучит как клише, но это действительно так. Ты выезжаешь на природу, гуляешь и чувствуешь себя намного лучше.



У вас есть ощущение, что в данный период вы становитесь ближе друг к другу и ближе к природе?



Ясный Медведь: совсем недавно я купил себе дом на колесах, и сейчас я выезжаю на природу, конечно, соблюдая дистанцию с окружающими и меры безопасности. Я езжу в разные места и наслаждаюсь природой. Наше общество движется с безумной скоростью. Думаю, что как минимум одно преимущество самоизоляции в том, чтобы использовать это время, чтобы свободно вздохнуть, потому что возможность просто вздохнуть и насладиться моментом выпадает редко.



Вы также вместе пишете музыку. Какого это, будучи братьями, разделять эту страсть и совместно работать?



Хаатепа: когда ты рядом с кем-то, кто тебе не так близок и с кем у тебя не такая глубокая связь, ты всегда думаешь о том, как бы не выставить себя в плохом свете. Когда вы с братом, вы видели промахи друг друга много раз, поэтому...



Ясный Медведь: …Нет такого давления.



Хаатепа: Именно. И думаю многие творческие люди, как и мы, работают лучше всего, когда не чувствуют давления.



Ясный Медведь: когда мы создаем песню с определенным настроением или эмоцией, он отлично понимает, какую эмоцию я пытаюсь выразить, когда пою. Или когда он поет, я знаю, что делать. Примерно как: «О, я знаю о чем ты думаешь. Я знаю, что ты чувствуешь».



Хаатепа: Да, мы легко дополняем друг друга. У нас это получается лучше всего.