В хорошей компании: Harlem Honeys & Bears 

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Сообщество

Меняя мир к лучшему

Уже более 40 лет клуб по синхронному плаванию в Харлеме помогает своим участникам оставаться активными: в воде и в своем сообществе.

Последнее обновление: June 17, 2021

«В хорошей компании» — это рубрика о командах и клубах, которые меняют привычный расклад сил в своих видах спорта.

На небольшой тупиковой улочке немного в стороне от 135 Уэст-Стрит в Гарлеме пара десятков «старожилов», как они сами себя называют, приветствуют друг друга касанием локтей, а не привычными объятиями. На каждом из них — одинаковые красные спортивные костюмы и защитные маски. Они встретились впервые за несколько месяцев и обмениваются последними новостями, стоя неподалеку от оздоровительного центра Хансборо, который они называют «баней». В нем расположен крытый бассейн с потрясающей мозаикой на стенах — именно здесь мужчины и женщины из команды Harlem Honeys & Bears плавают и практикуют сложные балетные движения в воде. Эта команда по синхронному плаванию, состоящая исключительно из людей пожилого возраста, впервые всколыхнула мир спорта еще в 1979 году. По словам участницы команды Рашиды Али, название команды было вдохновлено сленгом 70-х. «Команда состоит из мужчин и женщин; женщин тогда часто назвали honey (сахарок, медок), а мед — любимая еда медведей! Так и появилось название Harlem Honeys & Bears», — вспоминает она.

Одни участники команды всю жизнь посвятили плаванию, и даже когда на бассейны распространилась политика сегрегации, они не отступились от цели. Другие же преодолели страх перед водой лишь ближе к 60 годам. Вместе они завоевали немало наград, преодолели трудности хронических заболеваний, по-настоящему сдружились и, что немаловажно, начали делиться своими знаниями и навыками с сообществом на уроках по плаванию для молодежи. «Для тренера главная награда — видеть, как ребята и девушки с легкостью скользят по водной глади», — говорит Лютер Гэйлс, лидер команды. Учитывая, что по статистике темнокожие молодые люди имеют больший риск случайно утонуть, Harlem Honeys & Bears не просто дарят возможность заниматься спортом, а действительно меняют мир к лучшему.

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В хорошей компании: Harlem Honeys & Bears 
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В хорошей компании: Harlem Honeys & Bears 
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В хорошей компании: Harlem Honeys & Bears 
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В хорошей компании: Harlem Honeys & Bears 
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В хорошей компании: Harlem Honeys & Bears 
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В хорошей компании: Harlem Honeys & Bears 
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В хорошей компании: Harlem Honeys & Bears 
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В хорошей компании: Harlem Honeys & Bears 
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В хорошей компании: Harlem Honeys & Bears 
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В хорошей компании: Harlem Honeys & Bears 

Встречай Honeys & Bears

В хорошей компании: Harlem Honeys & Bears 

Рашида Али

Рашида родилась в городе Цинциннати, штат Огайо, в 1935 году. С раннего возраста она любила плавать, а благодаря невероятным навыкам водной акробатики стала известна как «темнокожая Эстер Уильямс». Со временем Рашида переехала в Нью-Йорк и с тех пор не покидала его. «Мне нравится Гарлем, я никуда не хочу отсюда уезжать. Следующая остановка на моем пути — рай», — говорит она.

В хорошей компании: Harlem Honeys & Bears 

Моника Хейл

«Если ты можешь держаться на воде, то и синхронному плаванию научишься», — говорит капитан команды Моника. Водный спорт стал для нее настоящей отдушиной на разных этапах жизни. «Нужно хорошо знать каждого, ведь мы доверяем друг другу жизнь», — отзывается она об отношениях в команде.

В хорошей компании: Harlem Honeys & Bears 

Джойс Кларк

Джойс долгое время боролась с боязнью воды. Столкнувшись с серьезными проблемами со здоровьем в 62 года, она поняла, что хочет преодолеть свой страх и начать плавать. С тех пор она — часть команды. «Мой организм все еще просыпается рано по привычке в понедельник и среду», — говорит Джойс о своей привычке тренироваться в местном бассейне, который был закрыт из-за ограничений, связанных с COVID-19.

В хорошей компании: Harlem Honeys & Bears 

Моника Хейл

«Если ты можешь держаться на воде, то и синхронному плаванию научишься», — говорит капитан команды Моника. Водный спорт стал для нее настоящей отдушиной на разных этапах жизни. «Нужно хорошо знать каждого, ведь мы доверяем друг другу жизнь», — отзывается она об отношениях в команде.

В хорошей компании: Harlem Honeys & Bears 

Джойс Кларк

Джойс долгое время боролась с боязнью воды. Столкнувшись с серьезными проблемами со здоровьем в 62 года, она поняла, что хочет преодолеть свой страх и начать плавать. С тех пор она — часть команды. «Мой организм все еще просыпается рано по привычке в понедельник и среду», — говорит Джойс о своей привычке тренироваться в местном бассейне, который был закрыт из-за ограничений, связанных с COVID-19.

В хорошей компании: Harlem Honeys & Bears 

Лютер Гэйлс

Лидер команды Лютер — бывший полицейский и морпех, а сейчас — заядлый атлет, танцовщик, тренер и настоящий денди. «Мы учим детей плавать, чтобы они в случае чего смогли спастись и помочь кому-то другому», — объясняет он.

В хорошей компании: Harlem Honeys & Bears 

Оливер Футе

«Когда я пришел в клуб, они уже были сложившейся командой, но я ее отлично дополнил», — говорит мужчина, которого команда называет исключительно «мистер Футе» или «тренер». Оливер — наставник команды, который участвует в водных шоу с 9 лет.

В хорошей компании: Harlem Honeys & Bears 

Леттис Грэм

Леттис, 98 лет, — самая возрастная участница команды Harlem Honeys & Bears. Она научилась плавать в 64 года после выхода на пенсию, что, по ее мнению, помогает ей поддерживать здоровье.

В хорошей компании: Harlem Honeys & Bears 

Оливер Футе

«Когда я пришел в клуб, они уже были сложившейся командой, но я ее отлично дополнил», — говорит мужчина, которого команда называет исключительно «мистер Футе» или «тренер». Оливер — наставник команды, который участвует в водных шоу с 9 лет.

В хорошей компании: Harlem Honeys & Bears 

Леттис Грэм

Леттис, 98 лет, — самая возрастная участница команды Harlem Honeys & Bears. Она научилась плавать в 64 года после выхода на пенсию, что, по ее мнению, помогает ей поддерживать здоровье.

В хорошей компании: Harlem Honeys & Bears 

Джин Миллер

«Я всю жизнь избегала плавания», — говорит Джин. Так продолжалось до тех пор, пока Harlem Honeys & Bears не заметили ее на неглубоком краю бассейна на занятии по аквааэробике. Вскоре они пригласили 63-летнюю Джин в команду. Благодаря команде она продолжает оставаться активной как в бассейне, так и за его пределами — к примеру, она преподает местной молодежи и участвует в таких мероприятиях, как парад African American Day Parade. «Когда я присоединилась к команде, то поняла, что дело даже не в том, что теперь я плаваю вместе с командой. Я осознала, что могу добиться большего», — так отзывается Джин о мотивации и вдохновении, которое подарила ей команда.

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В хорошей компании: Harlem Honeys & Bears 
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В хорошей компании: Harlem Honeys & Bears 
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В хорошей компании: Harlem Honeys & Bears 
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В хорошей компании: Harlem Honeys & Bears 
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В хорошей компании: Harlem Honeys & Bears 
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В хорошей компании: Harlem Honeys & Bears 
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В хорошей компании: Harlem Honeys & Bears 
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В хорошей компании: Harlem Honeys & Bears 
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В хорошей компании: Harlem Honeys & Bears 

Видео: Кинан Макуильям и Ориан Барки
Фотография: Фло Нгала
Текст: Роксан Фекейре

Впервые опубликовано: сентябрь 2020 г.

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