В хорошей компании: Harlem Honeys & Bears 

На небольшой тупиковой улочке немного в стороне от 135 Уэст-Стрит в Гарлеме пара десятков «старожилов», как они сами себя называют, приветствуют друг друга касанием локтей, а не привычными объятиями. На каждом из них — одинаковые красные спортивные костюмы и защитные маски. Они встретились впервые за несколько месяцев и обмениваются последними новостями, стоя неподалеку от оздоровительного центра Хансборо, который они называют «баней». В нем расположен крытый бассейн с потрясающей мозаикой на стенах — именно здесь мужчины и женщины из команды Harlem Honeys & Bears плавают и практикуют сложные балетные движения в воде. Эта команда по синхронному плаванию, состоящая исключительно из людей пожилого возраста, впервые всколыхнула мир спорта еще в 1979 году. По словам участницы команды Рашиды Али, название команды было вдохновлено сленгом 70-х. «Команда состоит из мужчин и женщин; женщин тогда часто назвали honey (сахарок, медок), а мед — любимая еда медведей! Так и появилось название Harlem Honeys & Bears», — вспоминает она.



Одни участники команды всю жизнь посвятили плаванию, и даже когда на бассейны распространилась политика сегрегации, они не отступились от цели. Другие же преодолели страх перед водой лишь ближе к 60 годам. Вместе они завоевали немало наград, преодолели трудности хронических заболеваний, по-настоящему сдружились и, что немаловажно, начали делиться своими знаниями и навыками с сообществом на уроках по плаванию для молодежи. «Для тренера главная награда — видеть, как ребята и девушки с легкостью скользят по водной глади», — говорит Лютер Гэйлс, лидер команды. Учитывая, что по статистике темнокожие молодые люди имеют больший риск случайно утонуть, Harlem Honeys & Bears не просто дарят возможность заниматься спортом, а действительно меняют мир к лучшему.