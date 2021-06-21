В хорошей компании: Соперницы на ринге и подруги в жизни 

Итак, в клуб Princess мужчинам вход воспрещен. Почему важно, чтобы боксерский клуб был только женским?

Гон Цзин: мужчины дерутся за счет силы и мощи. Для женщин же важны техника, точность и правильная стратегия. В группе с парнями я чувствую, что должна доказать, что я на что-то способна. Поэтому я хотела тренироваться с женщинами, но в то время у нас не было подходящего места. С этого всё и началось.

Хан Биин: в Китае не много женских боксерских клубов, и я думаю, что наш клуб был единственным, когда мы начинали. Это безопасное место, где можно заниматься и не беспокоиться о том, что удары будут слишком сильными.

Чжон Чжэн: мне нравятся занятия в маленьких группах с близкими подругами, а также высокий уровень работы тренеров, которые с пониманием относятся к каждому подопечному.