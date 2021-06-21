В хорошей компании: Соперницы на ринге и подруги в жизни 

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Соперницы на ринге и подруги в жизни
Участницы этого женского спортклуба в Шанхае не только нарушают привычные гендерные стандарты, но и обретают внутреннюю силу.
«В хорошей компании» — это рубрика о командах и клубах, которые меняют привычный расклад сил в своих видах спорта.
В небольшом боксерском клубе в Шанхае группа женщин — учителей, менеджеров, домохозяек и мам — завязывают шнурки и обматывают костяшки пальцев. У входа лежат ряды перчаток ярких цветов и розовых гантелей. Атлетки бьют по грушам в такт энергичной электронной музыке. Смех и шутки заполняют стены женского боксерского клуба Princess перед выходом участниц на ринг.
Этот боксерский клуб почти как дом для сообщества женщин-боксеров, которые приезжают сюда не только потренироваться, но и просто вместе провести время. Хотя бокс и не считается командным видом спорта, здесь женщины доказывают, что это не так. Вместе они тренируются, чтобы стать увереннее, обрести физическую и психологическую силу и отправить в нокаут тех, кто в них сомневается.
Цзин Ян ведет бой с тенью.
Женский боксерский клуб Princess начал работу в 2010 году в арендованной танцевальной студии. Изначально основательница клуба Гон Цзин искала место, где можно было бы заниматься боксом с несколькими подругами. Сейчас же это полноценный клуб с двумя локациями в Шанхае, десятком тренеров и сотнями участниц.
Тренируясь несколько раз в неделю в группах по 10–15 человек, женщины устанавливают крепкие связи, которые сохраняются и за пределами ринга. «Мы как семья», — говорит Гон Цзин, которая впервые надела боксерские перчатки в 12 лет, вдохновившись папой, который увлекался боксом в юности. Шесть лет спустя она начала выступать профессионально, а сейчас, в свои 32, она продолжает заниматься любимым делом.
Цзу Циан, Хэ Ю, Ли Чаоцион наблюдают бой на ринге.
Слева направо: Цзу Циан, Хэ Ю, Ли Чаоцион, Сан Йинг и Ван Лей наблюдают бой на ринге.
Среди ее подопечных Хан Биин, которая недавно из учащейся стала тренером с частичной занятостью, и Чжон Чжэн, которая занимается в клубе дважды в неделю уже больше четырех лет. Вместе с опытными участницами клуба Princess Гэ Фансин и Ду Цзинцзин они обсуждают, как молодые китаянки отказываются от устаревших стандартов и создают новые.
Мы говорим о связях, возникающих на ринге, нокаутах и поддержке друг друга.
Итак, в клуб Princess мужчинам вход воспрещен. Почему важно, чтобы боксерский клуб был только женским?
Гон Цзин: мужчины дерутся за счет силы и мощи. Для женщин же важны техника, точность и правильная стратегия. В группе с парнями я чувствую, что должна доказать, что я на что-то способна. Поэтому я хотела тренироваться с женщинами, но в то время у нас не было подходящего места. С этого всё и началось.
Хан Биин: в Китае не много женских боксерских клубов, и я думаю, что наш клуб был единственным, когда мы начинали. Это безопасное место, где можно заниматься и не беспокоиться о том, что удары будут слишком сильными.
Чжон Чжэн: мне нравятся занятия в маленьких группах с близкими подругами, а также высокий уровень работы тренеров, которые с пониманием относятся к каждому подопечному.
Почему здесь так много розового?
Гон Цзин: [смеется] я знаю, что не все девушки обожают розовый. Просто это мой любимый цвет. Это не значит, что спортзал для женщин должен быть только розовым.
Каково это — быть частью такого сообщества?
Гон Цзин: мы поддерживаем друг друга. Когда девушки из нашей команды выходят на ринг, мы кричим их имена и подбадриваем их словами:„Pǔ lín, Jiāyóu!”». [«Pǔ lín» — первые два иероглифа названия спортзала, часть слова «Принцесса». «Jiāyóu» означает «добавить топлива», что можно перевести как «поднажми».] Во время боев в зале обычно стоит шум он нашей громкой поддержки.
Чан Итин наблюдает за спарринг-тренировкой.
Чему научили тебя занятия боксом в клубе?
Хан Биин: я научилась работать в команде и стала терпимее. Хотя это и шоу одной женщины на ринге, у тебя всё равно есть тренер и партнеры. Так что это действительно командный спорт. Конечно, ужасно видеть, как к твоему лицу летит кулак, но благодаря практике и командной работе, ты учишься выполнять идеальные удары.
Гон Цзин: я научилась быть смешной и независимой. В боксе важно не начать бой, а суметь постоять за себя.
Чжон Чжэн: сначала я нервничала, и мне важно было победить. Но через какое-то время, я узнала, что [бокс] больше об уважении к сопернику, чем о демонстрации навыков, которым я научилась на тренировках, и о том, чтобы пытаться добиться большего.
Корги Гон Цзин по кличке Укон на собрании команды после занятия.
Как отношения, сформированные в спортзале, помогают за пределами ринга?
Гон Цзин: мы стали близкими друзьями. Мы болтаем, когда готовимся к тренировке, и часто ходим поесть вместе после нее. Многие из нас давно знают друг друга, поэтому можно сказать, что у нас очень близкие отношения.
Хан Биин: на ринге мы боремся как противники, но за его пределами мы не просто партнеры по тренировкам. Мы жалуемся на своих начальников и коллег в группах WeChat. Бокс дает нам всем возможность выпустить пар. А если у нас проблемы на работе или в личной жизни, мы находим здесь поддержку.
Слева направо: Сю Цзи, Хэ Ю, Чжон Чжэн, Ван Лей, Цу Циан
Как бокс меняет отношение к женщинам в Китае?
Гэ Фансин: когда я начинала [шесть лет назад], было не так много женщин, которые хотели заниматься боксом. Но со временем больше женщин начали приходить в этот спорт и оставаться в нем. Теперь мы видим, как всё больше женщин узнают о своей силе с помощью бокса.
Ду Цзинцзин: всё больше людей начинают воспринимать бокс как женский спорт, а не просто ассоциировать его с насилием. Мы показываем, что сила может быть красивой.
После тренировки Гон Цзин снимает перчатки и разматывает тейп. Ее пес корги по кличке Укон прыгает к ней, она усаживает его на колени и перекатывает на спину, чтобы почесать животик. Собравшиеся вокруг девушки смеются. Это женщины, которые всего несколько часов вошли в студию. Но по их осанке можно сказать, что сейчас в них что-то изменилось. Серия раундов словно подключила их к источнику той силы, о которой говорила Ду Цзинцзин. Теперь они готовы принять любой вызов. Важный матч, рабочее совещание, плохой день: просто уклонись от удара, нанеси свой и отправь противника в нокаут.
Текст: Кристал Уайлд
Фото: Лу Ян
Впервые опубликовано: сентябрь 2020 г.