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      Здоровый кишечник

      Желудочно-кишечный тракт, который включает в себя кишечник и другие органы пищеварения, не просто переваривает пищу. Он оказывает влияние практически на каждую область и функцию твоего тела, что делает его основой здоровья всего организма.

      Как здоровье кишечника влияет на общее состояние здоровья

      «В человеческом теле и на его поверхности в три раза больше микробных клеток, чем человеческих», — говорит Джослин Харрисон, дипломированный диетолог и соучредитель Pacific Nutrition Partners в Лос-Анджелесе. (К микробным клеткам относятся вирусы, бактерии и грибки, а к клеткам человека — лейкоциты, тромбоциты, клетки кожи, половые клетки, жировые клетки и многие другие.) Большинство этих клеток живут в толстом кишечнике, и они являются неотъемлемой частью работы иммунной системы, метаболизма, деятельности мозга и других процессов.

      Эти микробы содержат как полезные, так и вредные бактерии, но в здоровом кишечнике полезных бактерий больше, чем вредных. Джослин поясняет, что когда ты качественно питаешься, употребляя в пищу натуральные продукты, богатые клетчаткой, и заботишься о себе, ты создаешь основу для правильного функционирования ЖКТ и общего здоровья.

      Если среда в организме становится более благоприятной для вредных микробов, могут проявиться различные заболевания сердечно-сосудистой системы, проблемы с весом, депрессия и тревожность, утомляемость и воспалительные процессы. Кроме того, это может привести к стрессу, связанному с головными болями, кожными проблемами и даже нарушениями сна. (Если у тебя есть какой-либо из этих симптомов и ты не знаешь его природу, обратись к гастроэнтерологу.) Эти проблемы, в свою очередь, могут нанести серьезный ущерб микроорганизмам, составляющим кишечную флору. Но это работает и в обратную сторону: «Если ты начнешь предпринимать действия для восстановления здоровья кишечника, это может привести в норму и другие системы, и наоборот», — говорит Джослин.

      Даже ученые все еще не могут до конца понять, как это работает. Большинство исследований кишечника проводилось на животных, так как выяснение того, как бактерии кишечника влияют на мозг, требует непосредственного наблюдения обоих, а это невозможно осуществить на живом человеке, рассказывает доктор наук Моника Флешнер, профессор кафедры интегративной физиологии и центра нейробиологии в Колорадском университете в Боулдере, которая активно проводит собственные исследования. Но чем больше исследователи изучают возможности кишечника, тем больше они узнают о том, как мы можем максимально реализовать его потенциал. Вот что они предлагают на данный момент:

      «Если ты начнешь предпринимать действия для восстановления здоровья кишечника, это может привести в норму и другие системы, и наоборот».

      Джослин Харрисон, дипломированный диетолог и соучредитель Pacific Nutrition Partners в Лос-Анджелесе

      1. Поддерживай полезные бактерии.
        Имеется в виду, что «нужно создавать среду, пригодную для выращивания цветов, а не сорняков», — говорит Джослин, специализирующаяся на проблемах ЖКТ. Лучший способ стимулировать рост полезных микробов — употреблять в пищу цельные растительные продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как фрукты, овощи, цельные злаки и бобовые. Особенно полезна растворимая или «пребиотическая» клетчатка, содержащаяся в луке, чесноке, бананах, цельных злаках и топинамбуре. Так или иначе, Джослин уверяет, что ты заметишь изменения в своем состоянии спустя всего несколько дней после смены диеты.
      2. Откажись от вредной пищи.
        «Пища, подвергнутая интенсивной обработке, и большое количество мяса способствуют росту числа вредных микробов, — говорит Джослин. — Были проведены интереснейшие исследования связи между распространенной в США диетой на основе обработанных продуктов, таких как замороженная пицца, хот-доги и газированные напитки, и уровнем тревожности и депрессии». Недостаток клетчатки и других питательных веществ, как правило, приводит к голоданию полезных бактерий, и власть захватывают вредные.

        Если ты собираешься приготовить мясо, выбирай органический продукт местных поставщиков, выкармливающих скот на траве, а если это слишком дорого, покупай лучшее мясо, которое можешь себе позволить. Чтобы получать достаточное количество клетчатки и других растительных питательных веществ, Джослин советует дополнять мясо цельными злаками, бобовыми и овощами.
      3. Обрети спокойствие.
        «В состоянии стресса организм вырабатывает адреналин, который создает благоприятную среду для ненужных нам бактерий», — говорит Джослин. А чрезмерное количество вредных бактерий может привести к еще большему стрессу и чувству тревоги. Развивая осознанность, ты будешь лучше справляться с любыми напряженными ситуациями. Джослин рекомендует в таком случае уделить несколько минут медитации или прогуляться на улице.
      4. Выбирай полезные добавки.
        Пребиотики кормят бактерии, а пробиотики — это живые полезные бактерии, помогающие поддерживать баланс в кишечнике. Существует множество продуктов и напитков, богатых пробиотиками — например, кимчи, мисо и комбуча. Регулярно включая эти продукты в свой рацион (в идеале — по одной порции каждый день), ты улучшаешь здоровье кишечника. По словам Ким Калп, дипломированного диетолога и владелицы компании Gut Health Connection в области залива Сан-Франциско, йогурт и кефир оказывают наибольшее влияние на ЖКТ.
      5. Больше спи.
        «Если ты плохо спишь, это может привести к нарушению баланса бактерий в желудочно-кишечном тракте, и ты начнешь хотеть продукты, которые будут питать доминирующие патогенные бактерии», — говорит Джослин. А это, в свою очередь, снова «приводит к проблемам со сном». Согласно данным американского Национального фонда по проблемам сна, большинству взрослых ночью требуется от семи до девяти часов сна. Даже если ты не чувствуешь усталости, не нужно сокращать время сна хотя бы ради кишечника.
      6. Тренируйся.
        Согласно исследованию на животных, опубликованному в PLOS One, регулярные физические нагрузки, особенно аэробные, способствуют образованию более благоприятной микрофлоры кишечника, что, в свою очередь, оказывает благотворное влияние на работу мозга. Пока еще не существует общепринятых рекомендаций по физической нагрузке для здоровья кишечника, но уже есть множество исследований, демонстрирующих преимущества по крайней мере 150 минут умеренных аэробных упражнений в неделю (и вдвое меньше интенсивных) и хотя бы двух дней силовых тренировок.

      Уже в курсе всех этих советов? Так и должно быть. То, что способствует улучшению твоего здоровья в целом, также помогает поддерживать бесперебойную работу кишечника. Следуй этим советам, и твои кишечник, мозг и все тело будут тебе благодарны.

      Как здоровье кишечника влияет на общее состояние здоровья

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