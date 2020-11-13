Как здоровье кишечника влияет на общее состояние здоровья

«В человеческом теле и на его поверхности в три раза больше микробных клеток, чем человеческих», — говорит Джослин Харрисон, дипломированный диетолог и соучредитель Pacific Nutrition Partners в Лос-Анджелесе. (К микробным клеткам относятся вирусы, бактерии и грибки, а к клеткам человека — лейкоциты, тромбоциты, клетки кожи, половые клетки, жировые клетки и многие другие.) Большинство этих клеток живут в толстом кишечнике, и они являются неотъемлемой частью работы иммунной системы, метаболизма, деятельности мозга и других процессов.



Эти микробы содержат как полезные, так и вредные бактерии, но в здоровом кишечнике полезных бактерий больше, чем вредных. Джослин поясняет, что когда ты качественно питаешься, употребляя в пищу натуральные продукты, богатые клетчаткой, и заботишься о себе, ты создаешь основу для правильного функционирования ЖКТ и общего здоровья.



Если среда в организме становится более благоприятной для вредных микробов, могут проявиться различные заболевания сердечно-сосудистой системы, проблемы с весом, депрессия и тревожность, утомляемость и воспалительные процессы. Кроме того, это может привести к стрессу, связанному с головными болями, кожными проблемами и даже нарушениями сна. (Если у тебя есть какой-либо из этих симптомов и ты не знаешь его природу, обратись к гастроэнтерологу.) Эти проблемы, в свою очередь, могут нанести серьезный ущерб микроорганизмам, составляющим кишечную флору. Но это работает и в обратную сторону: «Если ты начнешь предпринимать действия для восстановления здоровья кишечника, это может привести в норму и другие системы, и наоборот», — говорит Джослин.



Даже ученые все еще не могут до конца понять, как это работает. Большинство исследований кишечника проводилось на животных, так как выяснение того, как бактерии кишечника влияют на мозг, требует непосредственного наблюдения обоих, а это невозможно осуществить на живом человеке, рассказывает доктор наук Моника Флешнер, профессор кафедры интегративной физиологии и центра нейробиологии в Колорадском университете в Боулдере, которая активно проводит собственные исследования. Но чем больше исследователи изучают возможности кишечника, тем больше они узнают о том, как мы можем максимально реализовать его потенциал. Вот что они предлагают на данный момент: