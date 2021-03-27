Как развитие ловкости поможет снизить риск травм и улучшить результаты

1. Начни с торможения



«Понимание того, как правильно поглощать ударные нагрузки и стабилизировать тело, входит в основу тренировок на развитие ловкости, — объясняет Брайан. — Перед тем как стартовать, нужно научиться тормозить». Вот небольшой тест, который поможет тебе узнать, с чем тебе начинать работать. После небольшой разминки встань, поставив ноги на ширину бедер, как можно быстрее выполни приседание и замри в нижнем положении. А теперь посмотри, держишься ли ты ровно или слегка покачиваешься? «Если ты стабильно держишь позу, это значит, что у тебя развит контроль над положением тела в динамичных движениях. Однако если чувствуешь, что не удерживаешь равновесие, то дополнительное усилие или амплитуда — например, прыжок из этого приседа — закончатся плачевно, потому что твое тело еще не приспособлено к динамической нагрузке после торможения», — говорит Брайан.



Если ты теряешь равновесие, тебе нужно поработать над стабилизацией перед тем, как развивать ловкость. Брайан Нуньес рекомендует следующее упражнение: попробуй встать ровно, а затем быстро поменяй положение и попробуй удержать равновесие на одной ноге. Через 3–5 секунд выполни упражнение с другой ногой и повтори несколько раз. Если у тебя всё еще возникают проблемы с балансом, добавь больше упражнений на одну ногу в программу тренировок и выполняй их несколько раз в неделю.





2. Смена направления



Как только тебе удастся достичь успехов в стабилизации, можно начать прорабатывать ловкость. Однако Брайан напоминает: «Жизнь — не прямая дорожка». Это значит, что двигаемся мы не только в одном направлении, и тренировки должны учитывать все три плоскости: сагиттальную (движение вперед и назад), поперечную (поворот слева направо и наоборот) и фронтальную (или боковую — движение из стороны в сторону).



«Ты можешь установить координационную лестницу или сделать ее самостоятельно с помощью мела или клейкой ленты. Так ты сможешь отрабатывать движение во всех трех плоскостях», — говорит он. Это включает шаги вперед-назад и в стороны. Главная задача — четко ставить ноги внутри лестницы или за ней, чтобы совершенствовать ориентацию в пространстве. «Чем более уверенными будут твои движения, тем большую скорость ты сможешь развивать при движениях в любом направлении и меньше беспокоиться о риске упасть или потерять положение так, что ты не сможешь его быстро восстановить», — объясняет Брайан. Если ты не знаешь, как делать упражнения с лестницей, поищи в Google и переходи только на сайты с информацией от проверенных тренеров.





3. Работа с рефлексами



Теперь, когда у тебя лучше получаются движения во всех плоскостях и риск упасть ниже, пришла пора проработать последнюю ступень — рефлексы. «Такие тренировки, как бросание теннисного мяча или медбола в стену, чтобы поймать его, или даже простые игры, где тебе нужно удерживать воздушный шарик от падения, заставляют тебя двигаться динамично в ответ на непредсказуемые движения объекта, — поясняет Брайан. — Ты задействуешь все три плоскости движения — делаешь приседы, повороты и шаги в сторону — и тебе приходится ускоряться и тормозить, что позволяет максимально контролировать тело. Со временем такие движения станут для тебя естественными даже при игре на максимальной скорости».



«Если хочешь усложнить задачу, попробуй бросать мяч или отбрасывать шарик в разных направлениях», — советует Брайан. Чем больше ты тренируешься двигаться в условиях непредсказуемости, тем лучше станут твои рефлексы.