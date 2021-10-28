Первые: Натан Фелио нашел себя в танце

А сам Натан как всегда концентрируется на своих целях. «Я хочу доказать ей, что я могу добиться успеха», — говорит Натан, который ставит под сомнение заблуждения в танцевальной сфере. Он уже столкнулся с некоторыми расистскими стереотипами о том, как «чернокожие люди хорошо танцуют», но в то же время не могут стать классическими танцорами. Своим упорным трудом он хочет разрушить и эти стереотипы.



Бельгия — это следующий пункт успеха Натана. Там его только что утвердили на позицию тренера в 3-летней престижной консерваторской танцевальной программе. А что потом? Он мыслит масштабно. Он вдохновлен работами знаменитых современных хореографов, таких как Джейкоб Джонас и Джеймс Уилтон. Натан уже размышляет, что ждет его в этой сфере, будь то интерпретация мюзиклов или переход из танцовщиков в хореографы.



«Век танцовщика короток, — говорит он. — Нужно обезопасить себя».