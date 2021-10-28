Первые: Натан Фелио нашел себя в танце

Культура
Путь этого танцовщика на сцену лежал через поиск себя и преодоление стереотипов
Натан Фелио пошел против ожиданий общества и родителей, стал первым танцовщиком в своей семье.
«Первые» — это рубрика о людях, разрушающих стереотипы в спорте и в жизни.
В 21 год Натан Фелио уже знает, чего он хочет больше всего в жизни: стать профессиональным танцовщиком. И он идет против ожиданий семьи и общества, чтобы добиться этого.
«Я не хочу ни о чем сожалеть», — говорит этот уроженец Франции о своем стремлении.
Путь Натана к сцене не похож на путь других молодых мужчин, которые думали, что для них спорт начинается и заканчивается соревнованиями на поле или площадке.
«В школе мальчикам предлагался футбол, а танцы — девочкам, — говорит Натан, который вырос в Тулузе, вспоминая свои первые суждения. — У меня была картинка с балеринами, танцующими классический танец в пачках. Я не хотел быть как они. Я не знал, что могу бросить вызов этому гендерному стереотипу».
Натан, который очень близок со своей матерью и хочет проводить больше времени с отцом, занимался футболом, как мальчики в его классе. А затем плаванием. Затем легкой атлетикой. А затем боевыми искусствами. Но он не любил ни один из этих видов спорта. «Тренер кричит на тебя и это не приносит удовольствия», — говорит Натан.
В итоге мама отдала его в известную цирковую академию Тулузы Le Lido. Именно там педагог впервые увидел потенциал Натана и убедил его поступать на отделения танца консерваторию. «Он раскрыл то, что я скрывал, потому что сначала не думал, что это [было] возможно», — говорит Натан.
В школе мальчикам предлагался футбол, а танцы — девочкам... Я не знал, что могу бросить вызов этому гендерному стереотипу».
Однако когда о желании Натана узнали, он столкнулся с другим препятствием: убедить маму, успешного инженера, что он мог бы построить карьеру в сфере искусства. Он упорно работал в танцклассе по 80 часов в неделю и при этом проходил 2-летнюю программу обучения по международной торговле. «Было непросто, но это была цена за возможность заниматься любимым делом», — говорит Натан, который тогда избегал разговора с мамой.
«Сначала я не говорил напрямую о том, что я хочу танцевать. Я знал, что это было трудно принять», — говорит Натан. Он добавляет, что хотя мама гордится его танцевальными достижениями, она по-прежнему беспокоится (как и многие родители) о том, может ли ее сын использовать свой творческий потенциал и таланты для того, чтобы зарабатывать на жизнь.
А сам Натан как всегда концентрируется на своих целях. «Я хочу доказать ей, что я могу добиться успеха», — говорит Натан, который ставит под сомнение заблуждения в танцевальной сфере. Он уже столкнулся с некоторыми расистскими стереотипами о том, как «чернокожие люди хорошо танцуют», но в то же время не могут стать классическими танцорами. Своим упорным трудом он хочет разрушить и эти стереотипы.
Бельгия — это следующий пункт успеха Натана. Там его только что утвердили на позицию тренера в 3-летней престижной консерваторской танцевальной программе. А что потом? Он мыслит масштабно. Он вдохновлен работами знаменитых современных хореографов, таких как Джейкоб Джонас и Джеймс Уилтон. Натан уже размышляет, что ждет его в этой сфере, будь то интерпретация мюзиклов или переход из танцовщиков в хореографы.
«Век танцовщика короток, — говорит он. — Нужно обезопасить себя».
«Не хочу ни о чем жалеть».
Текст: Дженнифер Падьеми
Фото: Лунсени Сумах
Фильм: Сара МакДауэлл, Натан Феликс
Впервые опубликовано: август 2020 г.