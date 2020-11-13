Как улучшить качество сна, если работаешь допоздна

Здесь важную роль играют два фактора: технологии и сама работа. По словам Чарльза, воздействие коротковолнового синего света с экрана компьютера или телефона может привести к тому, что мозг будет медленнее высвобождать мелатонин — гормон, который помогает заснуть. (Небольшое замечание: Чарльз уверяет, что телевизоры могут не излучать свет с такой же длиной волны, как другие устройства, поэтому просмотр чего-то расслабляющего перед сном не должен нарушить процесс.)



Если работа стимулирует эмоциональные или когнитивные процессы, то «в итоге для засыпания потребуется больше времени, а это сократит общее время сна, и организм будет менее отдохнувшим на следующий день», — говорит Чарльз. Он также добавляет, что это может сократить фазу быстрого сна. Согласно данным американского Национального фонда по проблемам сна, фаза быстрого сна — это цикл, который положительно сказывается на обучении, памяти и настроении. Если ты перфекционист, вероятно, тебе не захочется упускать этот цикл.



Предположим, твой руководитель не хочет продлевать сроки, и тебе не удается спать больше семи часов каждую ночь (если это не так, мы выражаем руководителю свое признание). Вот несколько способов повысить качество сна.

Огради себя от синего света

Как правило, выработка мелатонина начинается за 4–6 часов до сна. Несмотря на то что нет четких предписаний в отношении времени, когда нужно начинать отключать устройства, Чарльз говорит, что идеальный срок — 4 часа, а минимальный — 1 час. Если тебе нужно ежедневное напоминание, добавь его в рабочий календарь. Если у тебя слишком много работы, распечатай максимум материалов на бумаге, загрузи приложение с фильтром синего света или надень очки с защитой от синего света — в них используются специальные линзы, блокирующие волны, которые нарушают режим сна.

Начинай работать раньше

Думаешь, что по ночам ты эффективнее и креативнее? Наука не поддерживает тебя в этом. «Эффективность когнитивной деятельности, то есть то, насколько быстро, точно и легко твой мозг обрабатывает информацию, всегда будет выше, если мозг как следует отдохнул», — говорит Чарльз. Если у тебя нестандартный график или много переработок, выполняй задачи, требующие интенсивной умственной работы, когда чувствуешь бодрость, а не под конец дня. «Если ты будешь выполнять сложные задачи раньше, качество твоего сна будет лучше, так же как и качество работы», — говорит Чарльз.

Выработай привычку

Согласно данным Национального института общемедицинских наук США, хаотичный распорядок дня может нарушить работу организма (например, суточный биоритм, который определяет, когда ты спишь и бодрствуешь), а это может привести к набору лишнего веса и эмоциональной подавленности. Если ты не можешь не работать допоздна, попробуй приучить к этому свой организм, как делают медсестры, работающие в ночную смену. По словам Линды Сакетт-Лундин, научного сотрудника Хронобиологического центра Халберга в Миннеаполисе, нужно попытаться сдвинуть время ужина, отхода ко сну и пробуждения. Главное, чтобы новый график стал постоянным.



И помни, что лучшие сотрудники — те, кто заботится о себе в свободное от работы время. Приоритизируя свой сон, ты оказываешь услугу всей команде.