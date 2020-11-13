Как улучшить качество сна, если работаешь допоздна

У многих людей сейчас нет отгороженного рабочего места, и они не могут разграничивать работу и личную жизнь. Ты можешь вдруг обнаружить, что проверяешь почту за ужином или уже не следишь за происходящим в сериале, который обычно помогает отвлечься, потому что сверяешься со своим списком дел. Можно предположить, что ты будешь спать лучше, если просто выделишь больше времени на сон, потому что на момент отхода ко сну твой организм измотан. Но эксперты утверждают, что это не так.
«Работа в позднее время, особенно за компьютером, может привести к физическому и психологическому перевозбуждению, подобному тому, какое вызывает кофеин или никотин. Это может снизить качество и эффективность сна», — говорит Чарльз Самуэльс, доктор медицинских наук и главный врач центра Centre for Sleep & Human Performance в Калгари, провинция Альберта.
Предположим, на часах 21:00, и ты отвечаешь на письмо о сложном проекте. Через двадцать минут, умываясь, ты все еще думаешь об этом. Еще спустя пятнадцать минут ты забираешься под одеяло. Вместо усталости ты чувствуешь возбуждение, из-за которого тебе будет сложно уснуть.
«Работа в позднее время, особенно за компьютером, может привести к физическому и психологическому перевозбуждению, подобному тому, какое вызывает кофеин или никотин».
Чарльз Самуэльс, доктор медицинских наук и главный врач центра Centre for Sleep & Human Performance
Здесь важную роль играют два фактора: технологии и сама работа. По словам Чарльза, воздействие коротковолнового синего света с экрана компьютера или телефона может привести к тому, что мозг будет медленнее высвобождать мелатонин — гормон, который помогает заснуть. (Небольшое замечание: Чарльз уверяет, что телевизоры могут не излучать свет с такой же длиной волны, как другие устройства, поэтому просмотр чего-то расслабляющего перед сном не должен нарушить процесс.)
Если работа стимулирует эмоциональные или когнитивные процессы, то «в итоге для засыпания потребуется больше времени, а это сократит общее время сна, и организм будет менее отдохнувшим на следующий день», — говорит Чарльз. Он также добавляет, что это может сократить фазу быстрого сна. Согласно данным американского Национального фонда по проблемам сна, фаза быстрого сна — это цикл, который положительно сказывается на обучении, памяти и настроении. Если ты перфекционист, вероятно, тебе не захочется упускать этот цикл.
Предположим, твой руководитель не хочет продлевать сроки, и тебе не удается спать больше семи часов каждую ночь (если это не так, мы выражаем руководителю свое признание). Вот несколько способов повысить качество сна.
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