Skip to content. (Press Enter)
|

Популярные поисковые запросы

Лучшие совпадения

      Поддержка тренеров

      Работа не должна влиять на сон

      У многих людей сейчас нет отгороженного рабочего места, и они не могут разграничивать работу и личную жизнь. Ты можешь вдруг обнаружить, что проверяешь почту за ужином или уже не следишь за происходящим в сериале, который обычно помогает отвлечься, потому что сверяешься со своим списком дел. Можно предположить, что ты будешь спать лучше, если просто выделишь больше времени на сон, потому что на момент отхода ко сну твой организм измотан. Но эксперты утверждают, что это не так.

      Как улучшить качество сна, если работаешь допоздна

      «Работа в позднее время, особенно за компьютером, может привести к физическому и психологическому перевозбуждению, подобному тому, какое вызывает кофеин или никотин. Это может снизить качество и эффективность сна», — говорит Чарльз Самуэльс, доктор медицинских наук и главный врач центра Centre for Sleep & Human Performance в Калгари, провинция Альберта.

      Предположим, на часах 21:00, и ты отвечаешь на письмо о сложном проекте. Через двадцать минут, умываясь, ты все еще думаешь об этом. Еще спустя пятнадцать минут ты забираешься под одеяло. Вместо усталости ты чувствуешь возбуждение, из-за которого тебе будет сложно уснуть.

      «Работа в позднее время, особенно за компьютером, может привести к физическому и психологическому перевозбуждению, подобному тому, какое вызывает кофеин или никотин».

      Чарльз Самуэльс, доктор медицинских наук и главный врач центра Centre for Sleep & Human Performance

      Здесь важную роль играют два фактора: технологии и сама работа. По словам Чарльза, воздействие коротковолнового синего света с экрана компьютера или телефона может привести к тому, что мозг будет медленнее высвобождать мелатонин — гормон, который помогает заснуть. (Небольшое замечание: Чарльз уверяет, что телевизоры могут не излучать свет с такой же длиной волны, как другие устройства, поэтому просмотр чего-то расслабляющего перед сном не должен нарушить процесс.)

      Если работа стимулирует эмоциональные или когнитивные процессы, то «в итоге для засыпания потребуется больше времени, а это сократит общее время сна, и организм будет менее отдохнувшим на следующий день», — говорит Чарльз. Он также добавляет, что это может сократить фазу быстрого сна. Согласно данным американского Национального фонда по проблемам сна, фаза быстрого сна — это цикл, который положительно сказывается на обучении, памяти и настроении. Если ты перфекционист, вероятно, тебе не захочется упускать этот цикл.

      Предположим, твой руководитель не хочет продлевать сроки, и тебе не удается спать больше семи часов каждую ночь (если это не так, мы выражаем руководителю свое признание). Вот несколько способов повысить качество сна.

      1. Огради себя от синего света
        Как правило, выработка мелатонина начинается за 4–6 часов до сна. Несмотря на то что нет четких предписаний в отношении времени, когда нужно начинать отключать устройства, Чарльз говорит, что идеальный срок — 4 часа, а минимальный — 1 час. Если тебе нужно ежедневное напоминание, добавь его в рабочий календарь. Если у тебя слишком много работы, распечатай максимум материалов на бумаге, загрузи приложение с фильтром синего света или надень очки с защитой от синего света — в них используются специальные линзы, блокирующие волны, которые нарушают режим сна.
      2. Начинай работать раньше
        Думаешь, что по ночам ты эффективнее и креативнее? Наука не поддерживает тебя в этом. «Эффективность когнитивной деятельности, то есть то, насколько быстро, точно и легко твой мозг обрабатывает информацию, всегда будет выше, если мозг как следует отдохнул», — говорит Чарльз. Если у тебя нестандартный график или много переработок, выполняй задачи, требующие интенсивной умственной работы, когда чувствуешь бодрость, а не под конец дня. «Если ты будешь выполнять сложные задачи раньше, качество твоего сна будет лучше, так же как и качество работы», — говорит Чарльз.
      3. Выработай привычку
        Согласно данным Национального института общемедицинских наук США, хаотичный распорядок дня может нарушить работу организма (например, суточный биоритм, который определяет, когда ты спишь и бодрствуешь), а это может привести к набору лишнего веса и эмоциональной подавленности. Если ты не можешь не работать допоздна, попробуй приучить к этому свой организм, как делают медсестры, работающие в ночную смену. По словам Линды Сакетт-Лундин, научного сотрудника Хронобиологического центра Халберга в Миннеаполисе, нужно попытаться сдвинуть время ужина, отхода ко сну и пробуждения. Главное, чтобы новый график стал постоянным.

        И помни, что лучшие сотрудники — те, кто заботится о себе в свободное от работы время. Приоритизируя свой сон, ты оказываешь услугу всей команде.

      Добейся большего

      Чтобы получить больше рекомендаций экспертов по образу мышления, движению, питанию, восстановлению и сну, зайди в приложение Nike Training Club.

      Попробуй NTC

      Добейся большего

      Чтобы получить больше рекомендаций экспертов по образу мышления, движению, питанию, восстановлению и сну, зайди в приложение Nike Training Club.

      Попробуй NTC

      Связанные истории

      Как научиться засыпать в нужный момент

      Поддержка тренеров

      Научись засыпать, когда нужно

      Как сон влияет на иммунитет

      Поддержка тренеров

      Как сон влияет на иммунитет

      Что такое острая инсомния, и как с ней бороться?

      Поддержка тренеров

      Как справиться с острой бессонницей

      Продукты для здорового сна

      Поддержка тренеров

      Питание для здорового сна

      Как настроить биологические часы для улучшения сна и повышения энергии

      Тренировки

      Как настроить биологические часы для улучшения сна и повышения энергии