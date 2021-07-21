Наша игра: американский футбол для команд из шести игроков

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Свои правила: американский футбол «6 на 6»
Эта результативная версия популярной игры помогает жителям стремительно меняющегося техасского городка Марфа поддерживать традиции.
«Свои правила» — это рубрика о необычных видах спорта, которыми занимаются атлеты в разных странах мира.
Идет вторая четверть финальной игры футбольного сезона, подорванного пандемией. На поле команда «Шортонс» из Марфы. Джон Агуэро, квотербек и бегущий команды «Шортонс» в одном лице, принимает передачу и бросает мяч Итану Зубиа, стартовому квотербеку, который пересекает линию розыгрыша.
Итан пробегает 13 метров в сторону противника, далеко за свою линию нападения из трех человек (на поле всего 12 игроков). Он уклоняется от одного защитника команды «Ван Хорн Иглз», затем от другого. Под натиском он передает мяч в сторону зачетной зоны ресиверу «Шортонс», Йену Маркезу, который ловит мяч в прыжке. Тачдаун! Болельщики Марфы, проехавшие более часа на машине, чтобы добраться до стадиона «Иглз» в Ван-Хорне, в диком восторге.
Несмотря на то что команда «Иглз», играющая на домашнем поле, ведет со счетом 34–12 в первой половине игры, последний тачдаун «Шортонс» дает им надежду не попасть под правило 45 очков (согласно которому, команда, ведущая с отрывом более чем 45 очков к концу второй четверти или во второй половине игры, побеждает). В типичном школьном футбольном матче преимущество в 45 баллов стало бы причиной для всеобщего недоумения. Но в этой ускоренной версии игры, где один пропущенный ход может привести к тачдауну, это не редкость.
Это не обычный американский футбол.
Это американский футбол «6 на 6».
Город Марфа и кризис самоопределения
Для жителей Марфы игра в американский футбол, тренировки и походы на матчи — неотъемлемая часть местной культуры. Карантинные меры позволили жителям осознать, как для них важны матчи вечером по пятницам, и как легко они могли этого лишиться.
В последние годы городок Марфа превратился в оплот искусства и культуры, чьи изысканные рестораны, модные отели и выставки пользуются большой популярностью у туристов. Однако эти изменения вынуждали уходить с рынка преподавателей, рабочих и жителей, чьи семьи жили в городе не одно поколение. Большинство из них не в восторге от быстрорастущих цен за аренду, модных бутиков и стейков стоимостью 60 долларов.
В сплоченном сообществе численностью всего 2000 человек, находящемся почти в 320 км от Эль-Пасо, футбол — это то, что всех объединяет. «Приезжая в город, повсюду видишь раскрашенные окна, флаги, атрибуты Марфы и фиолетово-белые цвета, — говорит главный тренер футбольной команды «Шортонс» Артуро Альферез. — Ты чувствуешь себя особенным, потому что ты часть этого, ты помогаешь раскрыть лучшее, что есть в твоем городе».
Но массовый отъезд местных жителей привел к тому, что в 2011 году здесь стали играть в футбол не с одиннадцатью игроками, а с шестью.
Историческая справка
Эту видоизмененную версию футбола придумал преподаватель и тренер из Небраски Стивен Е. Эплер во времена Великой депрессии. Он назвал этот спорт «six-man» (для шести человек), и его идея заключалась в том, чтобы дать игрокам из городов с низкой численностью населения возможность играть. В 1934 году в Небраске состоялся первый официальный матч с командами по 6 игроков, а в 1938 году в футбол «6 на 6» уже играли в Техасе. К 1953 году им занимались в тысячах сельских школ.
Сегодня более чем в 350 небольших школах, в основном в Небраске, Монтане, Нью-Мексико, Орегоне и Техасе, дети играют командами по шесть человек. В основном это связано с массовой миграцией населения, по этой же причине в период Великой депрессии обеднело множество сельских районов. Прогнозируется, что с 2020 по 2022 год более 150 школ Техаса будут играть в футбол «6 на 6».
Правила
- Для участия в соревнованиях в школе должно числиться не более 105 учеников.
- Начальный удар — 13,7 метров (не 9).
- Четверти по 10 минут (вместо 12).
- Каждый игрок на поле может принимать пас.
- Квотербек не может пересекать линию розыгрыша до полного возврата начального удара. Для этого мяч передается игроку, который затем возвращает мяч квотербеку, что позволяет ему продвигаться вперед.
- Филд-гол дает 4 очка (вместо 3). Гол после тачдауна — 2 очка (вместо 1), а тачдаун после тачдауна дает только 1 балл (вместо 2).
Цели игры
- Победить. Или хотя бы получить удовольствие от игры.
- Играть внимательно и сосредоточенно. Иначе попадешь в черный список тренера Джоша Келли, отвечающего за подготовку защитников.
- Не пробивать пант на четвертом ударе. Будь то 4-я или 27-я попытка. Панты редко встречаются в футболе «6 на 6», к тому же Артуро Альферез, главный тренер, любит риск.
- Не отставать больше, чем на 45 очков. Если вы отстаете на 45 очков после первой половины игры, вы проиграли.
- Двигаться. Чем меньше игроков на поле, тем больше приходится бегать.
Домашнее поле
«Шортонс» проводят домашние матчи на стадионе «Мартин Филд». Как и все поля для футбола «6 на 6», его площадь 73 на 36,5 метра, по сравнению с классическими 109,7 на 48,7 метра. Номера и отметки нанесены поверх выжженной солнцем травы, которая хорошенько потрепалась и пожелтела. До пандемии трибуны были полными, но преданные болельщики по-прежнему приходят на матчи. Тренировочные матчи и полноценные игры собирают зрителей, которые живут футболом.
Действующие лица
Этот спорт делают особенным не только игроки, но и тренеры, управляющие и преданные болельщики, поддерживающие команду с трибун матч за матчем вне зависимости от счета. Этот городок делает этот спорт живым.
«Прирожденный игрок»
Йен Маркес
Возраст: 16 лет
Ресивер
«Футбол «6 на 6» дает небольшим школам возможность играть. В этом его прелесть», — говорит Йен, который начал заниматься футболом только в этом сезоне. В девятом классе он решил не играть, что шокировало его родителей, ведь он из семьи атлетов и преданных футбольных фанатов. Его старший брат Энджел — местная легенда футбола «6 на 6», который прославился, забив 10 тачдаунов за одну игру. Но в одиннадцатом классе Йен всё-таки записался в футбольную команду и стал настоящим открытием. «Он полностью поменял представление о нападении в нашей команде, — говорит тренер Альферез, — благодаря его атлетическим данным “Шортонс” стали чаще забивать тачдауны».
«Плюшевый мишка»
Артуро Альферез
Возраст: 46 лет
Главный тренер по футболу
Двадцать лет тренер Альферез вел занятия различными видами спорта в техасских школах. Его ученики и коллеги зовут его «плюшевым мишкой» и сердцем «Шортонс». «Для меня работа футбольным тренером в Марфе — это эмоциональная связь», — говорит Артуро. Он старается приобщать игроков к новым традициям, к примеру, новичков он учит выигрывать, а продолжающих учит традиционному мексиканскому танцу ballet folklórico, для которого он ставит хореографию. Хоть он и частенько шутит об уходе на пенсию, очевидно, что он хочет многое поменять в футболе. «Я всегда им говорю: “Если железки и трофеи — не ваша конечная цель, то вы не в той команде”», — делится тренер.
«Геймер»
Джастис Ортиз
Возраст: 17 лет
Сэйфти/ресивер
Джастис признается, что даже не смотрит футбол по телевизору. Он любит видеоигры: Call of Duty, Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto, Minecraft. Если он не бегает по полю в фиолетовом джерси, то, скорее всего, играет в приставку. Почему же худенький парень, который несильно увлечен футболом, решает начать заниматься им в предвыпускном классе? «Чтобы было что вспомнить с друзьями, — говорит он. — Чтобы быть частью сообщества».
«Яблоко от яблони»
Тристан Келли
Возраст: 15 лет
Линия нападения/линия защиты
Отец Тристана, тренер Келли — учитель математики и бывший игрок футбольной команды «6 на 6» «Сандерсон Иглз», которая набрала рекордное количество баллов и участвовала в чемпионате штата в 2002 году, когда он играл за нее. Тристан учится в девятом классе и проявил свой многообещающий потенциал во время игры против старшеклассников. Но он также обожает математику и хочет поступить на инженера в Техасский университет. Хотя Тристан следует по стопам отца, ему всё же хочется найти собственный путь. «Я стараюсь быть лучше, чем он, — говорит Тристан. — Я хочу чтобы и мои дети были лучше меня, так и должно быть устроено».
«Коренные жители Марфы»
Армондо и Люси Гарсия
Возраст: 83 и 81 год
На пенсии
Родившиеся и выросшие в Марфе супруги Гарсия влюбились друг в друга еще в старшей школе и поженились в 1957 году. В связи с военной службой Армондо они объездили всю страну, но в 70-х вернулись в Марфу. Их связь с командой глубоко эмоциональная: их дети были игроками и чирлидерами «Шортонс», а их правнук Диего Эстрада — недавно стал ее членом. Их сын Сэмми, погибший в 19 лет, был художником и нарисовал логотип «Шортонс», который команда использует до сих пор. «Когда я вижу его, на глазах наворачиваются слезы», — говорит Люси.
Последний розыгрыш сезона
Матч в Ван-Хорне заканчивается разгромом. Это первый сезон в футболе «6 на 6» для «Иглз», но уже сейчас они оказались слишком сильным соперником для «Шортонс». За 1 минуту и 15 секунд до конца матча сборная Марфы отстает на 45 очков и проигрывает со счетом 75–26. После игры тренер «Шортонс» произнес трогательную речь окружившим его мальчикам. «С нашим планом тренировок впереди нас ждут победы, — говорит тренер Альферэз. — Еще раз спасибо вам. Я уважаю вас, парни, от всей души. Я люблю вас, ребята. Я вас люблю». Всхлипывающие подростки хором ответили: «Мы тоже вас любим».
В субботу вечером, на следующий день после матча, несколько игроков: Джастис, Кристиан Онтиверос и Юриел Торрес — собрались у Йена дома. Его отец готовит на «диско-гриле» (крупном гриле в форме диска для мексиканской кухни) такос и собирается смотреть игру «Тексас Тек» по телевизору. Мальчики отдыхают и обсуждают ошибки своей команды во время вчерашнего матча, видеоигры, музыку и ошибочное представление иногородних жителей о Марфе. «Здесь живут хорошие люди, — говорит Кристиан. — Я считаю, наш город хорош не только искусством».
За те годы, что Артуро Альферез является тренером команды, «Шортонс» лишь раз одержали победу. Но после этого сезона он оптимистично настроен на следующий. «Мы делаем успехи, — говорит он. — У нас получилось выиграть очки. В нас был сопернический дух».
Команда объединяет людей. Их игры поддерживают запал прошлых лет и собирают жителей города вместе. А благодаря таким игрокам как Тристан и Йен футбол в Марфе продолжает развиваться вместе с новым поколением.
Текст: Дрю Блэкбёрн
Фото: Сэнджиз Яр
Иллюстрации: Дэвид Линхен
Впервые опубликовано: ноябрь 2020 г.