Наша игра: американский футбол для команд из шести игроков

Город Марфа и кризис самоопределения

Для жителей Марфы игра в американский футбол, тренировки и походы на матчи — неотъемлемая часть местной культуры. Карантинные меры позволили жителям осознать, как для них важны матчи вечером по пятницам, и как легко они могли этого лишиться.



В последние годы городок Марфа превратился в оплот искусства и культуры, чьи изысканные рестораны, модные отели и выставки пользуются большой популярностью у туристов. Однако эти изменения вынуждали уходить с рынка преподавателей, рабочих и жителей, чьи семьи жили в городе не одно поколение. Большинство из них не в восторге от быстрорастущих цен за аренду, модных бутиков и стейков стоимостью 60 долларов.



В сплоченном сообществе численностью всего 2000 человек, находящемся почти в 320 км от Эль-Пасо, футбол — это то, что всех объединяет. «Приезжая в город, повсюду видишь раскрашенные окна, флаги, атрибуты Марфы и фиолетово-белые цвета, — говорит главный тренер футбольной команды «Шортонс» Артуро Альферез. — Ты чувствуешь себя особенным, потому что ты часть этого, ты помогаешь раскрыть лучшее, что есть в твоем городе».



Но массовый отъезд местных жителей привел к тому, что в 2011 году здесь стали играть в футбол не с одиннадцатью игроками, а с шестью.