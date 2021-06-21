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Свои правила: дорожный теннис

Эта оригинальная альтернатива большому теннису стала неотъемлемой частью уличной культуры Барбадоса.

Последнее обновление: April 22, 2021
«Свои правила»: дорожный теннис на Барбадосе

«Свои правила» — это рубрика о необычных видах спорта, которыми занимаются атлеты в разных странах мира.

Среди разноцветных зданий в районе Пайн, округ Сент-Майкл, Барбадос, на расчерченных мелом кортах игроки отправляют теннисные мячи в полет яростными или изящными ударами. Игра периодически приостанавливается, чтобы пропустить транспорт. Зрители помогают следить за счетом и дают яркие (и, в основном, непечатные) комментарии. Вот один из игроков так сильно тянулся за мячом, что распластался на бетоне. Все смеются.

«Dah fuh lick yuh!»

Старожил, играющий в карты, по-дружески смеется над игроком и говорит на барбадосском диалекте: «Так тебе и надо!».

«Свои правила»: дорожный теннис на Барбадосе

Это дорожный теннис.
Это Барбадос.

«Свои правила»: дорожный теннис на Барбадосе

Корт

Если дорога ровная и гладкая, на ней нет выбоин и припаркованных автомобилей, то она отлично подходит для дорожного тенниса. Как правило, игроки рисуют мелом корт 3 х 6 метров. Вместо сетки используется фанерная доска высотой 20 см и шириной не меньше 3 метров. В последнее время разметку корта все чаще наносят перманентными красками в специально отведенных местах рядом с футбольными полями и баскетбольными площадками, часто в желтом и синем цветах флага Барбадоса.

Цель

  • Набрать 21 очко (с минимальным отрывом в 2 очка).
  • Отбивать теннисный мяч в пределах границ корта.
  • Не попадать по сетке.
  • Оставаться в вертикальном положении.

Правила

  • Сет состоит из трех геймов, каждый играется до 21 очка.
  • Игрок, выигравший больше геймов из трех, побеждает в матче.
  • Правила подачи и ведения счета такие же, как в настольном теннисе.
  • Мяч должен отскочить от земли, прежде чем его можно будет ударить.
  • Ты получаешь очко, если соперник попадает мячом в «сетку», выбивает мяч за границы корта или если мяч ударяется об землю больше одного раза на его стороне корта.
«Свои правила»: дорожный теннис на Барбадосе

Местная знаменитость:
Терри Артур по прозвищу Mexican («Мексиканец»), 52 года

Мексиканца можно часто увидеть в толпе на турнирах по дорожному теннису на острове. Этот знаменитый музыкант, играющий в жанре «сока», с детства делал ракетки из цельного дерева, которыми играли он и его друзья.

«Края нужно отшлифовать вот так», — рассказывает Мексиканец, проводя пальцем по выструганной им ракетке. Одна из причин популярности уличного тенниса на острове — его доступность: не нужно никакого дорогостоящего снаряжения. Такой базовый вид ракеток используется до сих пор. Что касается теннисных мячей, «нужно снять с них войлок, чтобы они были гладкими», — говорит он. Фанаты дорожного тенниса клянутся, что так мячи движутся быстрее..

«Свои правила»: дорожный теннис на Барбадосе

Выход на новый уровень

Дорожный теннис появился в 1930-х годах под влиянием социально-экономических обстоятельств, из-за которых многие местные жители не могли играть в большой теннис на траве. Когда остров обрел независимость от Великобритании в 1966 году, многие британские традиции, такие как большой теннис и крикет, сохранились.

Постколониальное общество делилось как по расовому, так и по социальному признаку. «Дорожный теннис считался спортом для бедняков, — говорит Дейл Кларк, возглавляющий ассоциацию профессиональных игроков в дорожный теннис. — Но это исконная игра Барбадоса, поэтому она должна быть в крови всех барбадосцев».

Многие годы в дорожный теннис играли преимущественно в бедных районах, но теперь в него играют по всему острову. «Приятно, что куда бы вы ни отправились, практически во всех районах можно увидеть, как кто-то играет в дорожный теннис, — говорит Дейл. — Развитие этого вида спорта было удивительным. Люди рисовали корты. Здорово видеть, как много людей выбирают его в качестве своего вида спорта».

«Свои правила»: дорожный теннис на Барбадосе

Высокое начальство
Дейл Кларк, 44 года
Должность: основатель и президент ассоциации профессиональных игроков в дорожный теннис

Дейл делает очень многое для развития игры как на низовом уровне — в местных школах и на мастер-классах для детей, так и в качестве профессионального спорта в стране и за ее пределами.

Он старается найти спонсоров для организации турниров на настоящих площадках с прожекторами и трибунами для зрителей. Сейчас на острове есть оборудованная профессиональная площадка, и Дейл взял несколько игроков, чтобы они представляли Барбадос на международных показательных турнирах в США и на Филиппинах.

«Свои правила»: дорожный теннис на Барбадосе

Профи

Лучшие игроки Барбадоса — это живые легенды. Они определяют новое поколение спорта и развивают его для своей страны и мира. Хотя у этой команды пока нет всемирного признания, которое получают профессионалы в более известных международных видах спорта, это достойные профессиональные атлеты, чья решимость, мастерство и желание укреплять репутацию своего народа приносят реальные плоды.

«Свои правила»: дорожный теннис на Барбадосе

Марк Гриффит, 36 лет
Прозвище: Venom («Веном»)
Профессия: профессиональный игрок в дорожный теннис
Мужской рейтинг: 1 место

Он получил прозвище «Веном» не просто так. Марк, самый мощный игрок в дорожный теннис на острове, живет на Брандонс-Бич, Сент-Майкл, в доме, полном трофеев и наград. Здесь он знаменитость — и единственный на данный момент спонсируемый профессиональный атлет. Но ему нужно много работать, ведь немало молодых людей хотят получить его корону, и ему нужно всегда оставаться на высоте. Как он сохраняет свое положение? Он начинает путь к победе, пока соперники еще спят. Марк просыпается каждый день в 4 утра, чтобы соблюдать сложный режим тренировок.

«Свои правила»: дорожный теннис на Барбадосе

Дарио Хиндс, 25 лет
Прозвище: CR7
Профессия: торговый представитель (основное занятие), профессиональный игрок в дорожный теннис
Мужской рейтинг: 4 место

В 14 лет Дарио целыми вечерами наблюдал за матчами по дорожному теннису у своего дома. Однажды друг спросил его, хочет ли он сыграть. Что произошло дальше, знает весь Барбадос. Сегодня он занимает четвертое место в рейтинге острова. «На этом острове мало ребят, которым удалось меня обыграть. Чтобы их посчитать, достаточно пальцев одной руки», — говорит он.

«Свои правила»: дорожный теннис на Барбадосе

Шелдин Уолронд, 44 года
Прозвище: Smiling Assassin («Улыбающийся ассасин»)
Профессия: начальница береговой охраны Барбадоса
Женский рейтинг: 1 место

Шелдин много тренируется с лучшими игроками мужского пола. «Элитные атлеты, как правило, держатся вместе», — говорит она и смеется. Сейчас она занимает лидирующее положение среди женщин, и она прирожденная артистка: «Зрители любят удары».

Шелдин хочет использовать свою репутацию, чтобы привлечь больше девушек в игру. «В настоящее время в классе A [лучшие игроки острова] около 20 женщин, но в то же время в классе А может быть до 80 мужчин», — говорит она.

«Свои правила»: дорожный теннис на Барбадосе

Sauna: учебный и общественный центр

На крытых кортах, где встречаются лучшие игроки, обстановка не слишком похожа на то, как люди обычно представляют себе идеальные условия для тренировок. Кто-то играет в карты, а Шаким Нёрс, один из самых перспективных начинающих игроков, стрижется. Но для игр в дорожный теннис, которые проходят, пока люди занимаются своими повседневными делами, это нормально: это то, что вы могли бы увидеть на социально-спортивном собрании в любой точке острова.

«Это нечто среднее между большим и настольным теннисом. Цвета насыщеннее, звуки громче, а энергия бьет ключом».

Дарио Хиндс

«Свои правила»: дорожный теннис на Барбадосе

Мы выходим на улицы

Профессиональные соревнования развиваются, но та версия игры, которая действительно определяет вид спорта, остается на улицах, где выбоины и прохожие являются неотъемлемой частью правил игр. Корты уже давно стали центром общественной жизни.

В районе Пайн знакомый аромат пудинга и засоленной свинины наполняет воздух. Люди приходят и уходят, останавливаются, чтобы посмотреть, как игроки наберут несколько очков, и дают пару советов, прежде чем уйти по делам или в гости к друзьям. А игра продолжается.

«Свои правила»: дорожный теннис на Барбадосе

Это дорожный теннис.
Это Барбадос.

«Свои правила»: дорожный теннис на Барбадосе

Это дорожный теннис.
Это Барбадос.

«Свои правила»: дорожный теннис на Барбадосе

Текст: Дафна Юинг-Чоу
Фото: Ания Легнаро
Иллюстрации: Дэвид Линхен

Опубликовано: сентябрь 2020 г.

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