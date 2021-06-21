«Свои правила»: дорожный теннис на Барбадосе

Выход на новый уровень

Дорожный теннис появился в 1930-х годах под влиянием социально-экономических обстоятельств, из-за которых многие местные жители не могли играть в большой теннис на траве. Когда остров обрел независимость от Великобритании в 1966 году, многие британские традиции, такие как большой теннис и крикет, сохранились.



Постколониальное общество делилось как по расовому, так и по социальному признаку. «Дорожный теннис считался спортом для бедняков, — говорит Дейл Кларк, возглавляющий ассоциацию профессиональных игроков в дорожный теннис. — Но это исконная игра Барбадоса, поэтому она должна быть в крови всех барбадосцев».



Многие годы в дорожный теннис играли преимущественно в бедных районах, но теперь в него играют по всему острову. «Приятно, что куда бы вы ни отправились, практически во всех районах можно увидеть, как кто-то играет в дорожный теннис, — говорит Дейл. — Развитие этого вида спорта было удивительным. Люди рисовали корты. Здорово видеть, как много людей выбирают его в качестве своего вида спорта».