Как стирать спортивное бра | Вопросы, которые не задают

Вопросы, которые не задают
Маленькие чашки, большие чашки и смещение чашек бра
Добро пожаловать в раздел вопросов, которые не задают, о груди, спортивных бра и тренировках.
Когда дело касается бра, всегда есть, что обсудить. Сегодня мы ответим на следующие вопросы:
- Как подобрать бра для небольшой груди с широким обхватом под грудью?
- Какое бра подходит для большой груди?
- Как сделать так, чтобы чашки бра не смещались?
1. Как подобрать бра для небольшой груди с широким обхватом под грудью?
Если в магазине нет бра, подходящего к твоим пропорциям, то найти бра с идеальной посадкой очень непросто. Но не отчаивайся, каждая может найти свой размер.
В поисках идеального бра обрати внимание на варианты с широким размерным рядом. К примеру, очень удобное бра Alpha с высокой поддержкой представлено в размерах с маленькой чашкой и широким обхватом. Также тебе может подойти бра Rival с размерным рядом 30A–44G.
2. Какое бра подходит для большой груди?
У груди нет естественной поддержки, а это означает, что во время движения она тоже постоянно двигается. И чем больше размер груди, тем больше она этому подвержена, поэтому в таком случае модели с высокой степенью поддержки рекомендуются даже для тренировок с низкой интенсивностью.
Если у тебя большая грудь, выбирай более закрытые компрессионные модели, уделяя особое внимание посадке, чтобы избежать дискомфорта и боли. У моделей Rival и Alpha регулируются не только бретели, но и пояс под грудью. Правильная посадка обеспечивает оптимальную компрессию для ощущения комфорта во время движения.
3. Как сделать так, чтобы чашки бра не смещались?
У тебя бывает, что бра перекручивается во время стирки? Или мешает твоей тренировке? Смещение чашек бра очень неприятно. Это частая проблема для бра со съемными вкладышами. Когда вкладыши смещаются, они могут сминаться и заворачиваться, вызывая трение и дискомфорт.
Стирай правильно
Машинная стирка (особенно цикл отжима) часто является главной причиной смещения чашек бра. Чтобы избежать этого, извлеки вкладыши перед стиркой и постирай их вручную, а потом оставь сушиться на воздухе. В сушильной машине вкладыши могут деформироваться, что может привести к появлению нежелательных складок или заломов.
Вставляя вкладыши обратно в бра, убедись, что они расположены правильно (прямо, а не боком), и затем примерь бра, чтобы проверить посадку. И всё — ты готова к тренировке!
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