Как стирать спортивное бра | Вопросы, которые не задают

Если в магазине нет бра, подходящего к твоим пропорциям, то найти бра с идеальной посадкой очень непросто. Но не отчаивайся, каждая может найти свой размер.



В поисках идеального бра обрати внимание на варианты с широким размерным рядом. К примеру, очень удобное бра Alpha с высокой поддержкой представлено в размерах с маленькой чашкой и широким обхватом. Также тебе может подойти бра Rival с размерным рядом 30A–44G.

