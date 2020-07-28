Как реагировать более позитивно

Хочешь как можно скорее научиться осознанному принятию? Попробуй вводную тренировку по медитации, созданную на основе упражнений из исследования Кевина Н. Окснера.

Удобно устройся в тихой комнате, где тебя ничто не будет отвлекать. В течение 2–5 минут сосредоточься на своем дыхании. Затем представь, что ты за рулем автобуса. Пассажиры заходят и выходят на остановках, а автобус продолжает свое движение. Некоторые пассажиры слишком громкие и утомительные. Представь, что это навязчивые мысли или неприятные эмоции. Признай их существование и то, что они могут появиться, но не реагируй на них. Они выйдут на своей остановке, а ты продолжишь свою поездку.



Другой подход: представь, что ты находишься на улице, и приближается шторм. Земля, деревья, здания и ты все еще здесь, неважно идет ли дождь, снег, или светит солнце. Не беги, а просто прими тот факт, что шторм надвигается. Потом он пройдет.



Когда придет время, воспользуйся этой новой концепцией: если чувствуешь, что тебя захватывает какая-то эмоция, вместо того, чтобы судить «хорошая» она или «плохая», свяжись со своим внутренним водителем автобуса или наблюдателем шторма и попробуй уделить внимание своему чувству и отпустить его.



«Самое потрясающее в этом упражнении то, что ты почувствуешь изменения сразу после первой небольшой практики. Чем больше ты практикуешь осознанное принятие, тем легче и естественнее оно становится, — рассказывает Кевин. — Если ты сможешь уделять пару минут в день, чтобы концентрироваться на своем дыхании, спокойно посидеть наедине со своими ощущениями и понаблюдать за тем, что происходит с твоим разумом и телом, это станет первым шагом к новому навыку — принятию и изменению вещей в твоей жизни».