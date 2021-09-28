Тренер Гьерт Ингебригтсен рассказывает, как восстановиться после травмы

Поверь, уж о чем тебе не стоит беспокоиться, так это о новых травмах. Они у тебя будут. Периодические травмы — неотъемлемая часть абсолютно любого спорта.



Но если травмы, как в твоем случае, следуют одна за другой, пора принимать меры. Самая распространенная причина второй травмы — недолеченная первая.



Сейчас твоя единственная цель — полностью восстановиться. А всё остальное пока лучше отложить. Никаких личных рекордов. Никаких соревнований и дружеских матчей. Никаких нарушений режима. Чтобы достичь цели, необходимо по-другому взглянуть на свои травмы.



Я тренирую трех своих сыновей в беге на средние дистанции. В декабре 2019 Якоб получил серьезную травму — стрессовый перелом поясницы — и восстановление должно было занять четыре месяца. Когда мы узнали об этом, Якоб сказал: «Вот мой шанс проверить свою мотивацию».



Он воспринял травму не как проблему, а как испытание, которое сделало бы его сильнее. И вместо соревнований он направил свою волю к победе на восстановление.



Мы с Якобом начали его путь к восстановлению в 6 утра на следующий день после травмы — с упражнений на подвижность и укрепление кора. Не было никаких посиделок у телевизора под аккомпанемент жалости к себе. Чем дольше этим занимаешься, тем сложнее потом вернуть настрой. В нашей семье мы обычно тренируемся дважды в день, но когда нужно оправиться от серьезной травмы, тренировки проходят трижды в день. Мы относимся к выздоровлению как к полноценной работе, и таким образом получаем настоящее удовлетворение от достигнутых результатов.



За четыре месяца Якоб не пропустил ни одного сеанса реабилитации.