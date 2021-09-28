Тренер Гьерт Ингебригтсен рассказывает, как восстановиться после травмы

Советы
Спроси тренера: «Почему я всё время получаю травмы?»
Бегунья из старшей школы часто получает травмы, и Йерт Ингебригтсен помогает ей начать путь к восстановлению.
«Спроси тренера» — это рубрика с советами, которые помогут тебе сосредоточиться на спорте.
Вопрос:
Здравствуйте, тренер!
Казалось, что проблемы с коленом и стопой позади, как в самом начале сезона я потянула мышцы задней поверхности бедра. Это уже вторая такая травма за два года, и сезон для меня вновь закончился, едва начавшись. С этой нескончаемой реабилитацией я начинаю думать, что соревнования — не мое. Раньше со мной такого не бывало, но теперь я боюсь, что травмы никогда не закончатся. Тренер говорит, что у меня большой потенциал, но я волнуюсь, что никогда его не раскрою. Как сохранить решимость и позитивный настрой после таких неудач?
Часто травмирующаяся
16-летняя бегунья
Ответ:
Поверь, уж о чем тебе не стоит беспокоиться, так это о новых травмах. Они у тебя будут. Периодические травмы — неотъемлемая часть абсолютно любого спорта.
Но если травмы, как в твоем случае, следуют одна за другой, пора принимать меры. Самая распространенная причина второй травмы — недолеченная первая.
Сейчас твоя единственная цель — полностью восстановиться. А всё остальное пока лучше отложить. Никаких личных рекордов. Никаких соревнований и дружеских матчей. Никаких нарушений режима. Чтобы достичь цели, необходимо по-другому взглянуть на свои травмы.
Я тренирую трех своих сыновей в беге на средние дистанции. В декабре 2019 Якоб получил серьезную травму — стрессовый перелом поясницы — и восстановление должно было занять четыре месяца. Когда мы узнали об этом, Якоб сказал: «Вот мой шанс проверить свою мотивацию».
Он воспринял травму не как проблему, а как испытание, которое сделало бы его сильнее. И вместо соревнований он направил свою волю к победе на восстановление.
Мы с Якобом начали его путь к восстановлению в 6 утра на следующий день после травмы — с упражнений на подвижность и укрепление кора. Не было никаких посиделок у телевизора под аккомпанемент жалости к себе. Чем дольше этим занимаешься, тем сложнее потом вернуть настрой. В нашей семье мы обычно тренируемся дважды в день, но когда нужно оправиться от серьезной травмы, тренировки проходят трижды в день. Мы относимся к выздоровлению как к полноценной работе, и таким образом получаем настоящее удовлетворение от достигнутых результатов.
За четыре месяца Якоб не пропустил ни одного сеанса реабилитации.
В период реабилитации очень важно постоянно помнить о главной цели — выздоровлении — и отложить все прочие.
Я знаю, что для атлетов это непросто. Попробуй взглянуть на это с другой стороны. В моей родной Норвегии дороги узкие и извилистые, они всё время петляют влево и вправо, вверх и вниз, бегут вдоль рек и кружат вокруг холмов. Когда маршруты так живописны, самая долгая дорога кажется короче. Недавно я ехал в Лас-Вегас через Неваду. И этот путь по широкому прямому шоссе, простиравшемуся до самого горизонта, показался самой долгой дорогой в моей жизни.
Настрой на эффективное восстановление достигается примерно так же. Не стоит фокусироваться на городе вдали — то есть на соревновании. Обрати внимание на то, что окружает тебя: на каждодневные занятия и достижения — иногда это просто возможность двигаться без боли. Только так тебе хватит терпения полностью восстановиться, прежде чем вновь ступить на трек.
Никаких нарушений режима. Чтобы достичь цели, необходимо по-другому взглянуть на свои травмы.
И вот что я тебе скажу — с Якобом это сработало. В апреле он закончил реабилитацию, а в июне установил новый европейский рекорд в беге на 2000 метров. Через пару месяцев после этого он побил европейский рекорд в беге на 1500 метров. Он не просто оправился от серьезной травмы, но стал сильнее. И речь не только о физической силе. Он обрел уверенность, которая поможет ему справляться с травмами в будущем, придерживаясь выбранного пути.
Я верю в этот путь. Я много раз убеждался, что он работает. Он прост и эффективен: воспринимай травму как возможность вырасти над собой. Сосредоточься на текущем этапе восстановления и повседневных целях и достижениях, не думай о будущих соревнованиях. Посвяти себя восстановлению и двигайся вперед, только когда оно будет полностью завершено.
Как я и говорил, травмы неизбежны. Но твоя истинная решимость и потенциал раскрываются именно в стремлении к выздоровлению.
Тренер Ингебригтсен
Йерт Ингебригтсен — норвежский тренер по легкой атлетике и наставник собственных сыновей — атлетов мирового уровня Хенрика, Филипа и Якоба. В Европе эта семья показывает лучшие результаты в беге на средние дистанции, и все трое уже стали золотыми медалистами чемпионатов Европы в беге на 1500 метров. Якоб также выиграл золото на Олимпиаде 2020 в беге на 1500 метров, завоевал золотую медаль Европы в беге на 5000 метров и стал самым молодым бегуном, преодолевшим милю менее чем за 4 минуты. Сам Йерт никогда не был бегуном, однако разработал собственную концепцию тренировок, в основу которой легли тщательный подход и постоянная проверка результатов. В 2018 году получил титул тренера года в Норвегии.
Фото: Константин Мирбак
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