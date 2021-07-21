Как увеличить нагрузку во время тренировки

1. Объективно оцени ситуацию



Чтобы прийти к конечной цели, важно знать, откуда ты начинаешь свой путь. Мастер-тренер Nike Джослин Томпсон-Рул объясняет: если ты хочешь вернуть свою скорость или регулярность пробежек на 5 км, первым делом следует пробежать эту дистанцию, периодически переходя на шаг, и посмотреть, сколько времени это займет. Если хочешь снова с легкостью выполнять отжимания, проверь, сколько раз ты можешь отжаться сейчас. Этот результат станет твоей точкой отсчета, и по нему ты будешь измерять свой прогресс.



Предупреждение: тебе, вероятно, захочется сравнить твою новую точку отсчета с прежними результатами. Не стоит. По словам Кортни, это может привести к тому, что тебе захочется побыстрее вернуть свой результат, а это чревато травмой. «Когда понимаешь, что не можешь тренироваться на прежнем уровне, возникает эмоциональный спад, который часто приводит к негативному отклику и снижению мотивации, — объясняет Кортни. — Кроме того, люди часто помнят конкретную тренировку как менее трудную, чем она была на самом деле, поэтому, когда они выполняют ее при сниженном уровне физической подготовки, их может постичь еще большее разочарование». И в результате ты можешь вернуться на диван… Насовсем. Вместо этого используй свое прошлое в качестве мотивации: помни, что раз тебе уже удалось однажды добиться хорошей физической формы, ты сможешь сделать это снова.





2. Составь план и придерживайся его



Когда берешь все нужные ингредиенты и последовательно выполняешь инструкции в рецепте, в итоге (как правило) получаешь желаемое блюдо. То же самое относится и к упражнениям. Точно определи, с чем и как ты будешь работать, и ты обязательно получишь нужные результаты. По словам Кортни, это поможет тебе не перегрузить организм. Кроме того, так ты не бросишь тренировки, если на твоем пути появятся новые препятствия (сложный проект, неудачи в отношениях или еще что-нибудь).



Чтобы составить правильный план, спроси себя, в какую точку тебе нужно прийти — это может быть возврат к регулярным тренировкам или восстановление утраченного навыка. Затем продумай цели на неделю (например, три тренировки в неделю), на месяц (увеличить вес в становой тяге) и на три месяца (личный рекорд в становой тяге). Алекс рекомендует планировать тренировки как минимум на неделю вперед.



Он рекомендует начать с двух или трех тренировок низкой или средней интенсивности в течение первых трех или четырех недель. Это позволит восстановить мышечную память, не заработав себе травму. Далее можно добавить еженедельную тренировку, а затем еще одну, пока не дойдешь до шести тренировок в неделю (скорее всего, это был твой максимум в пиковый период). Когда ты сможешь постоянно выполнять по четыре тренировки в неделю, в двух или трех из них можно начать повышать интенсивность.



Алекс уверяет: ты поймешь, что можно увеличить вес или амплитуду движений, если в течение 48 часов после тренировки отсутствует боль в мышцах, либо она незначительна. В случае кардионагрузок Алекс рекомендует сначала выполнять тренировки средней интенсивности длительностью от 30 до 45 минут. Это поможет улучшить аэробные процессы. Ты можешь добавлять к тренировке по пять минут каждую неделю. А когда достигнешь длительности, к которой стремишься, старайся поддерживать ее, одновременно увеличивая интенсивность — двигайся быстрее, добавь сопротивление или уклон либо делай более короткие и редкие перерывы.