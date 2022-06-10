Эксперты рассказывают, как предотвратить распространенные травмы во время бега

Подумай, насколько ограничена подвижность тела после целого дня за компьютером. Это совсем не способствует широкому открытому шагу. «Если сразу начать бежать, это может привести к перенапряжению и недостаточной активации мышц», — отмечает Йера. Представим это так: если главные приводы (ягодицы) не активированы, вспомогательные мышцы (например, икроножные мышцы или мышцы задней поверхности бедра) должны компенсировать недостаток силы, давая дополнительную нагрузку на коленные и голеностопные суставы.



Разминка не обязательно должна занимать много времени. Отдай предпочтение динамической активации — растяжке на основе движений (а не статики). Она помогает подготовить тело и задействовать нужные мышцы перед началом пробежки, объясняет Йери. Как показало исследование, опубликованное в журнале Journal of Strength and Conditioning Research, 5-минутная разминка из одного подхода на 10 повторов динамических упражнений на растяжку ног (например, выпадов или боковых махов ногами) также помогает увеличить время бега. В те дни, когда у тебя совсем нет пяти минут для правильной разминки, по крайней мере первые пять минут беги медленнее или начни с быстрой ходьбы.





Теперь ты знаешь: секрет стабильных результатов в беге не в том, чтобы бежать быстро или преодолевать определенное количество километров. Гораздо важнее делать все необходимо за пределами трека, и тогда пробежки будут так же полезны для тела, как и для разума.