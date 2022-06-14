Автор Льюис Хаус: как преодолеть свои самые большие страхи

Подкаст Trained: становимся бесстрашными с Льюисом Хоусом
Советы
Главной победы этот атлет достиг за пределами поля — он осознал, что способен сам построить свое будущее. Теперь он помогает другим менять свою жизнь.
Trained — это подкаст, посвященный самым передовым направлениям фитнеса.
В школе нас обучают самым разным навыкам, но у тебя наверняка не было такого предмета, как управление эмоциями. Мы не знаем, как справляться с сильными эмоциями, когда в жизни происходят тяжелые события — в случае Льюиса это было сексуальное насилие, арест брата и травма, из-за которой ему пришлось завершить карьеру профессионального футболиста. Какое-то время он ночевал у сестры на диване и утопал в унынии, но затем принял решение встретиться лицом к лицу со своими главными страхами (а именно — сильными эмоциями) и позволить себе быть уязвимым. Сейчас Льюис — ведущий популярного подкаста, автор бестселлеров, бизнес-коуч и игрок сборной США по гандболу. Он стремится помочь другим достичь величия, поборов свои страхи. В этом выпуске Льюис, на все руки мастер, расскажет старшему директору Nike по спортивной подготовке Райану Флаэрти, как ему удалось улучшить свое физическое и душевное здоровье, преодолев чувство вины и кризис идентичности. Также он расскажет, как стал «атлетом жизни», полагаясь на своих наставников. Его советы включают создание списка страхов, отказ от масок (что особенно пригодится мужчинам) и широкий взгляд на мир. Они помогут нам развить свой эмоциональный интеллект. Лучше поздно, чем никогда.
«Делай то, чего боишься, пока страх не исчезнет».
Люьис Хоус
Автор канала The School of Greatness, лектор и атлет национальной сборной США по гандболу
Остались вопросы об образе мышления, движении, питании, восстановлении или сне? Хочешь предложить гостя или тему? Напиши Райану Флаэрти по адресу trained@nike.com, и он рассмотрит твои предложения.