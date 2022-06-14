Автор Льюис Хаус: как преодолеть свои самые большие страхи

В школе нас обучают самым разным навыкам, но у тебя наверняка не было такого предмета, как управление эмоциями. Мы не знаем, как справляться с сильными эмоциями, когда в жизни происходят тяжелые события — в случае Льюиса это было сексуальное насилие, арест брата и травма, из-за которой ему пришлось завершить карьеру профессионального футболиста. Какое-то время он ночевал у сестры на диване и утопал в унынии, но затем принял решение встретиться лицом к лицу со своими главными страхами (а именно — сильными эмоциями) и позволить себе быть уязвимым. Сейчас Льюис — ведущий популярного подкаста, автор бестселлеров, бизнес-коуч и игрок сборной США по гандболу. Он стремится помочь другим достичь величия, поборов свои страхи. В этом выпуске Льюис, на все руки мастер, расскажет старшему директору Nike по спортивной подготовке Райану Флаэрти, как ему удалось улучшить свое физическое и душевное здоровье, преодолев чувство вины и кризис идентичности. Также он расскажет, как стал «атлетом жизни», полагаясь на своих наставников. Его советы включают создание списка страхов, отказ от масок (что особенно пригодится мужчинам) и широкий взгляд на мир. Они помогут нам развить свой эмоциональный интеллект. Лучше поздно, чем никогда.