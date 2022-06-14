Тренер Патрик Санг рассказывает, как справиться с беспокойством о своих результатах

Ты не одинок. Многие бегуны сталкиваются с тревожностью, особенно перед забегом.



К сожалению, на соревнованиях эта тревожность может ощущаться так, как будто она витает в воздухе, которым мы дышим. И иногда, в определенном смысле, так оно и есть. А связано это с тем, что атлеты любят разговоры о соревнованиях: кто наши соперники, какие наши личные рекорды и что поставлено на карту. Если к разговору присоединяется много атлетов, может показаться, что тревога повсюду.



В одних случаях атлеты создают такую атмосферу случайно, а в других — намеренно. Некоторые бегуны даже могут использовать тревожность, чтобы отвлечь или обескуражить других противников. Такое случается, и тебе нужно знать об этом.



Когда я участвовал в чемпионате мира в 1987 году, мне выпала честь соревноваться с некоторыми великими атлетами, один из которых умел удивительным образом отвлекать своих соперников перед забегом. Он выходил на стартовую линию и бил по блокам с такой силой, что было слышно на другом конце стадиона. Я думаю, такая стратегия была сознательной, и она была очень эффективной.



Всё это говорит о том, что часть тревожности перед забегом может быть вызвана окружением. Итак, первый шаг — изменить его. Отойди от тех, кто постоянно говорит о соревнованиях. Попробуй послушать музыку — мне, например, она помогает успокоиться перед забегом. Даже чтение по вечерам перед соревнованиями может отвлечь. Думай об этом как о практике переключения внимания на стартовой линии.