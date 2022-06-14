Тренер Патрик Санг рассказывает, как справиться с беспокойством о своих результатах

Спроси тренера: как успокоиться перед стартом?
Советы
Перед стартом этот атлет хочет скорее выбежать... со стадиона. Тренер Элиуда Кипчоге Патрик Санг рассказывает, как побороть панику.
«Спроси тренера» — это рубрика с советами, которые помогут тебе сосредоточиться на спорте.
Вопрос:
Здравствуйте, тренер!
Я бегаю практически с тех пор, как научился ходить, и мне всегда нравился этот вид спорта. Я учусь в средней школе, и я самый быстрый бегун в своей команде и один из лучших в штате. Всё внимание приковано ко мне — со стороны семьи и друзей, товарищей по команде и тренеров, рекрутеров из колледжей — и давление становится просто невыносимым. Порой я думаю, что единственное, о чем люди хотят со мной поговорить, — это о следующем забеге. Даже во время тренировок мои товарищи по команде постоянно говорят о том, кого, по их мнению, я могу победить. Ставки всегда высоки, и каждый раз, когда я подхожу к стартовой линии, мне кажется, что я не могу дышать. И чем больше я пытаюсь расслабиться, тем больше паникую. Как мне вернуть былую смелость и снова почувствовать любовь к бегу?
Испытывающий тревогу перед забегом
17-летний бегун
Ответ:
Ты не одинок. Многие бегуны сталкиваются с тревожностью, особенно перед забегом.
К сожалению, на соревнованиях эта тревожность может ощущаться так, как будто она витает в воздухе, которым мы дышим. И иногда, в определенном смысле, так оно и есть. А связано это с тем, что атлеты любят разговоры о соревнованиях: кто наши соперники, какие наши личные рекорды и что поставлено на карту. Если к разговору присоединяется много атлетов, может показаться, что тревога повсюду.
В одних случаях атлеты создают такую атмосферу случайно, а в других — намеренно. Некоторые бегуны даже могут использовать тревожность, чтобы отвлечь или обескуражить других противников. Такое случается, и тебе нужно знать об этом.
Когда я участвовал в чемпионате мира в 1987 году, мне выпала честь соревноваться с некоторыми великими атлетами, один из которых умел удивительным образом отвлекать своих соперников перед забегом. Он выходил на стартовую линию и бил по блокам с такой силой, что было слышно на другом конце стадиона. Я думаю, такая стратегия была сознательной, и она была очень эффективной.
Всё это говорит о том, что часть тревожности перед забегом может быть вызвана окружением. Итак, первый шаг — изменить его. Отойди от тех, кто постоянно говорит о соревнованиях. Попробуй послушать музыку — мне, например, она помогает успокоиться перед забегом. Даже чтение по вечерам перед соревнованиями может отвлечь. Думай об этом как о практике переключения внимания на стартовой линии.
Еще один способ уменьшить тревожность перед забегом: поговорить с тренером о том, как брать на себя больше ответственности.
Когда я вижу, что бегун слишком много думает о соревнованиях, я советую ему брать на себя больше обязанностей лидера. Например, взять на себя проработку тренировки или провести ее. Разум хочет занять себя работой, и когда он выполняет ее хорошо, ты начинаешь верить в себя, и тревожность отходит на второй план. По этой же причине все бегуны, которых я тренирую, занимаются повседневными хозяйственными делами в беговых лагерях — даже Элиуд Кипчоге!
После всех разговоров о том, как успокоить свой разум, я скажу кое-что, что может тебя удивить: тревога — не обязательно плохо. Я всегда чувствовал некоторый уровень тревожности, когда готовился к забегу, но я научился использовать ее для повышения концентрации, чтобы напоминать себе о том, что поставлено на карту.
Если ты сможешь научиться концентрироваться на том, как твое тело движется под воздействием тревожности, у тебя будет мощный инструмент, который поможет выдерживать давление.
Я начал с бега с препятствиями, который включает в себя прыжки через барьеры и воду. Если ты хочешь преодолеть следующую преграду, разум и тело должны работать вместе. Это убеждение определяет весь мой подход как тренера по бегу. Я хочу, чтобы мои бегуны знали, как качаются их руки, как двигаются их ноги и на чем сосредоточены их глаза. Даже в беге на длинные дистанции, когда замечать свои ощущения довольно сложно, разум и тело бегуна всегда должны быть синхронизированы, чтобы бежать умнее, а не усерднее.
В некотором смысле тревожность — это сигнал, который заставляет тебя сохранять бдительность и не отвлекаться. Если ты сможешь научиться концентрироваться на том, как твое тело движется под воздействием тревожности, у тебя будет мощный инструмент, который поможет выдерживать давление. Это может показаться невозможным прямо сейчас, когда тревожность похожа на крик, вызывающий панику. Но если ты воспользуешься всеми другими техниками, которые мы обсуждали, — воздержишься от напряженных разговоров, успокоишь свой разум музыкой или чтением и возьмешь на себя обязанности лидера в команде — твоя тревожность будет становиться всё тише и тише, пока не станет больше похожей на шепот.
Ты можешь воспринимать этот шепот как послание. Оно говорит: «Сейчас самое время сконцентрироваться. Самое время дышать. Теперь самое время уделить всё свое внимание этому моменту». Твоя тревожность может не уйти полностью, но она может трансформироваться. И, возможно, тебе пригодится эта ее новая версия.
Тренер Санг
Патрик Санг — кенийский тренер по бегу и бывший бегун. Став тренером Элиуда Кипчоге в 2002 году, Патрик помог ему выиграть золотую олимпийскую медаль, установить мировой рекорд в марафоне и стать первым человеком, пробежавшим марафон менее чем за два часа. Выступая за Кению в беге на 3000 метров с препятствиями, Патрик завоевал серебряные медали на Чемпионате мира 1991 года, Олимпийских играх 1992 года и Чемпионате мира 1993 года. В студенческие годы Патрик выступал за Техасский университет в Остине и установил школьный рекорд в беге на 3000 метров с препятствиями.
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Фотограф: Кайл Уикс
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